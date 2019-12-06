Yazdır
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir'de 298 adet mesken ve 1 adet mağaza ihale ile satılacaktır

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095048
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler
İLKSES 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz Numarası Takbis Zemin Numarası İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati
1 35100104446 31874147 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8239 Mesken 24.000 / 130.000 11 Zemin Tam 1.400.000,00 140.000,00 Dolu 16.12.2019 09:30
2 35100104447 31874148 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8240 Mağaza 16.000 / 130.000 12 Zemin Tam 1.100.000,00 110.000,00 Dolu 16.12.2019 09:45
3 35070101943 14233755 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9431 14 74 7360 Mesken 360.000/5168.000 1 2 Tam 650.000,00 65.000,00 Dolu 16.12.2019 10:00
4 35070101944 14234382 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9469 16 8 872 Mesken 26.000/702.000 5 3 Tam 1.100.000,00 110.000,00 Dolu 16.12.2019 10:15
5 35070101923 14370305 İzmir Karşıyaka Donanmacı 9326 1 59 5805 Mesken 28.000/502.000 3 2 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 16.12.2019 10:30
6 35070101892 14441514 İzmir Karşıyaka Şemikler - 5503 14 1376 Mesken 10.000/190.000 9 4 Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 10:45
7 35070101897 14370689 İzmir Karşıyaka Şemikler - 5503 14 1377 Mesken 10.000/190.000 10 4 Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 11:00
8 35070101929 14389087 İzmir Karşıyaka Şemikler 9138 1 12 1158 Mesken 52.000/3645.000 39 7 Tam 685.000,00 68.500,00 Dolu 16.12.2019 11:15
9 35070101930 14389531 İzmir Karşıyaka Şemikler 9444 1 3 218 Mesken 64.000/1213.000 6 1 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 16.12.2019 11:30
10 35070101811 14389667 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1378 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 16.12.2019 11:45
11 35070101814 14416129 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1379 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 16.12.2019 12:00
12 35080102931 18310904 İzmir Konak Sarıhafız 121 78 1 32 Mesken 100.000/460.000 2 1 Tam 100.000,00 10.000,00 Dolu 16.12.2019 14:00
13 35080102923 18327069 İzmir Konak 1. Karantina 711 4 17 1654 Mesken 20.000/252.000 11 4 Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 16.12.2019 14:15
14 35080102930 18261667 İzmir Konak Köprü 2730 129 23 2232 Mesken 4.000/140.000 3 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 16.12.2019 14:30
15 35080102921 18264143 İzmir Konak Güzelyalı 2803 51 8 775 Mesken 4.000/38.000 3 1 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 16.12.2019 14:45
16 35080102925 18526434 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8279 Mesken 7484.000/224532.000 10 1 Tam 270.000,00 27.000,00 Boş 16.12.2019 15:00
17 35080102926 18526435 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8280 Mesken 7484.000/224532.000 11 1 Tam 250.000,00 25.000,00 Dolu 16.12.2019 15:15
18 35080102927 18525800 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8281 Mesken 7484.000/224532.000 12 2 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 16.12.2019 15:30
19 35080102928 18566880 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8282 Mesken 7484.000/224532.000 13 2 Tam 270.000,00 27.000,00 Dolu 16.12.2019 15:45
20 35080102929 18525218 İzmir Konak Göztepe 6416 1 84 8283 Mesken 7484.000/224532.000 14 2 Tam 250.000,00 25.000,00 Dolu 16.12.2019 16:00
21 35080102932 18332730 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2397 Mesken 8.000/470.000 13 3 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 16.12.2019 16:15
22 35080102933 18298913 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2398 Mesken 13.000/470.000 14 3 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 16.12.2019 16:30
23 35070101816 14437115 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1386 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 17.12.2019 09:30
24 35070101813 14430682 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1388 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 17.12.2019 09:45
25 35070101815 14437116 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 1 15 1390 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 17.12.2019 10:00
26 35070101817 14425354 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1397 Mesken 8.000/238.000 1 Zemin Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 17.12.2019 10:15
27 35070101820 14444608 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1398 Mesken 10.000/238.000 2 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 17.12.2019 10:30
28 35070101822 14389680 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1400 Mesken 10.000/238.000 4 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 17.12.2019 10:45
29 35070101823 14389682 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1402 Mesken 10.000/238.000 6 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:00
30 35070101818 14389685 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1407 Mesken 10.000/238.000 11 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:15
31 35070101819 14416178 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1412 Mesken 10.000/238.000 16 3 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 17.12.2019 11:30
32 35070101821 14396620 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1417 Mesken 10.000/238.000 21 4 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 17.12.2019 11:45
33 35070101842 14418128 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 2 15 1420 Mesken 10.000/238.000 24 4 Tam 950.000,00 95.000,00 Dolu 17.12.2019 12:00
34 35080102934 18332731 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2399 Mesken 13.000/470.000 15 3 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 14:00
35 35080102935 18298917 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2400 Mesken 8.000/470.000 16 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 17.12.2019 14:15
36 35080102936 18298923 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2401 Mesken 13.000/470.000 17 3 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 14:30
37 35080102937 18298927 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2402 Mesken 12.000/470.000 18 3 Tam 280.000,00 28.000,00 Dolu 17.12.2019 14:45
38 35080102938 18298929 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2403 Mesken 8.000/470.000 19 4 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 17.12.2019 15:00
39 35080102939 18321517 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2404 Mesken 13.000/470.000 20 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 17.12.2019 15:15
40 35080102940 18321519 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2405 Mesken 13.000/470.000 21 4 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 15:30
41 35080102941 18298939 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2406 Mesken 8.000/470.000 22 4 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 17.12.2019 15:45
42 35080102942 18298942 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2407 Mesken 13.000/470.000 23 4 Tam 320.000,00 32.000,00 Dolu 17.12.2019 16:00
43 35080102943 18298945 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2408 Mesken 13.000/470.000 24 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 17.12.2019 16:15
44 35080102944 18321525 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2409 Mesken 8.000/470.000 25 5 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 17.12.2019 16:30
45 35070101834 14389692 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 3 15 1425 Mesken 10.000/188.000 5 2 Tam 850.000,00 85.000,00 Dolu 18.12.2019 09:30
46 35070101805 14438854 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1454 Mesken 8.000/238.000 1 Zemin Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 18.12.2019 09:45
47 35070101796 14389709 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1455 Mesken 10.000/238.000 2 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 18.12.2019 10:00
48 35070101797 14389710 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1456 Mesken 10.000/238.000 3 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 18.12.2019 10:15
49 35070101798 14389711 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1457 Mesken 10.000/238.000 4 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 18.12.2019 10:30
50 35070101812 14441968 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1458 Mesken 10.000/238.000 5 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 10:45
51 35070101799 14389712 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1459 Mesken 10.000/238.000 6 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 18.12.2019 11:00
52 35070101800 14389713 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1460 Mesken 10.000/238.000 7 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Boş 18.12.2019 11:15
53 35070101810 14419139 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1463 Mesken 10.000/238.000 10 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 11:30
54 35070101801 14389716 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1464 Mesken 10.000/238.000 11 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 18.12.2019 11:45
55 35070101802 14389717 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1465 Mesken 10.000/238.000 12 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 18.12.2019 12:00
56 35080102945 18312424 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2410 Mesken 13.000/470.000 26 5 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 18.12.2019 14:00
57 35080102946 18321531 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2412 Mesken 8.000/470.000 28 5 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 18.12.2019 14:15
58 35080102947 18332732 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2414 Mesken 13.000/470.000 30 5 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 18.12.2019 14:30
59 35080102948 18298978 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2415 Mesken 8.000/470.000 31 6 Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 18.12.2019 14:45
60 35080102949 18298982 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2416 Mesken 13.000/470.000 32 6 Tam 295.000,00 29.500,00 Dolu 18.12.2019 15:00
61 35080102950 18321562 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2417 Mesken 13.000/470.000 33 6 Tam 315.000,00 31.500,00 Dolu 18.12.2019 15:15
62 35080102951 18298984 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2418 Mesken 8.000/470.000 34 6 Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 18.12.2019 15:30
63 35080102952 18312443 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2419 Mesken 13.000/470.000 35 6 Tam 315.000,00 31.500,00 Dolu 18.12.2019 15:45
64 35080102953 18298987 İzmir Konak Göztepe 6449 3 25 2420 Mesken 13.000/470.000 36 6 Tam 295.000,00 29.500,00 Dolu 18.12.2019 16:00
65 35080102119 18343212 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2423 Mesken 11.000/560.000 2 6.Bodrum Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 18.12.2019 16:15
66 35080102111 18343204 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2424 Mesken 8.000/560.000 3 6.Bodrum Tam 150.000,00 15.000,00 Dolu 18.12.2019 16:30
67 35070101803 14389720 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1468 Mesken 10.000/238.000 15 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 09:30
68 35070101804 14389721 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1469 Mesken 10.000/238.000 16 3 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 19.12.2019 09:45
69 35070101806 14389722 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1470 Mesken 10.000/238.000 17 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:00
70 35070101807 14389724 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1473 Mesken 10.000/238.000 20 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:15
71 35070101808 14389725 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1474 Mesken 10.000/238.000 21 4 Tam 575.000,00 57.500,00 Dolu 19.12.2019 10:30
72 35070101809 14389726 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 5 15 1475 Mesken 10.000/238.000 22 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 10:45
73 35070101824 14389729 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1478 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 19.12.2019 11:00
74 35070101829 14389731 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1480 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 800.000,00 80.000,00 Dolu 19.12.2019 11:15
75 35070101825 14389738 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1488 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 19.12.2019 11:30
76 35070101826 14444610 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1489 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 11:45
77 35070101831 14389739 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1491 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 19.12.2019 12:00
78 35080102086 18343205 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2426 Mesken 9.000/560.000 5 5.Bodrum Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 19.12.2019 14:00
79 35080102125 18321578 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2427 Mesken 8.000/560.000 6 5.Bodrum Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 19.12.2019 14:15
80 35080102110 18299015 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2428 Mesken 9.000/560.000 7 4.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 14:30
81 35080102109 18299017 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2429 Mesken 9.000/560.000 8 4.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 14:45
82 35080102122 18312461 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2430 Mesken 7.000/560.000 9 4 Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 19.12.2019 15:00
83 35080102107 18299023 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2431 Mesken 9.000/560.000 10 3.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 15:15
84 35080102106 18343213 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2432 Mesken 9.000/560.000 11 3.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 15:30
85 35080102124 18343206 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2433 Mesken 8.000/560.000 12 3.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 15:45
86 35080102102 18321586 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2434 Mesken 9.000/560.000 13 2.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 19.12.2019 16:00
87 35080102105 18299031 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2435 Mesken 9.000/560.000 14 2.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 19.12.2019 16:15
88 35080102123 18299033 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2436 Mesken 8.000/560.000 15 2.Bodrum Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 19.12.2019 16:30
89 35070101835 14389740 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1493 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 09:30
90 35070101838 14444611 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1495 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 09:45
91 35070101841 14389742 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 6 16 1496 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 10:00
92 35070101845 14389749 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1507 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 20.12.2019 10:15
93 35070101844 14389743 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1498 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 20.12.2019 10:30
94 35070101851 14420614 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1497 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 20.12.2019 10:45
95 35070101852 14430686 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1508 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:00
96 35070101846 14389750 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1509 Mesken 10.000/188.000 3 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:15
97 35070101847 14389751 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1510 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:30
98 35070101848 14389752 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1511 Mesken 10.000/188.000 5 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 11:45
99 35070101849 14389753 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1512 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 20.12.2019 12:00
100 35080102100 18312467 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2437 Mesken 9.000/560.000 16 2.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 14:00
101 35080102098 18299037 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2438 Mesken 9.000/560.000 17 1.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 14:15
102 35080102097 18312469 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2439 Mesken 9.000/560.000 18 1.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 20.12.2019 14:30
103 35080102095 18343207 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2440 Mesken 9.000/560.000 19 1.Bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 20.12.2019 14:45
104 35080102091 18299041 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2441 Mesken 9.000/560.000 20 1.Bodrum Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 20.12.2019 15:00
105 35080102085 18321449 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2476 Mesken 9.000/560.000 21 2 Tam 240.000,00 24.000,00 Dolu 20.12.2019 15:15
106 35080102118 18299042 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2443 Mesken 9.000/560.000 22 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 15:30
107 35080102081 18312475 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2444 Mesken 9.000/560.000 23 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 15:45
108 35080102115 18321594 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2445 Mesken 9.000/560.000 24 Zemin Tam 240.000,00 24.000,00 Dolu 20.12.2019 16:00
109 35080102114 18312479 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2446 Mesken 9.000/560.000 25 1 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 20.12.2019 16:15
110 35080102112 18299047 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2447 Mesken 9.000/560.000 26 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 20.12.2019 16:30
111 35070101850 14389755 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1514 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 09:30
112 35070101853 14444612 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 7 16 1515 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 09:45
113 35070101854 14389756 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1516 Mesken 8.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 23.12.2019 10:00
114 35070101855 14389757 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1517 Mesken 10.000/188.000 2 Zemin Tam 750.000,00 75.000,00 Dolu 23.12.2019 10:15
115 35070101860 14420615 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1522 Mesken 10.000/188.000 7 3 Tam 900.000,00 90.000,00 Dolu 23.12.2019 10:30
116 35070101856 14389763 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1526 Mesken 10.000/188.000 1 Zemin Tam 675.000,00 67.500,00 Dolu 23.12.2019 10:45
117 35070101857 14389764 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1527 Mesken 10.000/188.000 2 1 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:00
118 35070101858 14389766 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1529 Mesken 10.000/188.000 4 2 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:15
119 35070101859 14389768 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1531 Mesken 10.000/188.000 6 3 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:30
120 35070101861 14444613 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1533 Mesken 10.000/188.000 8 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 11:45
121 35070101862 14389770 İzmir Karşıyaka Şemikler 9447 8 16 1534 Mesken 10.000/188.000 9 4 Tam 700.000,00 70.000,00 Dolu 23.12.2019 12:00
122 35080102121 18312484 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2448 Mesken 9.000/560.000 27 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 23.12.2019 14:00
123 35080102120 18299056 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2449 Mesken 9.000/560.000 28 1 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 23.12.2019 14:15
124 35080102116 18312485 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2450 Mesken 9.000/560.000 29 2 Tam 225.000,00 22.500,00 Dolu 23.12.2019 14:30
125 35080102079 18321602 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2451 Mesken 9.000/560.000 30 2 Tam 225.000,00 22.500,00 Dolu 23.12.2019 14:45
126 35080102076 18321604 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2452 Mesken 9.000/560.000 31 3 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:00
127 35080102072 18312487 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2453 Mesken 9.000/560.000 32 3 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:15
128 35080102082 18343200 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2455 Mesken 9.000/560.000 34 4 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 23.12.2019 15:30
129 35080102104 18321611 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2457 Mesken 9.000/560.000 2 4.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 23.12.2019 15:45
130 35080102103 18299083 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2458 Mesken 7.000/560,000 3 4.Bodrum Tam 100.000,00 10.000,00 Dolu 23.12.2019 16:00
131 35080102101 18343201 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2459 Mesken 9.000/560.000 4 3.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 23.12.2019 16:15
132 35080102005 18299087 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2460 Mesken 8.000/560.000 5 3.Bodrum Tam 110.000,00 11.000,00 Dolu 23.12.2019 16:30
133 35070101931 14390433 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1289 Mesken 37.000/1712.000 5 1 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 09:30
134 35070101932 14390436 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1294 Mesken 37.000/1712.000 10 2 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 09:45
135 35070101934 14390449 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1310 Mesken 37.000/1712.000 26 6 Tam 615.000,00 61.500,00 Dolu 24.12.2019 10:00
136 35070101935 14428475 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1323 Mesken 38.000/1712.000 39 10 Tam 660.000,00 66.000,00 Dolu 24.12.2019 10:15
137 35070101936 14390460 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 13 14 1329 Mesken 37.000/1712.000 45 11 Tam 630.000,00 63.000,00 Dolu 24.12.2019 10:30
138 35070101937 14428473 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 13 1253 Mesken 58.000/2597.000 16 4 Tam 600.000,00 60.000,00 Dolu 24.12.2019 10:45
139 35070101938 14390371 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 14 1279 Mesken 56.000/2597.000 42 10 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 11:00
140 35070101939 14430690 İzmir Karşıyaka Şemikler 9529 1 14 1281 Mesken 58.000/2597.000 44 11 Tam 650.000,00 65.000,00 Dolu 24.12.2019 11:15
141 35070101940 14390899 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1691 Mesken 46.000/3165.000 12 2 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 11:30
142 35070101941 14425364 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1695 Mesken 46.000/3165.000 16 2 Tam 585.000,00 58.500,00 Dolu 24.12.2019 11:45
143 35070101942 14420622 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1697 Mesken 46.000/3165.000 18 3 Tam 625.000,00 62.500,00 Dolu 24.12.2019 12:00
144 35080102096 18343202 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2461 Mesken 9.000/560.000 6 2.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 24.12.2019 14:00
145 35080102094 18312499 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2462 Mesken 8.000/560.000 7 2.Bodrum Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 24.12.2019 14:15
146 35080102092 18321615 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2463 Mesken 9.000/560.000 8 1.Bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 24.12.2019 14:30
147 35080102090 18343203 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2464 Mesken 9.000/560.000 9 1.Bodrum Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 24.12.2019 14:45
148 35080102087 18321618 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2465 Mesken 4.000/560.000 10 1.Bodrum Tam 90.000,00 9.000,00 Dolu 24.12.2019 15:00
149 35080102084 18312502 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2466 Mesken 9.000/560.000 11 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 24.12.2019 15:15
150 35080102080 18321620 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2467 Mesken 9.000/560.000 12 Zemin Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 24.12.2019 15:30
151 35080102077 18299098 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2468 Mesken 8.000/560.000 13 Zemin Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 24.12.2019 15:45
152 35080102073 18299108 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2469 Mesken 9.000/560.000 14 Zemin Tam 165.000,00 16.500,00 Dolu 24.12.2019 16:00
153 35080102070 18299111 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2470 Mesken 9.000/560.000 15 1 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 24.12.2019 16:15
154 35080102068 18298856 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2471 Mesken 9.000/560.000 16 1 Tam 195.000,00 19.500,00 Dolu 24.12.2019 16:30
155 35080102065 18312384 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2472 Mesken 9.000/560.000 17 1 Tam 195.000,00 19.500,00 Dolu 25.12.2019 09:30
156 35080102108 18298865 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2473 Mesken 9.000/560.000 18 1 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 25.12.2019 09:45
157 35080102093 18321445 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2474 Mesken 9.000/560.000 19 2 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 25.12.2019 10:00
158 35080102089 18343209 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2475 Mesken 9.000/560.000 20 2 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 25.12.2019 10:15
159 35080102088 18343208 İzmir Konak Göztepe 6449 4 25 2442 Mesken 9.000/560.000 21 Zemin Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 25.12.2019 10:30
160 35080102083 18343214 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2477 Mesken 9.000/560.000 22 2 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 25.12.2019 10:45
161 35080102117 18312388 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2478 Mesken 9.000/560.000 23 3 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 25.12.2019 11:00
162 35080102078 18312391 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2479 Mesken 9.000/560.000 24 3 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 25.12.2019 11:15
163 35080102075 18343215 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2480 Mesken 9.000/560.000 25 3 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 25.12.2019 11:30
164 35080102074 18298887 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2481 Mesken 9.000/560.000 26 3 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 25.12.2019 11:45
165 35080102071 18343210 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2482 Mesken 9.000/560.000 27 4 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 25.12.2019 12:00
166 35100104444 31873868 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8230 Mesken 9.000 / 130.000 2 1 Tam 140.000,00 14.000,00 Dolu 25.12.2019 14:00
167 35100104445 31873869 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8233 Mesken 10.000 / 130.000 5 2 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 25.12.2019 14:15
168 35100104448 31873871 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8236 Mesken 8.000 / 130.000 8 4 Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 25.12.2019 14:30
169 35100104450 31874145 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8229 Mesken 9.000 / 130.000 1 1 Tam 145.000,00 14.500,00 Dolu 25.12.2019 14:45
170 35100104453 31874146 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8231 Mesken 10.000 / 130.000 3 2 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 25.12.2019 15:00
171 35100104449 31874600 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8234 Mesken 8.000 / 130.000 6 3 Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 25.12.2019 15:15
172 35100104451 31874939 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8238 Mesken 8.000 / 130.000 10 5 Tam 125.000,00 12.500,00 Dolu 25.12.2019 15:30
173 35100104452 31875227 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8232 Mesken 8.000 / 130.000 4 2 Tam 130.000,00 13.000,00 Boş 25.12.2019 15:45
174 35100104454 31875229 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8235 Mesken 10.000 / 130.000 7 4 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 25.12.2019 16:00
175 35100104455 31875230 İzmir Aliağa Kazımdirik - 4886 84 8237 Mesken 10.000 / 130.000 9 5 Tam 150.000,00 15.000,00 Dolu 25.12.2019 16:15
176 35290101095 17776013 İzmir Bayraklı Osmangazi 256 72 7 604 Mesken 1.000/106.000 16 6 (D Blok) Tam 265.000,00 26.500,00 Dolu 25.12.2019 16:30
177 35080102067 18343211 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2483 Mesken 9.000/560.000 28 4 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 26.12.2019 09:30
178 35080102066 18298896 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2484 Mesken 9.000/560.000 29 4 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 26.12.2019 09:45
179 35080102064 18312399 İzmir Konak Göztepe 6449 4 26 2485 Mesken 9.000/560.000 30 4 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 26.12.2019 10:00
180 35080102924 18259447 İzmir Konak 2. Karataş 6619 19 16 1494 Mesken 10.000/80.000 6 4 Tam 850.000,00 85.000,00 Dolu 26.12.2019 10:15
181 35300101576 18265856 İzmir Karabağlar Vatan 2822 40 11 1099 Mesken 12.000/160.000 4 2 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 26.12.2019 10:30
182 35300101537 18250721 İzmir Karabağlar Vatan 2822 40 11 1100 Mesken 12.000/160.000 5 2 Tam 165.000,00 16.500,00 Dolu 26.12.2019 10:45
183 35300101538 18288736 İzmir Karabağlar Vatan 2822 40 12 1101 Mesken 12.000/160.000 6 3 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 26.12.2019 11:00
184 35300101577 18277682 İzmir Karabağlar Vatan 2822 40 12 1102 Mesken 12.000/160.000 7 3 Tam 165.000,00 16.500,00 Dolu 26.12.2019 11:15
185 35300101539 18276945 İzmir Karabağlar Vatan 2822 40 12 1103 Mesken 12.000/160.000 8 4 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 26.12.2019 11:30
186 35300101580 18250283 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6192 18 17 1656 Mesken 18.000/150.000 2 1 Tam 180.000,00 18.000,00 Boş 26.12.2019 11:45
187 35300101579 18250290 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6192 18 17 1658 Mesken 18.000/150.000 4 2 Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 26.12.2019 12:00
188 35290101096 17776055 İzmir Bayraklı Osmangazi 256 72 7 605 Mesken 1.000/106.000 17 6 (D Blok) Tam 265.000,00 26.500,00 Dolu 26.12.2019 14:00
189 35290101034 14476585 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 354 Mesken 1.000/24.000 1 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 26.12.2019 14:15
190 35290101035 14476586 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 355 Mesken 1.000/24.000 2 Zemin Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 26.12.2019 14:30
191 35290101036 14476587 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 356 Mesken 1.000/24.000 3 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Boş 26.12.2019 14:45
192 35290101037 14476588 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 357 Mesken 1.000/24.000 4 Zemin Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 26.12.2019 15:00
193 35290101038 14476589 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 358 Mesken 1.000/24.000 5 1 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 15:15
194 35290101039 14476590 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 359 Mesken 1.000/24.000 6 1 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 15:30
195 35290101040 14476591 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 360 Mesken 1.000/24.000 7 1 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 15:45
196 35290101041 14476592 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 361 Mesken 1.000/24.000 8 1 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 16:00
197 35290101042 14476593 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 362 Mesken 1.000/24.000 9 2 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 16:15
198 35290101043 14476594 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 363 Mesken 1.000/24.000 10 2 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 26.12.2019 16:30
199 35300101581 18250294 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6192 18 17 1659 Mesken 18.000/150.000 5 2 Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 27.12.2019 09:30
200 35300101242 18293226 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2697 Mesken 16.000/92.000 1 Zemin Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 27.12.2019 09:45
201 35300101243 18244420 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2698 Mesken 16.000/92.000 2 Zemin Tam 165.000,00 16.500,00 Boş 27.12.2019 10:00
202 35300101244 18258383 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2699 Mesken 10.000/92.000 3 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 27.12.2019 10:15
203 35300101245 18244427 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2700 Mesken 10.000/92.000 4 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 27.12.2019 10:30
204 35300101248 18244225 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2703 Mesken 10.000/92.000 7 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 27.12.2019 10:45
205 35300101249 18289343 İzmir Karabağlar Esenyalı 6366 1 28 2704 Mesken 10.000/92.000 8 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 27.12.2019 11:00
206 35300101578 18260505 İzmir Karabağlar Esenyalı 6381 4 37 3674 Mesken 23.000/430.000 8 4 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 27.12.2019 11:15
207 35300101583 18255858 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6138 Mesken 5.000/106.000 1 3. bodrum Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 27.12.2019 11:30
208 35300101584 18255861 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6139 Mesken 6.000/106.000 2 2.bodrum Tam 180.000,00 18.000,00 Dolu 27.12.2019 11:45
209 35300101585 18292523 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6140 Mesken 6.000/106.000 3 2.bodrum Tam 175.000,00 17.500,00 Dolu 27.12.2019 12:00
210 35290101044 14476595 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 364 Mesken 1.000/24.000 11 2 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 14:00
211 35290101045 14476596 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 365 Mesken 1.000/24.000 12 2 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 14:15
212 35290101046 14476597 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 366 Mesken 1.000/24.000 13 3 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 14:30
213 35290101047 14476598 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 367 Mesken 1.000/24.000 14 3 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 14:45
214 35290101048 14476599 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 368 Mesken 1.000/24.000 15 3 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 15:00
215 35290101049 14476600 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 369 Mesken 1.000/24.000 16 3 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 15:15
216 35290101050 14476601 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 370 Mesken 1.000/24.000 17 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 15:30
217 35290101051 14476602 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 371 Mesken 1.000/24.000 18 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 15:45
218 35290101052 14476603 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 372 Mesken 1.000/24.000 19 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 16:00
219 35290101053 14476604 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 373 Mesken 1.000/24.000 20 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 27.12.2019 16:15
220 35290101054 14476605 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 374 Mesken 1.000/24.000 21 5 Tam 205.000,00 20.500,00 Boş 27.12.2019 16:30
221 35290101055 14476606 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 375 Mesken 1.000/24.000 22 5 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 30.12.2019 09:30
222 35290101056 14476607 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 376 Mesken 1.000/24.000 23 5 Tam 205.000,00 20.500,00 Dolu 30.12.2019 09:45
223 35270101057 14476608 İzmir Bayraklı Postacılar 25162 1 4 377 Mesken 1.000/24.000 24 5 Tam 205.000,00 20.500,00 Boş 30.12.2019 10:00
224 35070101905 14338794 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3485 Mesken 80.000/1348.000 1 Zemin Tam 120.000,00 12.000,00 Dolu 30.12.2019 10:15
225 35070101906 14338795 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3486 Mesken 74.000/1348.000 2 Zemin Tam 140.000,00 14.000,00 Dolu 30.12.2019 10:30
226 35070101907 14338796 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3487 Mesken 74.000/1348.000 3 Zemin Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 30.12.2019 10:45
227 35070101908 14338797 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3488 Mesken 80.000/1348.000 4 BATAR Tam 225.000,00 22.500,00 Dolu 30.12.2019 11:00
228 35070101909 14338798 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3489 Mesken 80.000/1348.000 5 BATAR Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 30.12.2019 11:15
229 35070101910 14338839 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3490 Mesken 80.000/1348.000 6 1 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 30.12.2019 11:30
230 35070101911 14338840 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3491 Mesken 80.000/1348.000 7 1 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 30.12.2019 11:45
231 35070101912 14338841 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3492 Mesken 80.000/1348.000 8 1 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 30.12.2019 12:00
232 35300101586 18274269 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6141 Mesken 4.000/106.000 4 1 Tam 130.000,00 13.000,00 Dolu 30.12.2019 14:00
233 35300101587 18255865 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6142 Mesken 6.000/106.000 5 1.bodrum Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 30.12.2019 14:15
234 35300101588 18255878 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6147 Mesken 6.000/106.000 10 1 Tam 230.000,00 23.000,00 Dolu 30.12.2019 14:30
235 35300101589 18255883 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 2 62 6153 Mesken 6.000/106.000 16 3 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 30.12.2019 14:45
236 35300101024 18255889 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6157 Mesken 5.000/111.000 1 3.bodrum Tam 110.000,00 11.000,00 Dolu 30.12.2019 15:00
237 35300101023 18255891 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6158 Mesken 6.000/111.000 2 2.bodrum Tam 140.000,00 14.000,00 Dolu 30.12.2019 15:15
238 35300101021 18263156 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6159 Mesken 6.000/111.000 3 1.bodrum Tam 145.000,00 14.500,00 Dolu 30.12.2019 15:30
239 35300101022 18268274 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6160 Mesken 6.000/111.000 4 1. bodrum Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 30.12.2019 15:45
240 35300101025 18270501 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6161 Mesken 6.000/111.000 5 Zemin Tam 165.000,00 16.500,00 Dolu 30.12.2019 16:00
241 35300101026 18291377 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6162 Mesken 6.000/111.000 6 Zemin Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 30.12.2019 16:15
242 35300101027 18290531 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6163 Mesken 6.000/111.000 7 Zemin Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 30.12.2019 16:30
243 35070101913 14338842 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3493 Mesken 80.000/1348.000 9 2 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 2.01.2020 09:30
244 35070101914 14338843 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3494 Mesken 80.000/1348.000 10 2 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 2.01.2020 09:45
245 35070101915 14338844 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3495 Mesken 80.000/1348.000 11 2 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 2.01.2020 10:00
246 35070101916 14338845 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3496 Mesken 80.000/1348.000 12 3 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 2.01.2020 10:15
247 35070101917 14338846 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3497 Mesken 80.000/1348.000 13 3 Tam 220.000,00 22.000,00 Dolu 2.01.2020 10:30
248 35070101918 14338847 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3498 Mesken 80.000/1348.000 14 3 Tam 200.000,00 20.000,00 Dolu 2.01.2020 10:45
249 35070101919 14338848 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3499 Mesken 80.000/1348.000 15 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 2.01.2020 11:00
250 35070101920 14338849 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3500 Mesken 80.000/1348.000 16 4 Tam 210.000,00 21.000,00 Dolu 2.01.2020 11:15
251 35070101921 14338850 İzmir Karşıyaka Aksoy 100 55 36 3501 Mesken 80.000/1348.000 17 4 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 2.01.2020 11:30
252 35070101483 14231486 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1354 7 52 5233 Mesken 2.000/10.000 4 3 Tam 280.000,00 28.000,00 Dolu 2.01.2020 11:45
253 35070101480 14227136 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9380 10 130 12914 Mesken 100.000/1260.000 2 Zemin Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 2.01.2020 12:00
254 35300101028 18267394 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6164 Mesken 6.000/111.000 8 1 Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 2.01.2020 14:00
255 35300101029 18291378 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6166 Mesken 6.000/111.000 10 1 Tam 170.000,00 17.000,00 Dolu 2.01.2020 14:15
256 35300101030 18290533 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6170 Mesken 6.000/111.000 14 3 Tam 165.000,00 16.500,00 Dolu 2.01.2020 14:30
257 35300101031 18255903 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6171 Mesken 6.000/111.000 15 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Boş 2.01.2020 14:45
258 35300101032 18287852 İzmir Karabağlar Basın Sitesi 8231 3 62 6172 Mesken 6.000/111.000 16 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 2.01.2020 15:00
259 35030107513 17520525 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3422 Mesken 16.000/1796.000 11 Birinci (A Blok) Tam 140.000,00 14.000,00 Dolu 2.01.2020 15:15
260 35030107514 17521031 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3423 Mesken 10.000/1796.000 12 Birinci (A Blok) Tam 105.000,00 10.500,00 Boş 2.01.2020 15:30
261 35030107515 17520504 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3436 Mesken 16.000/1796.000 25 İkinci ( A Blok) Tam 140.000,00 14.000,00 Dolu 2.01.2020 15:45
262 35030107516 17521039 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3438 Mesken 10.000/1796.000 27 İkinci ( A Blok) Tam 105.000,00 10.500,00 Boş 2.01.2020 16:00
263 35030107517 17520954 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3451 Mesken 10.000/1796.000 40 Üçüncü(ABlok) Tam 100.000,00 10.000,00 Boş 2.01.2020 16:15
264 35030107518 17520425 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3452 Mesken 10.000/1796.000 41 Üçüncü(ABlok) Tam 120.000,00 12.000,00 Boş 2.01.2020 16:30
265 35070101479 14227142 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9380 10 130 12920 Mesken 130.000/1260.000 8 3 Tam 370.000,00 37.000,00 Dolu 3.01.2020 09:30
266 35070101481 14227144 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9380 10 130 12922 Mesken 130.000/1260.000 10 4 Tam 360.000,00 36.000,00 Dolu 3.01.2020 09:45
267 35070100803 14235165 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9386 1 88 8713 Mesken 55.000/502.000 3 1 Tam 375.000,00 37.500,00 Dolu 3.01.2020 10:00
268 35070100805 14362104 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3850 Mesken 6.000/90.000 1 1 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 10:15
269 35070100806 14362107 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3853 Mesken 6.000/90.000 4 2 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 10:30
270 35070100807 14362108 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3854 Mesken 6.000/90.000 5 2 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 3.01.2020 10:45
271 35070100808 14362109 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3855 Mesken 6.000/90.000 6 2 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 11:00
272 35070100809 14362110 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3856 Mesken 6.000/90.000 7 3 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 11:15
273 35070100810 14362111 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3857 Mesken 6.000/90.000 8 3 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 3.01.2020 11:30
274 35070100811 14362112 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3858 Mesken 6.000/90.000 9 3 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 11:45
275 35070100812 14362113 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3859 Mesken 6.000/90.000 10 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 3.01.2020 12:00
276 35030107519 17520426 İzmir Buca İnönü 118 8 35 3453 Mesken 10.000/1796.000 42 Üçüncü(ABlok) Tam 150.000,00 15.000,00 Boş 3.01.2020 14:00
277 35030107511 17601826 İzmir Buca İnönü 511 239 2 171 Mesken 10.000/60.000 2 Zemin Tam 145.000,00 14.500,00 Dolu 3.01.2020 14:15
278 35030107512 17602525 İzmir Buca İnönü 511 239 2 173 Mesken 10.000/60.000 4 1 Tam 160.000,00 16.000,00 Dolu 3.01.2020 14:30
279 35030107520 17529463 İzmir Buca İnönü 6073 8 143 14091 Mesken 1044480.000/11698176.000 6 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 3.01.2020 14:45
280 35030107521 17529464 İzmir Buca İnönü 6073 8 143 14092 Mesken 1044480.000/11698176.000 7 3 Tam 190.000,00 19.000,00 Dolu 3.01.2020 15:00
281 35030107522 17529465 İzmir Buca İnönü 6073 8 143 14093 Mesken 1044480.000/11698176.000 8 4 Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 3.01.2020 15:15
282 35030107523 17529466 İzmir Buca İnönü 6073 8 143 14094 Mesken 1044480.000/11698176.000 9 4 Tam 185.000,00 18.500,00 Dolu 3.01.2020 15:30
283 35070100813 14362114 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3860 Mesken 6.000/90.000 11 4 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 6.01.2020 09:30
284 35070100814 14362115 İzmir Karşıyaka Donanmacı 72 75 39 3861 Mesken 6.000/90.000 12 4 Tam 300.000,00 30.000,00 Dolu 6.01.2020 09:45
285 35070101924 14434694 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9094 13 154 15240 Mesken 112.000/2400.000 9 3 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 6.01.2020 10:00
286 35070101925 14434700 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9094 13 154 15243 Mesken 112.000/2400.000 12 4 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 6.01.2020 10:15
287 35070101926 14434708 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9094 13 154 15246 Mesken 112.000/2400.000 15 5 Tam 260.000,00 26.000,00 Dolu 6.01.2020 10:30
288 35070101927 14434710 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9094 13 154 15247 Mesken 108.000/2400.000 16 6 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 6.01.2020 10:45
289 35070101928 14434711 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9094 13 154 15249 Mesken 108.000/2400.000 18 6 Tam 250.000,00 25.000,00 Dolu 6.01.2020 11:00
290 35070101471 14439152 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9127 6 165 16333 Mesken 7000.000/192000.000 20 5 Tam 330.000,00 33.000,00 Dolu 6.01.2020 11:15
291 35070101472 14439153 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9127 6 165 16334 Mesken 7000.000/192000.000 21 5 Tam 350.000,00 35.000,00 Dolu 6.01.2020 11:30
292 35070101473 14439154 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 9127 6 165 16335 Mesken 7000.000/192000.000 22 5 Tam 350.000,00 35.000,00 Dolu 6.01.2020 11:45
293 35300101582 18282795 İzmir Karabağlar Esenyalı 6381 4 37 3671 Mesken 23.000/430.000 5 3 Tam 400.000,00 40.000,00 Dolu 6.01.2020 12:00
294 35300101389 18279387 İzmir Karabağlar Esenyalı 6381 4 37 3676 Mesken 23.000/430.000 10 5 Tam 350.000,00 35.000,00 Dolu 6.01.2020 14:00
295 35070101945 14390898 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1690 Mesken 46.000/3165.000 11 2 Tam 599.500,00 59.950,00 Dolu 6.01.2020 14:15
296 35070101946 14432303 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1692 Mesken 45.000/3165.000 13 2 Tam 610.500,00 61.050,00 Dolu 6.01.2020 14:30
297 35070101947 14390902 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1698 Mesken 45.000/3165.000 19 3 Tam 610.500,00 61.050,00 Dolu 6.01.2020 14:45
298 35070101948 14390900 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1693 Mesken 43.000/3165.000 14 2 Tam 588.600,00 58.860,00 Dolu 6.01.2020 15:00
299 35070101949 14390901 İzmir Karşıyaka Şemikler 9536 1 18 1694 Mesken 46.000/3165.000 15 2 Tam 594.000,00 59.400,00 Dolu 6.01.2020 15:15
1- Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda
komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri taşınmazın bulunduğu ilçenin bağlı olduğu Konak ve Karşıyaka Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00 İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR