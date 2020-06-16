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ÇORUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğü'nden 52 adet daire satılıktır

ÇORUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

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Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167256
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler
ÇORUM HAKİMİYET 04.06.2020
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ÇORUM HAKİMİYET 08.06.2020
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Valilik Ek Hizmet Binası Merkez /ÇORUM
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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T.C.

ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI/PAYDASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK NO DAİRE NO DAİRE PROJE ALANI (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
ZEMİN		 1 114,00 2+1 165.000,00 16.500,00 16.06.2020 08:30
2 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
ZEMİN		 2 114,00 2+1 170.000,00 17.000,00 16.06.2020 08:45
3 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
1 KAT		 3 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 09:00
4 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
1 KAT		 4 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 09:15
5 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
2 KAT		 5 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 09:30
6 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
2 KAT		 6 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 09:45
7 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
3 KAT		 7 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 10:00
8 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
3 KAT		 8 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 10:15
9 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
4 KAT		 9 118,00 2+1 180.000,00 18.000,00 16.06.2020 10:30
10 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN A BLOK
4 KAT		 10 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 10:45
11 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
ZEMİN		 1 118,00 2+1 170.000,00 17.000,00 16.06.2020 11:00
12 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
ZEMİN		 2 118,00 2+1 165.000,00 16.500,00 16.06.2020 11:15
13 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
1 KAT		 3 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 11:30
14 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
1 KAT		 4 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 13:30
15 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
2 KAT		 5 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 13:45
16 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
2 KAT		 6 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 14:00
17 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
3 KAT		 7 118,00 2+1 190.000,00 19.000,00 16.06.2020 14:15
18 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
3 KAT		 8 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 14:30
19 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
4 KAT		 9 118,00 2+1 185.000,00 18.500,00 16.06.2020 14:45
20 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 142 17 1.906,32 1 / 20 MESKEN B BLOK
4 KAT		 10 118,00 2+1 180.000,00 18.000,00 16.06.2020 15:00
21 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN ZEMİN 1 92,00 2+1 140.000,00 14.000,00 16.06.2020 15:15
22 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN ZEMİN 2 92,00 2+1 130.000,00 13.000,00 16.06.2020 15:30
23 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 1 KAT 3 92,00 2+1 145.000,00 14.500,00 17.06.2020 08:30
24 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 1 KAT 4 92,00 2+1 135.000,00 13.500,00 17.06.2020 08:45
25 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 2 KAT 5 92,00 2+1 150.000,00 15.000,00 17.06.2020 09:00
26 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 2 KAT 6 92,00 2+1 140.000,00 14.000,00 17.06.2020 09:15
27 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 3 KAT 7 92,00 2+1 145.000,00 14.500,00 17.06.2020 09:30
28 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 542 30 432,00 1 / 8 MESKEN 3 KAT 8 92,00 2+1 135.000,00 13.500,00 17.06.2020 09:45
29 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 30 / 220 MESKEN A BLOK
ZEMİN		 1 112,00 2+1 135.000,00 13.500,00 17.06.2020 10:00
30 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 35 / 220 MESKEN A BLOK
1 KAT		 2 115,00 2+1 150.000,00 15.000,00 17.06.2020 10:15
31 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 35 / 220 MESKEN A BLOK
2 KAT		 3 115,00 2+1 155.000,00 15.500,00 17.06.2020 10:30
32 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 20 / 220 MESKEN B BLOK
BODRUM		 1 112,00 2+1 115.000,00 11.500,00 17.06.2020 10:45
33 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 30 / 220 MESKEN B BLOK
ZEMİN		 2 112,00 2+1 140.000,00 14.000,00 17.06.2020 11:00
34 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 35 / 220 MESKEN B BLOK
1 KAT		 3 119,00 2+1 160.000,00 16.000,00 17.06.2020 11:15
35 ÇORUM BAHÇELİEVLER MAH 597 19 521,36 35 / 220 MESKEN B BLOK
2 KAT		 4 119,00 2+1 165.000,00 16.500,00 17.06.2020 11:30
36 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 23 / 540 MESKEN BODRUM 1 62,00 2+1 80.000,00 8.000,00 17.06.2020 13:30
37 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 22 / 540 MESKEN BODRUM 2 64,00 2+1 80.000,00 8.000,00 17.06.2020 13:45
38 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN ZEMİN 3 62,00 2+1 95.000,00 9.500,00 17.06.2020 14:00
39 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN ZEMİN 4 73,00 2+1 105.000,00 10.500,00 17.06.2020 14:15
40 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN ZEMİN 5 57,00 2+1 90.000,00 9.000,00 17.06.2020 14:30
41 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 1 KAT 6 75,00 2+1 130.000,00 13.000,00 17.06.2020 14:45
42 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 1 KAT 7 76,00 2+1 120.000,00 12.000,00 17.06.2020 15:00
43 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 1 KAT 8 77,00 2+1 130.000,00 13.000,00 17.06.2020 15:15
44 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 2 KAT 9 75,00 2+1 130.000,00 13.000,00 17.06.2020 15:30
45 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 2 KAT 10 76,00 2+1 120.000,00 12.000,00 18.06.2020 08:30
46 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 2 KAT 11 77,00 2+1 130.000,00 13.000,00 18.06.2020 08:45
47 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 3 KAT 12 75,00 2+1 130.000,00 13.000,00 18.06.2020 09:00
48 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 3 KAT 13 76,00 2+1 120.000,00 12.000,00 18.06.2020 09:15
49 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 35 / 540 MESKEN 3 KAT 14 77,00 2+1 130.000,00 13.000,00 18.06.2020 09:30
50 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN 4 KAT 15 75,00 2+1 125.000,00 12.500,00 18.06.2020 09:45
51 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN 4 KAT 16 76,00 2+1 115.000,00 11.500,00 18.06.2020 10:00
52 ÇORUM KARAKEÇİLİ MAH 805 40 457,00 30 / 540 MESKEN 4 KAT 17 77,00 2+1 125.000,00 12.500,00 18.06.2020 10:15
Çorum İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünce) Valilik Ek Hizmet Binası Merkez /ÇORUM adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4-İlan tarihi itibariyle ; 29,32,33,34,36,37,39,48 ve 52' nci sırada belirtilen bağımsız bölümler için ilgili kurumlarınca ön alım hakkına sahip kişiler bildirilmemiş, diğer bağımsız bölümler için bildirilmiş olup 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin “(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) fıkrası gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği ön alım hakkı sahibi sayılacaktır.
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir.
6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler corum.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."
Adres: Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası Kat:1 MERKEZ/ ÇORUM Tel: 0 (364) 225 13 99 (Dahili 2514) İLAN OLUNUR.

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