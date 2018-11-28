Pendik/Güzelyalı'da 102 m2 daire icradan satılıktır

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

2017/30014 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, 3535 Parsel, GÜZELYALI Mahalle/Köy, KARATAŞ Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah. Bağdat Caddesi üzerinde kain 27 pafta, 3535 parsel sayılı 789,23 m² miktarlı arsada kurulmuş olan 85 sokak kapı nolu, Huzur Apartmanı isimli kat irtifaklı betonarme karkas apartmanda 2.katta 100/1000 arsa paylı 5 nolu dairenin tamamıdır. Ana bina Bodrum + Zemin + 4 Normal kattan ibaret 6 katlı , ayrık nizamda bahçeli betonarme karkas apartman olup dış cephesi kompozit ısı izolasyonlu , üzeri çatılıdır. binaya yoldan 3 basamak çıkılarak camekanlı çelik kapıdan girildikten sonra 5 basamak ile zemin kata çıkılmakta olup katlar arası granit basamaklı ve alüminyum korkuluklu merdivenleri vardır. binanın bodrum katta sığınak, zemin ve normal katlarda mesken olarak kullanılan ikişer daire olup, elektrik, su, doğalgaz girişi ve asansör teşkilatı mevcuttur.

G.Menkul kapalı olduğundan emsal olacak daire özelliğinden ve mahallinde yapılan tetkik araştırma ve incelemelerden, dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC,salon ve biri banyolu üç oda olup, net 102,17m² miktarlıdır.

Giriş holü,koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı olup, üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duşa kabin, klozet , lavabo, WC de klozet ve lavabo vardır. salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup duvarları boyalıdır. dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapı olup mutfak önünde etrafı cam korkuluklu balkonu vardır. daire tersaneler bölgesi ve kısmen deniz manzaralı olup elektri, su ve doğalgaz kat kalorifer tesisatı mevcuttur

Adresi : Güzelyalı Mah. Bağdat Cad. Huzur Apt. No: 85/5

Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 789,23 m2

Arsa Payı : 100/1000

İmar Durumu : Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah. 27 Pafta, 3535 Parsel sayılı yere 08/06/2007 tarih ve 495 sayı ile yeni yapı ruhsatı düzenlenmiş olup, 15/05/2005 T.T.li1/1000 ölçekli, Güzelyalı Uygulama İmar Planı kapsamında, 3/A-5/3, TAKS:0.20-0.30, KAKS:1.60 yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti : 630.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi,

1. Satış Günü : 21/01/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat

KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30014 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.