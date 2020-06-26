Karşıyaka Donanmacı Mahallesi'nde 3+1 daire mahkemeden satılıktır

T.C.

KARŞIYAKA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Karşıyaka ilçesi Donanmacı mahallesi 69 ada 12 parsel 3 ncü kat 3 nolu bağımsız bölüm betonarme cinsi apartmandır. Eski yıllarda yapılmış olup, asansörsüzdür. Yaklaşık alanı 120 m2. Dir. Dairenin bulunduğu apartman eski yıllara ait olup, dairenin bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Daire 3+1 olup, 2 adet balkon bölümlerinden meydana gelmektedir. Salon ve odalarda yer döşemesi marleyn, diğer kısımlar karo ve fayans şeklinde yapılmış, iç ve dış doğramalar ahşap üzeri yağlı boyalıdır. Ön ve arka olmak üzere 2 cephelidir. Doğalgaz kapıya kadar gelmiş ancak daireye bağlanmamıştır. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir.

Adresi : Donanmacı Mah. Hilmi Ziya Apak Sok. No. 7 Sallı Apt. Kat.3. Daire 3 Karşıyaka

Arsa Payı : 1/5

İmar Durumu :İzmir-Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mah. 69 ada 12 parsel planlı alanlar imar yönetmeliğinin geçici 2.maddesine göre 4,90 metre arka bahçe mesafeli, Taralı TM.koşullu bitişik nizam 5 kat gabarili yapı adasına isabetlidir. 69 ada 12 parsel 3.kat 3 nolu bağımsız bölüm 1 salon, 1 mutfak, 2 yatak osası, 1 çalışma odası,1 hol, 1 antre, 1 banyo, 1 WCve 2 balkondan oluşmaktadır. Yapı sınıfı:3/B dir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre btürt alanı: 120 m2. Net alanı 90,90 m2 dir.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 17/07/2020 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 17/08/2020 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında (60.000,00)TL.pey akçesi teminatı ihale başlama saatine kadar.T.Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik ortamda teklif vererek arttırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun TR 64 000 15001 5800 7300 6029 10 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/06/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.