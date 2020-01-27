Pendik'te 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ

2018/782 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İstanbul İl, Pendik İlçe, 793 Ada, 21 Parsel, 226,00 M2 Yüzölçümlü6/96 arsa paylı 3 Kat 8 nolu Bağımsız DAİREDİR. Taşınmazın antre, mutfak , banyo, salon, 3 oda ve 2 balkon bölümlüdür.Zeminler: Antre, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinde seramik,salon ve odalarda laminant parke kaplamadır.Duvarlar: Antre, mutfak, salon ve odalar plastik boyalı, banyolar ve tuvalet de fayans kaplamalıdır.Doğrama; Bağımsız bölüm ana giriş kapısı çelik, iç kapılar Amerikan panel ve pencereler pvc doğramadır.Isınma: Bağımsız bölümde ısınma , doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır.konu 8 nolu bağımsız bölüm binaya ana giriş kapısı yönünden bakıldığında binanın 3. normal katında sağ kolda yer almaktadır.Taşınmaz brüt kullanım alanı 80 m2 alana sahiptir. taşınmaz , bölgenin ana arterlerinden olan Hat Boyu Caddesi'ne 100 m mesafede konumlu olup, yakın çevresinde Pendik Belediyesi ve Pendik Devlet Hastanesi yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut ve işyeri amaçlı ve bodrum +zemin+ 4 normal kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş , sağlık ocağı/ hastane , okul , market , banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölgede , genellikle orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanlar ikamet etmektedir. Satışa konu taşınmazın 3.kat 8 nolu bağımsız bölümün bulunduğu 27 yıllık bina,226 m2 alanlı arsası üzerinde, bitişik nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında , bodrum+zemin+asma+ 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Binanın bodrum katında dükkanlara ait 2 adet depo, kömürlükler, zemin katında 2 adet dükkan ve normal katların her birinde 2 adet mesken olmak üzere binada toplam 10 bağımsız bölüm mevcuttur. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplamla duvarları plastik boyalıdır. Yangın merdiveni ve asansörü bulunmayan binanın dış duvarları dış cephe boyalıdır. Kapalı otoparkı bulunmayan binada, ısınma doğal gaz kombi sistemi ile yapılacak şekilde tesisat mevcuttur.

Adresi : Batı Mah. Karanfil Sk. Ersan Apt. No:24 Daire:8 Pendik /İSTANBUL

Yüzölçümü : 226 m2

Arsa Payı : 6/96

İmar Durumu : Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 793 ada, 21 parsel , 1/1000 ölçekli 16.05.2008 tasdik tarihli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planına göre Bitişik Nizam, hmax: 5 Kat'' Ticaret Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya ( Bağlı bulunduğumuz İcra Mahkemesince UYGUNDUR şerhli ) bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu satış ilanı tapudaki ilgililere tebliğ imkansızlığı halinde tebliğ yerine kaim sayılacaktır.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/782 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.