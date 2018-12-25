Yenimahalle'de 149 m2 daire icradan satılıktır

T.C.

ANKARA 15. İCRA DAİRESİ

2018/22 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz-İmar Mahallesi, 63352 Ada, 2 Parsel, 7.412,80 m² yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa olan, B Blok, 2. Kat, 8 nolu Bağımsız Bölümde bulunan, 12000/741280 Arsa Pay/Paydası olan, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmaz

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; "Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz-İmar Mahallesi, Sancak Caddesi, Green Life Sitesi bulunan, B Blok, 2. Kat, 8 nolu Bağımsız Bölümde numaralı konutun bulunduğu taşınmaz ana bina 1 bodrum + zemin + 9 normal kattan oluşmaktadır. Ayrık nizam yapıdır. Yapı %95 oranında tamamlanmış olup, kapı numarası tespit edilememiştir. Binanın cephesi sıva+boyalıdır. Binanın giriş kapısı ve rüzgarlık alüminyum doğramadır. Binanın giriş zemini mermer, yan duvarları boyalıdır. Merdiven basamakları ve sahanlık mermer, merdiven korkulukları krom nikeldir Taşınmazda her katta 3 daire bulunmakta olup, taşınmaz 30 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Bağımsız bölümde bulunan taşınmaz ise; antre, 4 oda, salon, mutfak, kiler, wc, banyo, ebeveyn banyo ve 2 balkondan oluşmaktadır. Konut boştur. Giriş kapısı çeliktir. Antre zemini seramik kaplı, duvarları alçı boyalı, tavan asma tavanlıdır. Salon ve odaları zemini şap beton, duvarları boyalı, tavan asma tavanlıdır. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları alçı boyalıdır. Mutfak tezgâhı mevcut değil, tezgâh alnı alçı boyalı, tezgâh altında ve üzerinde suntalam dolaplar mevcuttur. Kiler zemini seramik parke, duvarları alçı boyalıdır. Wc, banyo ile ebeveyn banyo zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Wc'de hela taşı ve dolaplı lavabo bulunmaktadır. Banyo ve ebeveyn banyoda lavabo bulunmaktadır. Balkon zeminleri seramik kaplıdır. Pencere doğramaları renkli PVC + ısıcamlı, iç kapılar panel kapıdır. Konut, kombi sistem ısıtmalı, doğalgazlıdır. Ancak kombi cihazı ve kalorifer petekleri mevcut değildir. Konut, % 95 oranında tamamlanmıştır. Konut, girişe göre sol ön cephelidir. Konutun faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçülere göre toplam 149,00 m2'dir." denilmektedir.

İmar Durumu : Bağımsız Bölüm niteliğinde olan taşınmaz.

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 06/02/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü : 05/03/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.