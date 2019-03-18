Karşıyaka/Şemikler Mahallesi'nde 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.

KARŞIYAKA

3. İCRA DAİRESİ

2018/276 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler Mahallesi 26865 ada 1 parsel 4.086.14m2 yüzölçümlü A ve B bloklardan oluşan 10'ar katlı betonarme apartman ve arsasında 5700/408614 arsa paylı A Blok 1. Kat 4 nolu bağımsız bölüm meskenin tam payı.

ADRES: Zübeyde Hanım Mahallesi 7563/10 Sokak No:19 A Blok Park Yücesoy Evleri K:1 D: 4 Karşıyaka/İZMİR

İMAR DURUMU: İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler mahallesi 26865 ada 1 parsel, bütün cephelerden 5 m bahçe mesafeli, 8.284,80m2 toplam inşaat alanlı, serbest nizam E:0,80 koşullu, Hmax: serbest gabarili konut adasına isabet etmektedir.

HALİ HAZIR DURUMU: İzmir ili Karşıyaka ilçesi Şemikler mahallesi, 26865 ada, 1 parsel üzerinde ve Zübeyde Hanım Mahallesi, 7563/10 Sokak, No:19 Park Yücesoy evleri, A Blok adresinde yer alan mesken nitelikli taşınmazdır. Bina 10 katlı, her katta 4'er daire mevcut olup, taşınmaz 1. Kat, 4 nolu dairedir. Binaya giriş 7563/10 sokaktan sağlanmaktadır. Daire 2 cephelidir. Girişe göre 1. Kat sol ön daire konumundadır. Bina çift asansörlü, merkezi sistem kaloriferli, yüzme havuzlu ve açık oto parklı, çevre ve bahçe düzenlemesi yapılmış olup, güvenlikli ve kontrollü kapı girişli bir site şeklindedir. Daire 13.03.2015 Yapı Kullanma İzin Belgeli olup, brüt alanı 131,00 m2, net alanı 91,57 m2dir, IV/A grubu yapı sınıfındadır. Mesken şeklinde olan taşınmaz-daire 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo+tuvalet, ebeveyn banyosu, hol, koridor ve 2 adet balkon bölümlerinden ibarettir. Ebeveyn banyoludur. Bina giriş kapısı fotoselli alüminyum doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı imalat şeklindedir. 3 oda, salon koridor zeminleri laminant parke, hol, ıslak alan ve hacimler seramik, dış doğramalar ısıcamlı PVC+panjur, iç doğramalar ahşap mobilya kapı, duvarlar saten alçı boyalı, tavanlar kartonpiyerli, mutfak granit tezgah altı ve üstü hazır dolap şeklindedir. Banyolarda Hilton lavoba, klozet, duşakabin yeralmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz topoğrafik olarak düz konumdadır. Belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır .Taşınmaz Zübeyde Hanım mahallesinde yer almaktadır. Hasan Ali Gültekin camisine 400m, Zübeyde Hanım Pazar yerine 700m, Şehit Komutan Nuri Vesugay parkına 850m, Engin Hayri Özmeriç O.okuluna 1,2km, Özel Yamanlar Fen Lisesine 1,3 km, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne 1,8km Karşıyaka Kaymakamlığına ve ilçe merkezine 4,6 km yaklaşık mesafededir.

KIYMETİ : 560.000,00 TL

(Taşınmazın kıymet takdiri Karşıyaka 1.İcra Müdürlüğü'nün 10/10/2018 Tarih 2018/190.E-2018/533.K.sayılı dosyasından kesin olmak üzere karar verilmiştir)

KAYDINDAKİ ŞERHLER : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.

KDV ORANI : %1

1. SATIŞ GÜNÜ : 02/05/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

2. SATIŞ GÜNÜ : 10/06/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

SATIŞ YERİ : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C Kat:4 Satış Odası Karşıyaka/İzmir

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SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.

3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/276 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.

7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 06/03/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.