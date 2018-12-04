Tuzla'da 268 m2 villa icradan satılıktır

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2014/63 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, 4280 Parsel, Aydınlı Mahalle/Köy, 3141/153483 arsa paylı,B tipi blok, bodrum+zemin kat, 18 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Söz konusu villa yaklaşık 9 yıl önce betonarme karkas sistemde bodrum kat+zemin kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Söz konusu villanın ana giriş kapısı bahçe içerisinden batı taraftan bodrum kattan olup, ana giriş kapısı çelik donanımlı ahşap kapıdır. Villanın dış cepheleri bodrum katta sıva üzeri doğal taş kaplama, zemin katta sıva üzeri ahşap desenli pvc kaplamadır. İç mekan bodrum katta;antre, hol, tuvalet, mutfak, salon ve içerisinde tuvalet, banyo ve yatak odasından ibaret hizmetli müştemilatı bulunmakta, içten ahşap merdivenle zemin kata çıkıldığında; antre, hol, bonya-tuvalet, biri ebeveyn banyolu 3 yatak odası ve balkon olmak üzere 4+1 planında, yaklaşık 268 m2 brüt alan sahip villanın; oda zeminleri lüks kalite laminat parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boya, tavanlar kartonpiyer, spot lambalı, banyo-tuvalet'in taban ve duvarları seramik kaplama, mutfak tabanları seramik kaplı, mutfak tezgahı üzeri koryen altında üstünde MDF malzemeden yapılı dolaplar bulunmakta, banyoda duşakabin, klozet, lavabo ve banyo dolapları bulunmakta, ısınması merkezi sistem doğalgaz iledir. Bodrum kattaki salondan bahçeye açılan bir kapı bulunmakta ve salon bahçede bulunan havuza bakmaktadır. Zemin kattaki ebeveyn banyolu yatak odasının önünde genişçe bir balkon bulunmakta olup, balkon havuz ve bahçeye bakmaktadır. İyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Söz konusu villanın bulunduğu sitenin çevresi bahçe duvarıyla çevrili, 24 saat özel güvenlikli ve kamere sistemlidir. Site içerisinde yürüme yolları açık yüzme havuzu, açık otopark, çocuk oyun parke ve yapay şelale vardır.
Adresi : İstanbul İl, Tuzla İlçe, Aydınlı Mahalle, Yabangülü Sok., No:32, B Tipi 18 nolu villa
Yüzölçümü : 268 m2
Arsa Payı : 3141/153483
İmar Durumu : 4280 parsel sayılı taşınmaz, 15/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli aydınlı mahallesi revizyon uygulama imar planında ağaçlandırılacak alanda kalmaktadır. Bu ağaç revizyon planındaki ağaçlar korunarak her 2000 m2'ye bir adet 250 m2'lik bağımsız konut birimi olacak şekilde düzenleme yapılabilir. Bahse konu taşınmazda söz konubu bağımsız bölüm için 13/08/2007 tarih ve 149/07 sayılı yapı ruhsatı vardır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 22/02/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
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Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/63 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2018