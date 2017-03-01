Mersin Yenişehir'de 121 m² 3+1 daire icradan satılıktır

T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2019/172 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi , 171 Ada, 62 Parseldeki A Blok, 4.kat, 14 nolu bağımsız bölüm satışa çıkartılmıştır. Konu parsel üzerinde A ve B isimleriyle isimlendirilmiş iki bloklu site bulunmaktadır. Alacak konusu taşınmazın bulunduğu A Blok; Zemin+6 Normal Katlı, III sınıf B yapı grubunda, betonarme karkas tarzında inşa edilmiş (Bloğun yapımı için 05.03.1991 tarih ve 1/100 numaralı Yapı Ruhsatı aldığı, ancak blok için henüz Genel İskân ve Yapı Kullanma İzni alınmadığı bilgisi verilmiştir.) bloktur. Alacak konusu taşınmazın bulunduğu bloğun zemin katında 8 dükkan, normal katların her birinde 4?er meskenden toplam blokta 32 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bloğun giriş kapısı ferforje demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri ile duvar hacimlerinin yarısına kadar olan bölümleri mermer döşeme ve kalama, diğer duvar hacimleri sıva üzeri plastik boyalı olup tavanlarda asma tavan çalışmaları bulunmaktadır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeler karo mozaik döşeme, merdiven basamakları mermer döşeme, merdiven korkulukları demir doğrama olup duvar hacimleri sıva üzeri plastik boyalıdır. Apartmanda tek asansör bulunup, doğalgaz tesisatı henüz bölgede yoktur. Değer tespiti yapılacak A Blok, 4. Kat, 14 no.lu bağımsız bölüm MESKEN; Yenişehir Tapu Müdürlüğü?ndeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde ve yerinde asansör ve merdiven çıkışlarına göre sağ tarafta konumlu güney ve doğu cephelere sahiptir. Bağımsız bölüm mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu bağımsız bölümün bulunduğu bina eski olmasına karşın yakın zamanda bağımsız bölüm içerisinde esaslı bakım ve onarım işlerinin yapıldığı görülmekle; taşınmazın giriş kapısı çelik panel kapı, iç kapıları amerikan panel kapı doğrama, pencereleri pvc doğrama, yer döşemeleri seramik+parke döşeme, ıslak zeminler (mutfak, banyo ve wc) yer ve duvar döşemeleri ve kaplamaları seramik, diğer duvar hacimleri alçı sıva üzeri saten boyalı+kağıt kaplı, tavanlarda asma tavan çalışmaları mevcut olup mutfak altı ve üstü dolapları yeni ve takılı vaziyettedir. Taşınmazın hali hazırda uzun zamandır boş vaziyette bekletildiği komşulardan öğrenilmiştir.

Taşınmaz (ortak alanlar hariç) Brüt: 145,00 m², Net: 121,82 m² hacimlidir.

Adresi : Bahçe Mah. Burhan Felek Cad. Arslan Apt No: 49 A Blok Kat: 4 Daire: 14 Akdeniz / MERSİN

Arsa Yüzölçümü : 1.817,00 m2 ,

Arsa Payı : 46/2400

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 7 (BL-7) Kat inşaat yoğunluklu "Ticari Alan" olarak işaretli olduğu, ANCAK bölgenin Kentsel Dönüşüm Alanına alındığı,1. Etapta yer aldığı bilgisi ver

Kıymeti : 180.000,00 TL ,

KDV Oranı : %1 ,

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu Kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 25/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası ,

2. Satış Günü : 22/10/2020 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mersin Adliyesi,Zemin Kat,Z-20 Akdeniz/Mersin



Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/172 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.