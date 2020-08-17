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İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul'da 67 adet mesken satışa sunuldu

İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01202484
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler
GÜNBOYU 05.08.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.08.2020 09:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI ( m²) FİİLİ DURUMU DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34160100915 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 10.951,00 Mesken 191 / 13.788 45 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 1 4 136 Dolu 3+1 795.000,00 79.500,00 17.08.2020 09:45
2 34160100917 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 10.951,00 Mesken 191 / 13788 47 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 6 19 136 Dolu 3+1 810.000,00 81.000,00 17.08.2020 10:00
3 34160100916 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ataşehir Mimoza Sitesi 1868 1 10.951,00 Mesken 191 / 13788 46 Ada (Mimoza 1-2 A Blok) C1-1 Blok 2 7 136 Dolu 3+1 795.000,00 79.500,00 17.08.2020 10:15
4 34160100905 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 4 20 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 10:30
5 34160100904 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 4 17 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 10:45
6 34160100903 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 3 13 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 11:00
7 34160100902 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 182 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 1 8 132 Dolu 3+1 700.000,00 70.000,00 17.08.2020 11:15
8 34160100914 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 5 23 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 11:30
9 34160100913 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 5 22 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 11:45
10 34160100912 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 4 19 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 12:00
11 34160100911 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 4 18 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 12:15
12 34160100910 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 3 14 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 12:30
13 34160100909 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 2 11 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 14:00
14 34160100908 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 182 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/4) A6 1 7 132 Dolu 3+1 700.000,00 70.000,00 17.08.2020 14:15
15 34160100906 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 5 21 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 14:30
16 34160100907 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Dicle Cad. 1869 1 20.398,00 Mesken 184 / 27.844 46 Ada (Kardelen 1/5) A1 5 24 132 Dolu 3+1 720.000,00 72.000,00 17.08.2020 14:45
17 34160100918 Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ataşehir Akasya Sitesi 1870 3 9.658,00 Mesken 200.000 / 12859.000 50 Ada (Akasya 1-1B) B.C5-2 Blok 1 4 136 Dolu 3+1 748.000,00 74.800,00 17.08.2020 15:00
18 34160100901 Kadıköy Caferağa Mahallesi Ağabey Sokak 118 16 91,00 Mesken 10 / 45 Çağla Apt. 2 3 55 Dolu 2+1 345.000,00 34.500,00 17.08.2020 15:15
19 34160101330 Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sokak 146 21 580,00 Mesken 1.224 / 14.500 Eren Apt. 3 30 92 Dolu 3+1 530.000,00 53.000,00 17.08.2020 15:30
20 34160101329 Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sok 146 21 580,00 Mesken 1.224 / 14.500 Eren Apt 2 27 92 Dolu 3+1 550.000,00 55.000,00 17.08.2020 15:45
21 34160100760 Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sokak 161 39 172,00 Mesken 14 / 104 Tayyipoğlu Apt. 2 8 67 Dolu 2+1 410.000,00 41.000,00 17.08.2020 16:00
22 34160101751 Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sokak 161 39 172,00 Mesken 14 / 104 Tayyipoğlu Apt. 1 6 67 Dolu 2+1 400.000,00 40.000,00 17.08.2020 16:15
23 34160101799 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Kayasultan Sk. 1191 170 8.586,00 Mesken 30 / 4.320 Zarbun Sitesi A Blok 5 22 120 Dolu 600.000,00 60.000,00 18.08.2020 16:30
24 34160100761 Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sokak 161 39 172,00 Mesken 14 / 104 Tayyipoğlu Apt. 2 7 67 Dolu 2+1 410.000,00 41.000,00 18.08.2020 09:45
25 34160100105 Kadıköy Göztepe Mahallesi Papatyalı sk. 384 15 2.331,00 Mesken 10 / 324 A blok 5 12 114 Dolu 3+1 912.000,00 91.200,00 18.08.2020 10:00
26 34160101268 Kadıköy Osmaniye Mahallesi Acıbadem yolu sk. 622 52 1.016,00 Mesken 6 / 100 A Blok ZEMİN 6 78 Dolu 3+1 450.000,00 45.000,00 18.08.2020 10:15
27 34160100027 Kadıköy Bostancı Mahallesi 700 7 919,00 Mesken 15 / 350 Palmiye Apt. 3/A BLOK ZEMİN 10 100 Dolu 3+1 410.000,00 41.000,00 18.08.2020 10:30
28 34160101803 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Elmalı Çeşme Sok 1170 90 206,00 Mesken 60 / 826 zemin 1 42 Dolu 1+1 170.000,00 17.000,00 18.08.2020 10:45
29 34160101804 Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Elmalı Çeşme Sok 1170 90 206,00 Mesken 60 / 826 zemin 2 69 Dolu 1+1 280.000,00 28.000,00 18.08.2020 11:00
30 34160101408 Kadıköy Caferağa Mahallesi Atıfet Sk. 1233 30 470,00 Mesken 14 / 300 B Blok zemin 14 90 Dolu 2+1 500.000,00 50.000,00 18.08.2020 11:15
31 34160101748 Kadıköy Bostancı Mahallesi Yaş Sokak 2893 6 992,00 Mesken 1.560 / 31.744 Selvi Apt. 7 13 90 Dolu 3+1 432.000,00 43.200,00 18.08.2020 11:30
32 34160100041 Kadıköy Bostancı Mahallesi Yaş Sokak 2893 6 992,00 Mesken 1.560 / 31.744 Selvi Apt. 9 18 90 Dolu 2+1 450.000,00 45.000,00 18.08.2020 11:45
33 34160100042 Kadıköy Bostancı Mahallesi Yaş Sokak 2893 6 992,00 Mesken 1.560 / 31.744 Selvi Apt. 9 17 90 Dolu 3+1 450.000,00 45.000,00 18.08.2020 12:00
34 34160100039 Kadıköy Bostancı Mahallesi Yaş Sokak 2893 6 992,00 Mesken 1.560 / 31.744 Selvi Apt. 5 10 90 Dolu 3+1 414.000,00 41.400,00 18.08.2020 12:15
35 34160100040 Kadıköy Bostancı Mahallesi Yaş Sokak 2893 6 992,00 Mesken 1.560 / 31.744 Selvi Apt. 5 9 90 Dolu 3+1 414.000,00 41.400,00 18.08.2020 12:30
36 34160101273 Kadıköy Göztepe Mahallesi Rıdvanpaşa Sk. 2999 158 1.448,00 Mesken 10 / 240 4 9 113 Dolu 3+1 565.000,00 56.500,00 18.08.2020 14:00
37 34160101274 Kadıköy Göztepe Mahallesi Rıdvanpaşa Sk. 2999 158 1.448,00 Mesken 10 / 240 4 10 113 Dolu 3+1 565.000,00 56.500,00 18.08.2020 14:15
38 34160100939 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 8 17 102 Dolu 3+1 480.000,00 48.000,00 18.08.2020 14:30
39 34160100938 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 7 16 105 Dolu 3+1 495.000,00 49.500,00 18.08.2020 14:45
40 34160100936 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 6 14 105 Dolu 3+1 495.000,00 49.500,00 18.08.2020 15:00
41 34160100935 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 6 13 102 Dolu 3+1 480.000,00 48.000,00 18.08.2020 15:15
42 34160100934 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 5 12 105 Dolu 3+1 495.000,00 49.500,00 18.08.2020 15:30
43 34160100933 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 5 11 102 Boş 3+1 480.000,00 48.000,00 18.08.2020 15:45
44 34160100931 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 4 10 105 Dolu 3+1 495.000,00 49.500,00 18.08.2020 16:00
45 34160100925 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 1 4 105 Dolu 3+1 490.000,00 49.000,00 19.08.2020 09:45
46 34160100924 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 1 3 102 Dolu 3+1 475.000,00 47.500,00 19.08.2020 10:00
47 34160100923 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 16 / 392 Hicret Apt. ZEMİN 2 102 Dolu 2+1 465.000,00 46.500,00 19.08.2020 10:15
48 34160100922 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 16 / 392 Hicret Apt. ZEMİN 1 88 Dolu 2+1 410.000,00 41.000,00 19.08.2020 10:30
49 34160100937 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 7 15 102 Dolu 3+1 480.000,00 48.000,00 19.08.2020 10:45
50 34160100928 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 3 7 102 Dolu 3+1 475.000,00 47.500,00 19.08.2020 11:00
51 34160100927 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 2 6 105 Dolu 3+1 490.000,00 49.000,00 19.08.2020 11:15
52 34160100926 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 2 5 102 Dolu 3+1 475.000,00 47.500,00 19.08.2020 11:30
53 34160100929 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 3 8 105 Dolu 3+1 490.000,00 49.000,00 19.08.2020 11:45
54 34160100942 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 9 20 105 Dolu 3+1 485.000,00 48.500,00 19.08.2020 12:00
55 34160100941 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 9 19 102 Dolu 3+1 470.000,00 47.000,00 19.08.2020 12:15
56 34160100940 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 8 18 105 Dolu 3+1 495.000,00 49.500,00 19.08.2020 12:30
57 34160100930 Kadıköy Bostancı Mahallesi Miralay Tevfik Bey Sk. 3224 78 1.076,00 Mesken 20 / 392 Hicret Apt. 4 9 102 Dolu 3+1 480.000,00 48.000,00 19.08.2020 14:00
58 34160101691 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sümer Sokak 3292 171 24.844,00 Mesken 400 / 189.500 L-1 BLOK 3 19 130 Dolu 3+1 570.000,00 57.000,00 19.08.2020 14:15
59 34160101787 Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Cd. 1415 217 2.139,00 Mesken 100 / 3.700 Gezgin Apt. 7 21 109 Dolu 3+1 555.000,00 55.500,00 19.08.2020 14:30
60 34200104524 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak 16605 1 26.896,00 Mesken 52/31.344,00 O Blok 5 21 120 Dolu 3+1 440.000,00 44.000,00 19.08.2020 14:45
61 34200104532 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak 16605 1 26.896,00 Mesken 52/31.344,00 O Blok 4 20 120 Dolu 3+1 440.000,00 44.000,00 19.08.2020 15:00
62 34200104544 Maltepe Altayçeşme Mahallesi Zuhal Sokak 16605 1 26.896,00 Mesken 48/31.344,14 B Blok 4 20 110 Dolu 3+1 410.000,00 41.000,00 19.08.2020 15:15
63 34260105041 Üsküdar Pazarbaşı Mahallesi Nuhkuyusu Cad. 184 10 136,66 Mesken 20 /90 Yuva Apt. 2 3 60 Dolu 2+1 270.000,00 27.000,00 19.08.2020 15:30
64 34260105042 Üsküdar Salacak Mahallesi Selahattin Pınar Sokak 364 23 475,00 Mesken 1 / 12 Hakkıbey Konağı Apt. 1 3 85 Dolu 2+1 360.000,00 36.000,00 19.08.2020 15:45
65 34260105028 Üsküdar TembelHacıMehmet Mahallesi Selmanipak Sokak 448 6 311,95 Mesken 48 / 480 Gürsan Apt. 1 5 130 Dolu 4+1 480.000,00 48.000,00 19.08.2020 16:00
66 34260105045 Üsküdar Solaksinan Mahallesi Azizbey Sokak 453 100 204,50 Mesken 17 / 204 1 6 100 Dolu 3+1 360.000,00 36.000,00 19.08.2020 16:15
67 34260103860 Üsküdar Kefçedede Mahallesi Dönme Dolap Sokak 408 47 780,15 Mesken 54/1000 Temren Apt. Bodrum 3 93 Dolu 3+1 300.000,00 30.000,00 19.08.2020 16:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.


2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),


b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.


4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.


5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.


6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,


(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7-İlan tarihi itibariyle listede 58, 60, 61, ve 62. sırada belirtilen bağımsız bölümler hariç diğer tüm bağımsız bölümlerde 4706 saylı Kanunun 4. maddesi uyarınca ön alım hakkı sahibi bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaklardır.


8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

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