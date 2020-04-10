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SİVAS 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sivas/Merkez'de avlulu ahşap ev icradan satılıktır

SİVAS 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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BİK İlan No : ILN01158070
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : ALİBABA MAH. / ALİBABA
: 100
Yayınlandığı Gazeteler
HADİSELERLE HAKİKAT 03.04.2020
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İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya No
:
2019/82956 Esas
Muhammen Bedeli
:
138,946 TL
Birinci Satış Günü
:
05.05.2020 10:45
İkinci Satış Günü
:
04.06.2020 10:45
Satış Yeri
:
Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sİvas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

T.C. SİVAS İCRA DAİRESİ

2019/82956 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas İli, Merkez İlçe, Alibaba Mahallesi, Erzenli Mevkii, 2017 Ada, 7 Parsel sayılı , avlulu ahşap ev vasfında taşınmaz; Taşınmazın arsasının geometrik yapısı dörtgen, Yol, su, elektrik, ulaşım yörede tamdır. Her yöne ulaşım kolaylığı ve rahatlığı vardır. İl Vilayet merkezinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 1,1 km mesafededir. Seyrantepe Caddesine mesafesi 100 metredir.Parsel üzerinde tek katlı yığma yapı tekniğiyle inşaa edilmiş ev tapu kaydı muhdesat bilgisine göre üçüncü şahsa aittir . Taşınmazın 401/800 arsa payı satışa sunulmuştur.
Adresi : Alibaba Mahallesi 42-46 Sokak No: 14 Merkez/Sivas
İmar Durumu : Bitişik nizam 4 kat müsaadelidir
Arsa Yüzölçümü : 396,00 m2 Arsa Payı : 401/800
Kıymeti : 138.946,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "Üzerindeki ev İbrahim Koç'a aittir"
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 04/06/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sİvas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/82956 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur

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