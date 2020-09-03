Sakarya Serdivan'da 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2017/10896 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İl, Serdivan İlçe, Serdivan Mah. Kavraz Mevkii, 16266 Parselde kayıtlı, A/1/..-5 No'lu Mesken satışa çıkarılmıştır. Kat mülkiyet tapulu 1.021,04 m² arsa alanına sahip 12/160 paylı tapu siciline kayıtlı, sıvalı boyalı, kiremit çatılı, yaklaşık 5 yıllık, iki bloklu site içinde A Blokta her katta 2 daire toplam 8 daire 4 kat olarak inşa edilmiş betonarme binanın güneybatı yönünde ön cephesinde 3. katta merdiveni çıkınca solda, 97 m² kullanım alanına sahip, 3 oda, salon, hol, mutfak, banyo ve tuvalet ile mutfak, salon ve 2 odada olmak üzere toplam 3 balkon bulunmakta, mesken giriş kapısı çelik kapı, iç duvarlar alçı sıvalı boyalı, pencereler pvc iç kapılar ağaç doğrama, mermer tezgah üzeri mutfak dolabı ile banyoda duşakabin ve klozet bulunmakta, ıslak zeminler kalebodur fayans,oda yer döşemeler laminat parke, doğalgaz ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Ulaşım imkanları iyi, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, kuşbakışı olarak güney yönünde D-140 karayoluna 170 mt, kuzeybatı yönünde Sakarya Üni.kampüsüne 1.2 km, doğu yönünde otobüs terminaline 1.7 km mesafededir.

Adresi :Beşköprü Mah. Karabıyık Sok Arifoğlu Kardelen Evler A Blok No:6A/5c Serdivan

İmar Durumu : Ayrık Nizam 4 Kat

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.

1. Satış Günü : 26/10/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 23/11/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10896 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.