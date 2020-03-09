Tekirdağ Süleymanpaşa'da 118 m² dubleks mesken icradan satılıktır

T.C.
TEKİRDAĞ
2. İCRA DAİRESİ
2017/12806 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 1181 Ada, 7 Parsel, Hürriyet Mah. , İstanbul Yalı Mevkii, Adres: Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçe Hürriyet Mah. Hüseyin Soyuer SokakNo:15,ana taşınmaz niteliği: Arsa nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine , değirmenaltı çarşısına yakındır. Toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup , bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Bölgede yazlık olarak yapılmış müstakil evler ile öğrencilere yönelik inşa edilmiş binalar mevcuttur. Taşınmazın arsasının cephesinin dar olması menfi yönüdür. Mesken, kullanılmakta olup , iki katlı dubleks olarak inşa edilmiş , ön ve arka tarafında da bahçesi mevcuttur. Her iki katta ön tarafta balkonu mevcuttur. Zemin kat balkonunda barbekü mevcuttur. Pencere doğramaları ahşaptır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bakımlıdır. Dubleks meskenin zemindeki alanı 59 m2 olup, iki kattaki toplam kullanım alanı 118,00 M2'dir.
Yüzölçümü : 230,00 m2
İmar Durumu : Parsel1/1000 uygulama imar planları içinde ayrık nizam 3 kat , tercihli konut alanındadır.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tekirdağ Adliye Sarayı -3. Kat İcra Müdürlükleri Koridoru / TEKİRDAĞ
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Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12806 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.