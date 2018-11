Mahkeme kararı ile daire satılacaktır

T.C.

İZMİR

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/1 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğunun 2017/1 tereke satış sayılı talimatı gereğince açık arttırma sureti ile satışı istenilen taşınmaz;

1- İzmir İli, Balçova ilçesi, Balçova mah. ada no: 379 parsel no: 93 de tapuda kayıtlı 24/203 arsa paylı 1. kat l nolu bağımsız bölüm mesken vasfında olan gayrimenkuldür. Taşınmaz Onur mahallesi eren sokak no:1 Temizyürek apart. Balçova İZMİR adresinde bulunmaktadır.

Taşınmaz üzerinde dört katlı betonarme yapı bulunduğu binanın her katında iki mesken dairesi bulunduğu, yapının çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Satışa konu taşınmaz l. kat köşe daire olup eren sokak tarafındaki büyük balkonun önünde plastik lamelli panjur bulunduğu meskenin dış doğramaları ahşap meskenin girişi çelik kapılı yapının cephesi kaleterasit dış cephe malzemesi ile kaplı asansör bulunmadığı Mesken yaklaşık 80,00 m2 bürüt inşaat alanlı giriş kapısı koridora açılmakta karşıda bir oda, girişin hemen yanında banyo ve onun bitişiğinde tuvalet, Dalya sokak tarafında sırasıyla bir oda ve balkonu, mutfak, salon ve bunun önünde Eren sokak tarafında ceple boyunca bir balkon bulunduğu, Mesken iki oda, bir salon, banyo, tuvalet, mutfak ve iki balkondan oluştuğu iç kapıların ahşap kapı olup odalar rabıta, mutfak ve banyo seramik, diğer yerler karo plaka kaplı olduğu, Mutfakta mermer tezgah , altında ve üstünde mutfak dolapları bulunduğu , Banyoda küvet, klozet ve lavabo, tuvalette ise hela taşı bulunduğu Banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplı olduğu tüm mahallerin tavanı tavan boyası ile boyalı olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.Taşınmaz Balçova Anadolu lisesine 75 m. Balçovada toplu olarak bulunan alışveriş merkezine 420 m İzmir'in ana arterlerinden biri ve toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Mithatpaşa caddesine 375 m doğrudan mesafede olduğu belirtilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ : 220.000,00 TLdir.

SATIŞ ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DA MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILACAKTIR.

TAŞINMAZIN 1.İHALESİ : 19/12/2018 günü saat : 16.10-16.20 arasındadır.

Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedel ve rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DE bulunan odada aynı saatte ikinci ihalesi yapılacaktır.

TAŞINMAZIN 2. İHALESİ :22/01/2019 günü saat : 16.10-16.20 arasındadır.

Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 sini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olacaktır.

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1 KDV alınacaktır. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 tereke satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur . 27/09/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.