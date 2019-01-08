Keçiören 23 Nisan Mahallesi'nde 3+1 daire icradan satılıktır

T.C. ANKARA 3. İCRA DAİRESİ



2018/108 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, 30616 Ada, 6 Parsel, 23 NİSAN Mahalle/Köy,2 Normal Kat, 13 Nolu Bağımsız Bölüm. SATIŞI İSTENEN GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU ANA GAYRİMENKULÜN HÂLİHAZIR DURUMU: Bina, Yurtseven Sokak üzerinde ara parselde, 23 kapı numaralı apartmandır. Bina, 2 bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Binanın ön cephesi yalı baskı süslemeli, diğer cepheleri sıva üzeri boyalıdır.Binaya giriş Yurtseven Sokak cephesinden, zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Binanın giriş kapısı camlı demir ve rüzgarlık kapısı camlı ahşap doğrama kapıdır.Bina giriş zemini ve duvarları 1,20 mt seviyede mermer kaplı, üstü sıva üzeri boyalıdır.Bina merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, merdiven korkulukları demir doğramadır.Normal katlarında 4'er daire bulunan anagayrimenkulde toplam 19 bağımsız bölüm bulunmaktadır. SATIŞI İSTENEN 2. NORMAL KAT (13) BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI KÖMÜRLÜK EKLENTİLİ MESKEN:Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır.Meskende hâli hazırda kiracı ikamet etmektedir.Bağımsız bölüm mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, Wc, banyo ve 2 balkondan müteşekkildir.Antre zemini seramik, duvarları sıva üzeri boyalı, tavan kartonpiyerlidir. Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke kaplı, duvarlar sıva üzeri boyalı, tavan kartonpiyerlidir. Mutfak zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgâhı mermer, tezgâh alnı seramik, tezgâhın altında ve üstünde profil kapaklı ahşap dolapları yapılıdır. Wc, banyo zemin ve duvarları seramiktir.Wc de helataşı; banyoda klozet ve lavabo mevcuttur. Balkonlar zemini seramik kaplıdır.Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır.Pencereler ahşap+ısıcamlı, iç kapılar camlı panel kapıdır.Bağımsız bölüm kombi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır. (13) nolu kömürlük meskenin eklentisidir. Mesken Yurtseven Sokakğa göre sağ arka ve yan cephelidir.Meskenin faydalı kullanım alanı Fen Bilirkişisi tarafından içten içe yapılan ölçülere göre net 85,00 m² daire ve 12,00 m² balkonlar dahil 97,00 m2 olarak hesaplanmıştır.

Adresi : 23 Nisan Mahallesi Yurtseven Sokak No. 23/13 Keçiören

Arsa Payı : 52/933

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyasinda

1. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 13/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :



1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/108 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.