Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 138 m² dubleks daire icradan satılıktır

T.C.

MARMARAEREĞLİSİ

İCRA DAİRESİ

2016/274 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Marmara Ereğlisi İlçe, Marmaraereğlisi Mah. 107 ada 1 Parsel, 26 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken nitelikli taşınmazdır.

Satışa konu taşınmaz Marmaraereğlisi İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 9.417,48 m2yüzölçümlü 107 ada 1 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan 3/216 arsapaylı 26 bağımsız bölüm numaralıMesken-dubleks vasıflı taşınmaz Marmaraereğlisi İlçesinin yeni yerleşim alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda ayrık nizam ve konut olarak kullanılan dubleks bahçeli binalar bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 Uygulama İmar Planında3 kat, Taks=0,20 Kaks=0,50 ayrık nizamdır. Taşınmaz mahallinde yapılan tespittetaşınmaz üzerinde bulunan 3/216 arsa paylı 26 nolu bağımsız bölüm numaralı kargir dubleks villa zemin+1.kat+yüksek çatıdan oluşmaktadır. Taşınmazın doğramaları pvc, dış cephe 40 cm yüksekliğe kadar taş kaplı, üst kısmı ise boyalıdır. Pencerelerde demir ferforje korkuluklar mevcut olup, giriş terasının zemini fayans kaplı olup, ayrıca barbekü mecuttur. Taşınmazın bulunduğu arsanın çevresi yaklaşık 1,5 metre yükseklikte taş kaplı duvar ile çevrilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan bina 46,00 zemin üzerine toplam 138,00 m² yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmazın tapu kayıtlarının tetkikinde tamamının Şener ÖZER adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Marmaraereğlisi Mahallesi 107 ada 1 Parsel No:26 Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 138,00m²

İmar Durumu : Ayrık nizam, 3 kat konut, Taks:0,20 Kask;0,50 yi geçemez.Yatay kat ittifakı tesis edilmiştir.

Kıymeti : 229.102,60 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 27/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : MARMARAEREĞLİSİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

*** İİK. 127 maddesi gereğince gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçmesine karar verilmiştir.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/274 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.