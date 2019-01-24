Sancaktepe/Yenidoğan'da 110 m2 ters dubleks daire icradan satılıktır

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ

2018/24761 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, 66 Ada, 2 Parsel, YENİDOĞAN Mahallesi, ÇİFTLİK Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı Taşınmazın ayrık nizamda bir bahçe içinda yapı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca binaya kapalı otopark ve spor salonu yapılmıştır. Binanın giriş kapısı dekoratif ahşap görünümlü camlı çelik kapı yapılmıştır. Ayrıca binaya ait su deposu ve hidroforu olduğu da tespit edilmiştir. 1 nolu Bağımsız bölüm zemin kat da bodrum katta odaları olan ters dubleks daire olduğu ve 110 m² 3+1 daire şeklinde yapıldığı tespit edildi. Dairenin ıslak hacimleri seramik kaplama yapılmış üst katta mutfak açık mutfak yapılmış tezğah üstü dekoratif parke yapılmış ve salon oşok bandı yapılmış odalarda kartonpiyer kullanılmıştır. Banyoda duvarlar tavana kadar dekoratif seramikle kaplanmış ve duşakabin yapılmıştır. Isınma sistemi olarak kombi kullanılmıştır. Daire içi merdiven mermer kaplama yapılmıştır. Pencere doğramaları ahşap görünümlü PVC yapılmıştır.

Adresi : Yenidoğan mah. Şehit Birol Yazıcı sok. No: 7 Sancaktepe/İSTANBUL

Yüzölçümü : 534,28 m2

Arsa Payı : 7/100

İmar Durumu : İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Yenidoğan mahallesi, 66 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz; 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe uygulama imar planında; KAKS: 0,90 TAKS:0,40 4 kat konut alanı olarak planlanmış alanda yer almaktadır.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 12/03/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 15/04/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu gazete ilanının tapu kaydında hak ve alacakları olan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililere İİK. 127. madde gereği tebliğ yerine kaim olacağı ihtar olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24761 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.