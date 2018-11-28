Kuruçeşme'de icradan satılık dubleks daire

T.C. KOCAELİ 4. İCRA DAİRESİ

2017/8492 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ş. Hatipköy Mah. 2133 Ada, 6 Parselde kayıtlı, Bodrum+zemin kat, 1 no'lu bağımsız dubleks mesken. Satış konusu taşınmaz İzmit (Kuruçeşme) Belediyesi sınırları içinde, Kuruçeşme Fatih Mah. 19. Sok. No:32, Zemin kat, D.No:1 adresindedir. Parsel üzerinde 2012 ruhsat tarihli 4 katlı, asansörsüz, betonarme karkas yapı sistemi ile yapılmış, kuzey-doğu cepheden girişli bina bulunmaktadır. Söz konusu mesken zemin katında 2 oda+salon+mutfak+koridor+2 banyo+giriş holu+wc, bodrum katında 2 oda+koridor+banyo+ebv. banyosu şeklinde yapılmış olup, ruhsatlı projesine göre kullanım alanı 139 m²'dir. Giriş kapısı çelik, pencere doğramaları PVC, ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. Ayrıca bodrum katta, merdiven boşluğunun hemen yanında kullanım alanı 10,30 m² olan kömürlük eklentisi mevcuttur. Ulaşım ve çevre etkenleri çok iyi olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar durumuna göre parselin konut alanında kaldığı, ön bahçeden 5 mt., yan bahçelerden 3 mt., çekilerek bitişik nizam 3 kat inşaata müsait olduğu anlaşılmaktadır.

Yüzölçümü : 167 m2

Arsa Payı : 65/167

Kıymeti : 190.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 07/12/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8492 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.