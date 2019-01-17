Tuzla Postane Mahallesi'nde dubleks daire icradan satılıktır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

2018/151 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi 6630 Parsel 766,98 m2 yüzölçümlü Bahçeli Dubleks Daire Ana Taşınmaz Niteliğindeki gayrimenkul borçlu adına tam hisseli olup açık adresi İstanbul İli Tuzla İlçesi Merkez ( Postane ) Mahalllesi,Yıldız ve Hülya sakaklarının kesiştiği köşe başında bulunan Yıldız Sokağında kain betonarme karkas sistemde bir yarım bodrum+zemin+birinci normal kat+çatı arası piyesli bölüm olarak inşa edilmiş,18 kapıtaj nolu 1 nolu villadır.Zemin katta dairenin girişinde antre ,antreye açılan L şeklinde barbükülü salon,bir oda,banyo mahalleri mevcuttur.Salondan bahçeye çıkılmakta çıkış bölümünde teras üzeri ahşap sundurma ile kapatılmıştır.Zemin kat bölümde ıslak zeminler karo seramikle salon iselaminat parke ile kaplıdır.Zemin kat 15 basamaklı ahşap merdivenle birinci kata irtibatlı olup bu bölümde antre,üç yatak odası,banyo bölümleri mevcuttur.Islak zeminler karo seramikle ,odalar ise laminant parke ile kaplıdır.Duvarlar saten boyalı kapılar ahşap pencereler alüminyum ısı camlıdır.Ayrıca ahşap merdivenle çatı arasına bağlantılı olup çatı arasında hobi salonu ve ardiye bölümü açık teras bölümleri mevcuttur.Bu bölümde ıslak zeminler karo seramik odalar ise laminant parke ile kaplıdır.Tavan ve duvarlar ahşap lambiri ile kaplıdır.Kapılar ahşap pencereler alüminyum ısı camlıdır.Ayrıca yarım bodrum katı mevcut olup depo ve kalorifer odası olarak kullanılmaktadır.Bütün bölümlerde banyoda küvet klozet lavabo ,mutfakta ise tezgah altı üstü dolaplar mevcuttur.Villa kombi doğalgaz sistemle ısıtmalıdır.Takribi toplam brüt kapalı alan ise 260,00 m2 dir.Ana taşınmazın özellikleri villa tarzında dört cephesi açık betonarme karkas sistemde lüks malzeme ve işçilikle yarım bodrum,zemin,birinci kat,çatı arası odası ve açık teras şeklinde inşa edilmiştir.Ayrıca binanın bahçesinde yüzme havuzu mevcut olup bahçe düzenlenmesi yapılmıştır.Binanın mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı ise IV-A sınıfına girmektedir.Bahse konu bina dubleks konut nitelikli ,antre ,hol, 5 oda,mutfak,banyo,balkon,açık teras mahalleri bulunmaktadır.Binada elektrik,su,doğalgaz tesisatları mevcuttur.

İmar Durumu: Tuzla Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 18916419-310.01.05.01-E.8881 Sayılı tapu kayıt yazısı na göre Tuzla Merkez 7 Pafta 6630 Parsel 19.03.2013 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2.Etap Uygulama İmar Planında E:0.80,Hmax.9.50 m yapılanma 8 şartlarında konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL ( İstanbul Anadolu 15.İvra Hukuk Mahkemesinin 2018/683 Esas 2018/1015 Kararına istinaden

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 22/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 22/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/151 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.