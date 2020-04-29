Samsun Atakum'da 425 m² dubleks villa icradan satılıktır

T.C.

SAMSUN

İCRA DAİRESİ

2018/1217 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 6766 ada, 1 parselde kayıtlı 21.340,74 m2 arsa üzerinde 1/14 arsa paylı, 10.Blok 1 nolu bağımsız bölüm Dubleks Mesken. Meskenin bulunduğu sitede 14 adet villa, ortak alan yapısı, sosyal alanlar açık havuz tenis kortu gibi aktivitelerin yapıldığı çevre düzenlemesi bulunan, etrafı betonarme duvarlarla çevrili güvenlik girişi mevcuttur.taşınmaz eğimli bir arazide bulunmakta olup etrafında çok katlı yapılar ve özel okul kampüsleri bulunmaktadır.Taşınmaza ait inşaat dosyasının içerisinde mevcut olan inşaat alan belgesine ve mimari projesine göre dubleks mesken, 425,66 m2 brüt, 362,85 m2 net kullanım alanına sahiptir. Villanın ısınma sistemi doğalgazdır. Mimari projesine göre ve yerinde yapılan incelemeye göre dubleks meskenin; 91,53 m2 brüt, 75,91 m2 net kullanım alanına sahip olan bodrum katı; depo, kiler, kazan dairesi ve wc olarak, 218,39 m2 brüt, 190,73 m2 net kullanım alanına sahip olan zemin katı; bina girişi, giriş holü, koridor, salon, süit oda, mutfak, banyo, wc, kombi odası ve teras olarak, 115,74 m2 brüt, 96,21 m2 net kullanım alanına sahip olan 1.normal katı ise; 3 yatak odası, ebeveyn yatak odası, soyunma, ebeveyn banyosu, banyo, koridor ve balkon olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın bulunduğu sitenin araç yolu kilit parke olarak yapılmıştır. Binanın ön ve arka bahçesi çim kaplı olup giriş kısımları ise kayrak taşı kaplamadır.Binanın ilk girişi cam kapıdır. Kapı önü seramik döşelidir. Binanın ana giriş kapısı ise çelik kapıdır. Duvarları saten alçı ve saten boyalıdır. Tavan kenarları alçı kartonpiyerdir. Odaların yer döşemeleri ahşap laminant parke kaplıdır. Mutfak, 1.sınıf adalı hazır mutfaktır. Zemin kattaki banyo zemini ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. 1. normal kattaki banyoda ise, hilton lavabo, ayna ve klozet mevcut olup yerler seramik kaplıdır. Villanın iç doğramaları, kapı kanat ve kasaları 1. sınıf mobilya kapı dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam ısı camlı renkli pimapen olarak yapılmıştır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında: Konut Alanı Ayrık Nimaz 4 Katlı (A-4) yere isabet etmektedir. TAKS:0,30.

Adres: Küçükkolpınar Mahallesi, 662.Sokak Defne Sitesi No: 8/J dir.

Kıymeti : 1.475.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında

1. Satış Günü : 14/05/2020 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 12/06/2020 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye Binası B BLok 3.Kat) 19 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:17/A İlkadım-Samsun

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1217 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.