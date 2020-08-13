Şanlıurfa Siverek'te 220 m2 dubleks daire icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.SİVEREK İCRA DAİRESİ

2019/1701 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz : Şanlıurfa ili Siverek İlçesi, Camikebir Mahallesi, Ayvanat Mevkii, 707 ada, 3 numaralı parselde bulunan 9136,67 m2 yüzölçümlü (ana taşınmaz) , 100/13615 arsa paylı , D blok, 14. kat, 29 bağımsız bölüm numaralı,dubleks mesken vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. İmar Durumu : Camikebir Mahallesi, 707 ada, 3 numaralı parsel uygulama imar planında ayrık nizam 15 kat imarlıdır. E=2.00 Yençok =Serbest Maks Taks=0.30. Adresi: Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi, 39.Sokak Diamont City Sitesi D blok No:1D/29 adresindeolduğu tespit edilmiştir.. Taşınmazın yeri ve niteliği : Taşınmaz Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı (Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu) üzerinde, 4 bloklu site içerisindedir. Taşınmazın 270 metre kuzeyinde Adliye Sarayı, 200 metre batısında Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı-Adnan Menderes Kavşağı bulunmaktadır. Bu güzergahtaki binaların alt katları işyeridir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum+zemin kat+14 normal kattan oluşan, betonarme karkas tarzında inşa edilen bir yapıdır. Binanın her katında 2 adet daire bulunmaktadır. Bina dış cephesi ısı yalıtımlı, akrilik boyalıdır. Bina merdiven basamak ve sahanlıkmermer kaplamalı, duvar plastik boyalı, alüminyum korkulukludur.Bina çift asansörlü, doğal gazlıdır. Site bahçesinde peyzaj çalışması yapılmıştır. Sitede otopark, yeşil alan, çeşitli ağaçlar, açık otopark, süs havuzu, kamelya bulunmaktadır. Taşınmaz, 14.katta, merdivenden çıkışta sağda, doğu-batı-güney cephelidir. Dubleks dairede alt katta, 3 oda, antre, hol, Wc, mutfak,banyo ve 2 adet balkon, üst katta ise 2 oda, Wc-lavabo ve teras bulunmaktadır. Dairede alt katta yerler laminnat kaplama, mutfak ve ıslak hacimler seramik,üst katta ise odalar laminant parke antre, hol ve mutfak granit seramik kaplamalı, duvarlar saten boyalı, her odada bir oda cephesi kağıt kaplamalı, kapılar ahşap, pencereler PVC doğramalıdır. Mutfak, mermer tezgahlı, alt ve üst dolaplı, vestiyerli, Islak hacimler tavana kadar seramik kaplamalıdır. Daire çelik dış kapılı,doğalgazlı,toplam 220,00 m2 net alanlıdır.



Yüzölçümü : 9.136,67 m2 (ana taşınmaz)

Arsa Payı : 100/13615

İmar Durumu : Dosyasındaki Gibidir (Camikebir Mahallesi, 707 ada, 3 numaralı parsel uygulama imar planında ayrık nizam 15 kat imarlıdır. E=2.00 Yençok =Serbest Maks Taks=0.30. )

Kıymeti : 360.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir. ( Taşınmazın tapu kaydında' Yönetim Planı : 24/02/2015 , KMne çevrilmiştir , AT ... KM ne çevrilmiştir.'Beyanları mevcut olup ; alan kişiye bu beyanlar ile birliktetescil verilecektir. )

1. Satış Günü : 30/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 27/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : SİVEREK ADLİYESİ MEZAT SALONU SİVEREK/ŞANLIURFA



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bilgisi : Şanlıurfaİli, Siverek İlçesi,Camikebir Mahallesi,1090 Ada, 16 Parsel ,Zemin Kat ,14 Nolu Bağımsız Böüm ,Asma Katlı İşyeri niteliğindeki,21/315 Arsa Paylı , 844,70 m2 ( ana taşınmaz )yüz ölçümlü taşınmazdır. Taşınmazın Tam hissesi satılacaktır. Taşınmazın çevresel özellikleri konumu veulaşımı : Camikebir mah.1090 ada 16 parsel numaralı taşınmaz; Camikebir mahallesinde olup, çevresinde ki yapıların 4-5 katlı aparman tipinde olduğu, tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı ( elektrik, su, alt yapı v.b) .Taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı üzerinde değeri etkileyecek irtifak hakkı, intifa hakkı vb. kayıt bulunmamaktadır Taşınmazın kadastro paftasındaki sınırları ile fiilen zeminde kullanılan sınırları arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. İmar ve Yapılaşma Şartları : 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir. Taşınmazın Olumlu Özellikleri : 1-Ulaşım sorunu olmayışı2- Ticari Hareketliliğin olduğu bir cadde de bulunması 3- Taşınmazn tek mülkiyete sahip olması Taşınmazın Olumsuz Özellikleri: İpotek şerhinin bulunması.Ana taşınmaz tapu kaydında vasfı arsa olduğu betonarme apartman bulunduğu, zemin katta dükkan 1-2-3-4 katlarda mesken bulunduğu zemin+4 normal kat+ teras kattan oluştuğu görülmüş dur.Ana taşınmaz 3B yapı sınıfında olup,dışı sıvalı ve boyalı olduğu görülmüştür. Asma katlı dükkanın yüz ölçümü 69 m² dır.

Yüzölçümü : 844,70 m2 (ana taşınmaz) Arsa Payı : 21/315

İmar Durumu : Dosyasındaki Gibidir. ( 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir. )

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir(Taşınmazın tapu kaydında'Yönetim Planı : 31/12/2015 ' Beyanı mevcut olup ; alan kişiye bu beyan ile birlikte tescil verilecektir. )

1. Satış Günü : 30/09/2020 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü : 27/10/2020 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri : SİVEREK ADLİYESİ MEZAT SALONU SİVEREK/ŞANLIURFA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bilgisi : Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi,310 Ada,23 Parsel ,Zemin Kat , 9 nolu bağımsız Bölüm Asma Katlı İşyeri vasıflı, 50 / 310 arsa paylı,484,39 m2( ana taşınmaz ) yüzölçümlü taşınmazdır. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Çevresel özellikleri konumu ve ulaşımı : Haliliye 310 ada 23 parsel numaralı taşınmaz; Haliliye mahallesin olup, çevresinde ki yapıların 2-3 katlı aparman tipinde olduğu, tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı ( elektrik, su, alt yapı v.b) .Taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı üzerinde değeri etkileyecek irtifak hakkı, intifa hakkı vb. kayıt bulunmamaktadır Taşınmazın kadastro paftasındaki sınırları ile fiilen zeminde kullanılan sınırları arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. İmar ve Yapılaşma Şartları : 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir.Taşınmazın Olumlu Özellikleri: 1-Ulaşım sorunu olmayışı 2- Ticari Hareketliliğin olduğu bir cadde de bulunması 3- Taşınmazların bakımlı ve onarımlı olması Taşınmazın Olumsuz Özellikleri:1-İpotek şerhinin bulunması .

Ana taşınmazın Özellikleri: Ana taşınmaz3B yapı sınıfında olup, zemin + 2 normal kattan oluşmakta binanın dışı mantolama yapılmış olup boyalı olduğu, Bağımsız Bölümün Özellikleri: Değerlemeye konu zemin kat 9 nolu bağımsız bölüm, asma katlı dükkan (işyeri olduğu), Dış kapınındükkan girişinin PVC den yapılıp cam ile kapatıldığı., Taban kısmın Zeminler seramik ile kaplanmıştır. Duvarlar, alçı sıvalı ve boyalı olup tavanlarda kartonpiyer mevcuttur., 9 nolu bağımsız bölümün 302m² olduğu mimari projeden anlaşılmış dır.

Yüzölçümü : 484,39 m2 (ana taşınmaz)

Arsa Payı : 50/310

İmar Durumu :Dosyasındaki Gibidir ( 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir. )

Kıymeti : 650.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir(TaşınmazınTapu Kaydında' Yönetim Planı :13/04/2016'Beyanı mevcut olup; alan kişiyebu beyan ile birlikte tescil verilecektir. )

1. Satış Günü : 30/09/2020 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 27/10/2020 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : SİVEREK ADLİYESİ MEZAR SALONU SİVEREK/ŞANLIURFA

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın Tapu Kaydı :Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi,Hayriye Mahallesi,2840 Ada, 30 Parsel , 268 m2 yüzölçümlü Avlulu Kargir Ev.Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.Çevresel Özellikleri Konumu ve ulaşımı : Hayriye 2840ada 30 parsel numaralı taşınmaz; Hayriye mahallesindeolup, çevresinde ki yapıların 2-3 katlı aparman tipinde olduğu, tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı ( elektrik, su, alt yapı v.b) . Taşınmazın dosyasında mevcut tapu kaydı üzerinde değeri etkileyecek irtifak hakkı, intifa hakkı vb. kayıt bulunmamaktadır 143ada , ada değişim sonucu 2840 ada olmuş dur. Taşınmazın kadastro paftasındaki sınırları ile fiilen zeminde kullanılan sınırları arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. İmar ve Yapılaşma Şartları : 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir.Taşınmazın Olumlu Özellikleri : 1-Ulaşım sorunu olmayışı 2- Ticari Hareketliliğin olduğu bir cadde de bulunması 3- Taşınmazn tek mülkiyete sahip olması . Taşınmazın Olumsuz Özellikleri:1-İpotek şerhinin bulunması . Ana taşınmaz tapu kaydında vasfı Avlulu Kargir Ev. olduğu ancak zeminde 2 katlı yapı bulunduğu, zemin katta dükkan 1. katta mesken olduğu görülmüş dur.Ana taşınmaz 3B yapı sınıfında olup, zemin+ 1 normal kattan oluşmakta binanın dışı, sıvalı ve boyalı olduğu ancak sıva ve boyasının yıpranmış olduğu gözlemlenmiş dır. Taşınmaz üzerindeki dükkan vasıftı yapının zemini seramik düşeli olduğu duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu yıpranma oranının %50 civarında olduğu gözlemlenmiş dır.Taşınmaz üzerinde ki mesken nitelikli yapı 1 salon 3 oda mutfak ve banyodan oluşu, oda kapıları ahşap doğrama olduğu, pencerelerin pvc olduğu, mutfak dolaplarının mevcut olduğu mutfak tezgahının mermer den yapıldığı, zeminin seramik düşenli olduğu, duvarlarının sıvalı olduğu, ancak duvar boyalarının eski ve yıpranmış olduğu gözlemlenmiş dır. Yıpranma oranının %50 civarında olduğu kanaatine varılmış dır., 268 m2 yüzölçümü

Yüzölçümü : 268 m2 (ana taşınmaz)

İmar Durumu : Dosyasındaki Gibidir( 1:1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret + konut alanı olarak imarlı olduğu ve taşınmaz bu şekilde tasarruf edilmektedir. )

Kıymeti : 700.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TapuKaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 30/09/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 27/10/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : SİVEREK ADLİYESİ MEZAT SALONU SİVEREK/ŞANLIURFA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1701 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.