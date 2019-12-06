İzmir'de 298 adet mesken ve 1 adet mağaza ihale ile satılacaktır

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Kurumsal
- MEVZUAT
|BİK İlan No
|:
|ILN01095048
|Şehir
|:
|İzmir / Bayraklı
|Yayınlandığı Gazeteler
|İLKSES
|05.12.2019
|Gazetenin Diğer Aktif İlanları
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2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
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Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf
|
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ İHALE İLANI
|
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|Sıra No
|Taşınmaz Numarası
|Takbis Zemin Numarası
|İli
|İlçesi
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Cilt No
|Sayfa No
|Cinsi
|Arsa Payı / Paydası
|Bağ. Böl. No
|Kat
|Hisse Oranı
|Tahmini Satış Bedeli (TL)
|Geçici Teminat Bedeli (TL)
|Fiili Durumu
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|35100104446
|31874147
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8239
|Mesken
|24.000 / 130.000
|11
|Zemin
|Tam
|1.400.000,00
|140.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|09:30
|2
|35100104447
|31874148
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8240
|Mağaza
|16.000 / 130.000
|12
|Zemin
|Tam
|1.100.000,00
|110.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|09:45
|3
|35070101943
|14233755
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9431
|14
|74
|7360
|Mesken
|360.000/5168.000
|1
|2
|Tam
|650.000,00
|65.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|10:00
|4
|35070101944
|14234382
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9469
|16
|8
|872
|Mesken
|26.000/702.000
|5
|3
|Tam
|1.100.000,00
|110.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|10:15
|5
|35070101923
|14370305
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|9326
|1
|59
|5805
|Mesken
|28.000/502.000
|3
|2
|Tam
|950.000,00
|95.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|10:30
|6
|35070101892
|14441514
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|-
|5503
|14
|1376
|Mesken
|10.000/190.000
|9
|4
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|10:45
|7
|35070101897
|14370689
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|-
|5503
|14
|1377
|Mesken
|10.000/190.000
|10
|4
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|11:00
|8
|35070101929
|14389087
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9138
|1
|12
|1158
|Mesken
|52.000/3645.000
|39
|7
|Tam
|685.000,00
|68.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|11:15
|9
|35070101930
|14389531
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9444
|1
|3
|218
|Mesken
|64.000/1213.000
|6
|1
|Tam
|575.000,00
|57.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|11:30
|10
|35070101811
|14389667
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|1
|15
|1378
|Mesken
|8.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|11:45
|11
|35070101814
|14416129
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|1
|15
|1379
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|12:00
|12
|35080102931
|18310904
|İzmir
|Konak
|Sarıhafız
|121
|78
|1
|32
|Mesken
|100.000/460.000
|2
|1
|Tam
|100.000,00
|10.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|14:00
|13
|35080102923
|18327069
|İzmir
|Konak
|1. Karantina
|711
|4
|17
|1654
|Mesken
|20.000/252.000
|11
|4
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|14:15
|14
|35080102930
|18261667
|İzmir
|Konak
|Köprü
|2730
|129
|23
|2232
|Mesken
|4.000/140.000
|3
|Zemin
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|14:30
|15
|35080102921
|18264143
|İzmir
|Konak
|Güzelyalı
|2803
|51
|8
|775
|Mesken
|4.000/38.000
|3
|1
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|14:45
|16
|35080102925
|18526434
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6416
|1
|84
|8279
|Mesken
|7484.000/224532.000
|10
|1
|Tam
|270.000,00
|27.000,00
|Boş
|16.12.2019
|15:00
|17
|35080102926
|18526435
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6416
|1
|84
|8280
|Mesken
|7484.000/224532.000
|11
|1
|Tam
|250.000,00
|25.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|15:15
|18
|35080102927
|18525800
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6416
|1
|84
|8281
|Mesken
|7484.000/224532.000
|12
|2
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|15:30
|19
|35080102928
|18566880
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6416
|1
|84
|8282
|Mesken
|7484.000/224532.000
|13
|2
|Tam
|270.000,00
|27.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|15:45
|20
|35080102929
|18525218
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6416
|1
|84
|8283
|Mesken
|7484.000/224532.000
|14
|2
|Tam
|250.000,00
|25.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|16:00
|21
|35080102932
|18332730
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2397
|Mesken
|8.000/470.000
|13
|3
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|16.12.2019
|16:15
|22
|35080102933
|18298913
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2398
|Mesken
|13.000/470.000
|14
|3
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|16.12.2019
|16:30
|23
|35070101816
|14437115
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|1
|15
|1386
|Mesken
|10.000/188.000
|9
|4
|Tam
|950.000,00
|95.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|09:30
|24
|35070101813
|14430682
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|1
|15
|1388
|Mesken
|10.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|09:45
|25
|35070101815
|14437116
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|1
|15
|1390
|Mesken
|10.000/188.000
|3
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|10:00
|26
|35070101817
|14425354
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1397
|Mesken
|8.000/238.000
|1
|Zemin
|Tam
|625.000,00
|62.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|10:15
|27
|35070101820
|14444608
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1398
|Mesken
|10.000/238.000
|2
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|10:30
|28
|35070101822
|14389680
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1400
|Mesken
|10.000/238.000
|4
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|10:45
|29
|35070101823
|14389682
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1402
|Mesken
|10.000/238.000
|6
|1
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|11:00
|30
|35070101818
|14389685
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1407
|Mesken
|10.000/238.000
|11
|2
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|11:15
|31
|35070101819
|14416178
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1412
|Mesken
|10.000/238.000
|16
|3
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|11:30
|32
|35070101821
|14396620
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1417
|Mesken
|10.000/238.000
|21
|4
|Tam
|575.000,00
|57.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|11:45
|33
|35070101842
|14418128
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|2
|15
|1420
|Mesken
|10.000/238.000
|24
|4
|Tam
|950.000,00
|95.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|12:00
|34
|35080102934
|18332731
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2399
|Mesken
|13.000/470.000
|15
|3
|Tam
|320.000,00
|32.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|14:00
|35
|35080102935
|18298917
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2400
|Mesken
|8.000/470.000
|16
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|14:15
|36
|35080102936
|18298923
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2401
|Mesken
|13.000/470.000
|17
|3
|Tam
|320.000,00
|32.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|14:30
|37
|35080102937
|18298927
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2402
|Mesken
|12.000/470.000
|18
|3
|Tam
|280.000,00
|28.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|14:45
|38
|35080102938
|18298929
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2403
|Mesken
|8.000/470.000
|19
|4
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|15:00
|39
|35080102939
|18321517
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2404
|Mesken
|13.000/470.000
|20
|4
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|15:15
|40
|35080102940
|18321519
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2405
|Mesken
|13.000/470.000
|21
|4
|Tam
|320.000,00
|32.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|15:30
|41
|35080102941
|18298939
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2406
|Mesken
|8.000/470.000
|22
|4
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|15:45
|42
|35080102942
|18298942
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2407
|Mesken
|13.000/470.000
|23
|4
|Tam
|320.000,00
|32.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|16:00
|43
|35080102943
|18298945
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2408
|Mesken
|13.000/470.000
|24
|4
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|17.12.2019
|16:15
|44
|35080102944
|18321525
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2409
|Mesken
|8.000/470.000
|25
|5
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|17.12.2019
|16:30
|45
|35070101834
|14389692
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|3
|15
|1425
|Mesken
|10.000/188.000
|5
|2
|Tam
|850.000,00
|85.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|09:30
|46
|35070101805
|14438854
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1454
|Mesken
|8.000/238.000
|1
|Zemin
|Tam
|625.000,00
|62.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|09:45
|47
|35070101796
|14389709
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1455
|Mesken
|10.000/238.000
|2
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|10:00
|48
|35070101797
|14389710
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1456
|Mesken
|10.000/238.000
|3
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|10:15
|49
|35070101798
|14389711
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1457
|Mesken
|10.000/238.000
|4
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|10:30
|50
|35070101812
|14441968
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1458
|Mesken
|10.000/238.000
|5
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|10:45
|51
|35070101799
|14389712
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1459
|Mesken
|10.000/238.000
|6
|1
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|11:00
|52
|35070101800
|14389713
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1460
|Mesken
|10.000/238.000
|7
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Boş
|18.12.2019
|11:15
|53
|35070101810
|14419139
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1463
|Mesken
|10.000/238.000
|10
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|11:30
|54
|35070101801
|14389716
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1464
|Mesken
|10.000/238.000
|11
|2
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|11:45
|55
|35070101802
|14389717
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1465
|Mesken
|10.000/238.000
|12
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|12:00
|56
|35080102945
|18312424
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2410
|Mesken
|13.000/470.000
|26
|5
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|14:00
|57
|35080102946
|18321531
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2412
|Mesken
|8.000/470.000
|28
|5
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|14:15
|58
|35080102947
|18332732
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2414
|Mesken
|13.000/470.000
|30
|5
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|14:30
|59
|35080102948
|18298978
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2415
|Mesken
|8.000/470.000
|31
|6
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|14:45
|60
|35080102949
|18298982
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2416
|Mesken
|13.000/470.000
|32
|6
|Tam
|295.000,00
|29.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|15:00
|61
|35080102950
|18321562
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2417
|Mesken
|13.000/470.000
|33
|6
|Tam
|315.000,00
|31.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|15:15
|62
|35080102951
|18298984
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2418
|Mesken
|8.000/470.000
|34
|6
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|15:30
|63
|35080102952
|18312443
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2419
|Mesken
|13.000/470.000
|35
|6
|Tam
|315.000,00
|31.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|15:45
|64
|35080102953
|18298987
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|3
|25
|2420
|Mesken
|13.000/470.000
|36
|6
|Tam
|295.000,00
|29.500,00
|Dolu
|18.12.2019
|16:00
|65
|35080102119
|18343212
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2423
|Mesken
|11.000/560.000
|2
|6.Bodrum
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|16:15
|66
|35080102111
|18343204
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2424
|Mesken
|8.000/560.000
|3
|6.Bodrum
|Tam
|150.000,00
|15.000,00
|Dolu
|18.12.2019
|16:30
|67
|35070101803
|14389720
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1468
|Mesken
|10.000/238.000
|15
|3
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|09:30
|68
|35070101804
|14389721
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1469
|Mesken
|10.000/238.000
|16
|3
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|09:45
|69
|35070101806
|14389722
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1470
|Mesken
|10.000/238.000
|17
|3
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|10:00
|70
|35070101807
|14389724
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1473
|Mesken
|10.000/238.000
|20
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|10:15
|71
|35070101808
|14389725
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1474
|Mesken
|10.000/238.000
|21
|4
|Tam
|575.000,00
|57.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|10:30
|72
|35070101809
|14389726
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|5
|15
|1475
|Mesken
|10.000/238.000
|22
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|10:45
|73
|35070101824
|14389729
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1478
|Mesken
|8.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|11:00
|74
|35070101829
|14389731
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1480
|Mesken
|10.000/188.000
|3
|1
|Tam
|800.000,00
|80.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|11:15
|75
|35070101825
|14389738
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1488
|Mesken
|10.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|11:30
|76
|35070101826
|14444610
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1489
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|11:45
|77
|35070101831
|14389739
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1491
|Mesken
|10.000/188.000
|4
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|12:00
|78
|35080102086
|18343205
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2426
|Mesken
|9.000/560.000
|5
|5.Bodrum
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|14:00
|79
|35080102125
|18321578
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2427
|Mesken
|8.000/560.000
|6
|5.Bodrum
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|14:15
|80
|35080102110
|18299015
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2428
|Mesken
|9.000/560.000
|7
|4.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|14:30
|81
|35080102109
|18299017
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2429
|Mesken
|9.000/560.000
|8
|4.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|14:45
|82
|35080102122
|18312461
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2430
|Mesken
|7.000/560.000
|9
|4
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|15:00
|83
|35080102107
|18299023
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2431
|Mesken
|9.000/560.000
|10
|3.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|15:15
|84
|35080102106
|18343213
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2432
|Mesken
|9.000/560.000
|11
|3.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|15:30
|85
|35080102124
|18343206
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2433
|Mesken
|8.000/560.000
|12
|3.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|15:45
|86
|35080102102
|18321586
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2434
|Mesken
|9.000/560.000
|13
|2.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|16:00
|87
|35080102105
|18299031
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2435
|Mesken
|9.000/560.000
|14
|2.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|19.12.2019
|16:15
|88
|35080102123
|18299033
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2436
|Mesken
|8.000/560.000
|15
|2.Bodrum
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|19.12.2019
|16:30
|89
|35070101835
|14389740
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1493
|Mesken
|10.000/188.000
|6
|3
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|09:30
|90
|35070101838
|14444611
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1495
|Mesken
|10.000/188.000
|8
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|09:45
|91
|35070101841
|14389742
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|6
|16
|1496
|Mesken
|10.000/188.000
|9
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|10:00
|92
|35070101845
|14389749
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1507
|Mesken
|10.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|20.12.2019
|10:15
|93
|35070101844
|14389743
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1498
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|10:30
|94
|35070101851
|14420614
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1497
|Mesken
|8.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|20.12.2019
|10:45
|95
|35070101852
|14430686
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1508
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|11:00
|96
|35070101846
|14389750
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1509
|Mesken
|10.000/188.000
|3
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|11:15
|97
|35070101847
|14389751
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1510
|Mesken
|10.000/188.000
|4
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|11:30
|98
|35070101848
|14389752
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1511
|Mesken
|10.000/188.000
|5
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|11:45
|99
|35070101849
|14389753
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1512
|Mesken
|10.000/188.000
|6
|3
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|12:00
|100
|35080102100
|18312467
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2437
|Mesken
|9.000/560.000
|16
|2.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|14:00
|101
|35080102098
|18299037
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2438
|Mesken
|9.000/560.000
|17
|1.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|14:15
|102
|35080102097
|18312469
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2439
|Mesken
|9.000/560.000
|18
|1.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|14:30
|103
|35080102095
|18343207
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2440
|Mesken
|9.000/560.000
|19
|1.Bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|14:45
|104
|35080102091
|18299041
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2441
|Mesken
|9.000/560.000
|20
|1.Bodrum
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|15:00
|105
|35080102085
|18321449
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2476
|Mesken
|9.000/560.000
|21
|2
|Tam
|240.000,00
|24.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|15:15
|106
|35080102118
|18299042
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2443
|Mesken
|9.000/560.000
|22
|Zemin
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|15:30
|107
|35080102081
|18312475
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2444
|Mesken
|9.000/560.000
|23
|Zemin
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|15:45
|108
|35080102115
|18321594
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2445
|Mesken
|9.000/560.000
|24
|Zemin
|Tam
|240.000,00
|24.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|16:00
|109
|35080102114
|18312479
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2446
|Mesken
|9.000/560.000
|25
|1
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|16:15
|110
|35080102112
|18299047
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2447
|Mesken
|9.000/560.000
|26
|1
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|20.12.2019
|16:30
|111
|35070101850
|14389755
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1514
|Mesken
|10.000/188.000
|8
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|09:30
|112
|35070101853
|14444612
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|7
|16
|1515
|Mesken
|10.000/188.000
|9
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|09:45
|113
|35070101854
|14389756
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1516
|Mesken
|8.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|23.12.2019
|10:00
|114
|35070101855
|14389757
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1517
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|Zemin
|Tam
|750.000,00
|75.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|10:15
|115
|35070101860
|14420615
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1522
|Mesken
|10.000/188.000
|7
|3
|Tam
|900.000,00
|90.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|10:30
|116
|35070101856
|14389763
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1526
|Mesken
|10.000/188.000
|1
|Zemin
|Tam
|675.000,00
|67.500,00
|Dolu
|23.12.2019
|10:45
|117
|35070101857
|14389764
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1527
|Mesken
|10.000/188.000
|2
|1
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|11:00
|118
|35070101858
|14389766
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1529
|Mesken
|10.000/188.000
|4
|2
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|11:15
|119
|35070101859
|14389768
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1531
|Mesken
|10.000/188.000
|6
|3
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|11:30
|120
|35070101861
|14444613
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1533
|Mesken
|10.000/188.000
|8
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|11:45
|121
|35070101862
|14389770
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9447
|8
|16
|1534
|Mesken
|10.000/188.000
|9
|4
|Tam
|700.000,00
|70.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|12:00
|122
|35080102121
|18312484
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2448
|Mesken
|9.000/560.000
|27
|1
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|14:00
|123
|35080102120
|18299056
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2449
|Mesken
|9.000/560.000
|28
|1
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|14:15
|124
|35080102116
|18312485
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2450
|Mesken
|9.000/560.000
|29
|2
|Tam
|225.000,00
|22.500,00
|Dolu
|23.12.2019
|14:30
|125
|35080102079
|18321602
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2451
|Mesken
|9.000/560.000
|30
|2
|Tam
|225.000,00
|22.500,00
|Dolu
|23.12.2019
|14:45
|126
|35080102076
|18321604
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2452
|Mesken
|9.000/560.000
|31
|3
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|15:00
|127
|35080102072
|18312487
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2453
|Mesken
|9.000/560.000
|32
|3
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|15:15
|128
|35080102082
|18343200
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2455
|Mesken
|9.000/560.000
|34
|4
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|15:30
|129
|35080102104
|18321611
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2457
|Mesken
|9.000/560.000
|2
|4.Bodrum
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|15:45
|130
|35080102103
|18299083
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2458
|Mesken
|7.000/560,000
|3
|4.Bodrum
|Tam
|100.000,00
|10.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|16:00
|131
|35080102101
|18343201
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2459
|Mesken
|9.000/560.000
|4
|3.Bodrum
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|16:15
|132
|35080102005
|18299087
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2460
|Mesken
|8.000/560.000
|5
|3.Bodrum
|Tam
|110.000,00
|11.000,00
|Dolu
|23.12.2019
|16:30
|133
|35070101931
|14390433
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|13
|14
|1289
|Mesken
|37.000/1712.000
|5
|1
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|09:30
|134
|35070101932
|14390436
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|13
|14
|1294
|Mesken
|37.000/1712.000
|10
|2
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|09:45
|135
|35070101934
|14390449
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|13
|14
|1310
|Mesken
|37.000/1712.000
|26
|6
|Tam
|615.000,00
|61.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|10:00
|136
|35070101935
|14428475
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|13
|14
|1323
|Mesken
|38.000/1712.000
|39
|10
|Tam
|660.000,00
|66.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|10:15
|137
|35070101936
|14390460
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|13
|14
|1329
|Mesken
|37.000/1712.000
|45
|11
|Tam
|630.000,00
|63.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|10:30
|138
|35070101937
|14428473
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|1
|13
|1253
|Mesken
|58.000/2597.000
|16
|4
|Tam
|600.000,00
|60.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|10:45
|139
|35070101938
|14390371
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|1
|14
|1279
|Mesken
|56.000/2597.000
|42
|10
|Tam
|625.000,00
|62.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|11:00
|140
|35070101939
|14430690
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9529
|1
|14
|1281
|Mesken
|58.000/2597.000
|44
|11
|Tam
|650.000,00
|65.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|11:15
|141
|35070101940
|14390899
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1691
|Mesken
|46.000/3165.000
|12
|2
|Tam
|625.000,00
|62.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|11:30
|142
|35070101941
|14425364
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1695
|Mesken
|46.000/3165.000
|16
|2
|Tam
|585.000,00
|58.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|11:45
|143
|35070101942
|14420622
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1697
|Mesken
|46.000/3165.000
|18
|3
|Tam
|625.000,00
|62.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|12:00
|144
|35080102096
|18343202
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2461
|Mesken
|9.000/560.000
|6
|2.Bodrum
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|14:00
|145
|35080102094
|18312499
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2462
|Mesken
|8.000/560.000
|7
|2.Bodrum
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|14:15
|146
|35080102092
|18321615
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2463
|Mesken
|9.000/560.000
|8
|1.Bodrum
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|14:30
|147
|35080102090
|18343203
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2464
|Mesken
|9.000/560.000
|9
|1.Bodrum
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|14:45
|148
|35080102087
|18321618
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2465
|Mesken
|4.000/560.000
|10
|1.Bodrum
|Tam
|90.000,00
|9.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|15:00
|149
|35080102084
|18312502
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2466
|Mesken
|9.000/560.000
|11
|Zemin
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|15:15
|150
|35080102080
|18321620
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2467
|Mesken
|9.000/560.000
|12
|Zemin
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|15:30
|151
|35080102077
|18299098
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2468
|Mesken
|8.000/560.000
|13
|Zemin
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|15:45
|152
|35080102073
|18299108
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2469
|Mesken
|9.000/560.000
|14
|Zemin
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|16:00
|153
|35080102070
|18299111
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2470
|Mesken
|9.000/560.000
|15
|1
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|24.12.2019
|16:15
|154
|35080102068
|18298856
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2471
|Mesken
|9.000/560.000
|16
|1
|Tam
|195.000,00
|19.500,00
|Dolu
|24.12.2019
|16:30
|155
|35080102065
|18312384
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2472
|Mesken
|9.000/560.000
|17
|1
|Tam
|195.000,00
|19.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|09:30
|156
|35080102108
|18298865
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2473
|Mesken
|9.000/560.000
|18
|1
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|09:45
|157
|35080102093
|18321445
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2474
|Mesken
|9.000/560.000
|19
|2
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|10:00
|158
|35080102089
|18343209
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2475
|Mesken
|9.000/560.000
|20
|2
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|10:15
|159
|35080102088
|18343208
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|25
|2442
|Mesken
|9.000/560.000
|21
|Zemin
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|10:30
|160
|35080102083
|18343214
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2477
|Mesken
|9.000/560.000
|22
|2
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|10:45
|161
|35080102117
|18312388
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2478
|Mesken
|9.000/560.000
|23
|3
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|11:00
|162
|35080102078
|18312391
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2479
|Mesken
|9.000/560.000
|24
|3
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|11:15
|163
|35080102075
|18343215
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2480
|Mesken
|9.000/560.000
|25
|3
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|11:30
|164
|35080102074
|18298887
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2481
|Mesken
|9.000/560.000
|26
|3
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|11:45
|165
|35080102071
|18343210
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2482
|Mesken
|9.000/560.000
|27
|4
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|12:00
|166
|35100104444
|31873868
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8230
|Mesken
|9.000 / 130.000
|2
|1
|Tam
|140.000,00
|14.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|14:00
|167
|35100104445
|31873869
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8233
|Mesken
|10.000 / 130.000
|5
|2
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|14:15
|168
|35100104448
|31873871
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8236
|Mesken
|8.000 / 130.000
|8
|4
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|14:30
|169
|35100104450
|31874145
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8229
|Mesken
|9.000 / 130.000
|1
|1
|Tam
|145.000,00
|14.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|14:45
|170
|35100104453
|31874146
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8231
|Mesken
|10.000 / 130.000
|3
|2
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|15:00
|171
|35100104449
|31874600
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8234
|Mesken
|8.000 / 130.000
|6
|3
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|15:15
|172
|35100104451
|31874939
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8238
|Mesken
|8.000 / 130.000
|10
|5
|Tam
|125.000,00
|12.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|15:30
|173
|35100104452
|31875227
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8232
|Mesken
|8.000 / 130.000
|4
|2
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Boş
|25.12.2019
|15:45
|174
|35100104454
|31875229
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8235
|Mesken
|10.000 / 130.000
|7
|4
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|16:00
|175
|35100104455
|31875230
|İzmir
|Aliağa
|Kazımdirik
|-
|4886
|84
|8237
|Mesken
|10.000 / 130.000
|9
|5
|Tam
|150.000,00
|15.000,00
|Dolu
|25.12.2019
|16:15
|176
|35290101095
|17776013
|İzmir
|Bayraklı
|Osmangazi
|256
|72
|7
|604
|Mesken
|1.000/106.000
|16
|6 (D Blok)
|Tam
|265.000,00
|26.500,00
|Dolu
|25.12.2019
|16:30
|177
|35080102067
|18343211
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2483
|Mesken
|9.000/560.000
|28
|4
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|09:30
|178
|35080102066
|18298896
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2484
|Mesken
|9.000/560.000
|29
|4
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|09:45
|179
|35080102064
|18312399
|İzmir
|Konak
|Göztepe
|6449
|4
|26
|2485
|Mesken
|9.000/560.000
|30
|4
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|10:00
|180
|35080102924
|18259447
|İzmir
|Konak
|2. Karataş
|6619
|19
|16
|1494
|Mesken
|10.000/80.000
|6
|4
|Tam
|850.000,00
|85.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|10:15
|181
|35300101576
|18265856
|İzmir
|Karabağlar
|Vatan
|2822
|40
|11
|1099
|Mesken
|12.000/160.000
|4
|2
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|10:30
|182
|35300101537
|18250721
|İzmir
|Karabağlar
|Vatan
|2822
|40
|11
|1100
|Mesken
|12.000/160.000
|5
|2
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|10:45
|183
|35300101538
|18288736
|İzmir
|Karabağlar
|Vatan
|2822
|40
|12
|1101
|Mesken
|12.000/160.000
|6
|3
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|11:00
|184
|35300101577
|18277682
|İzmir
|Karabağlar
|Vatan
|2822
|40
|12
|1102
|Mesken
|12.000/160.000
|7
|3
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|11:15
|185
|35300101539
|18276945
|İzmir
|Karabağlar
|Vatan
|2822
|40
|12
|1103
|Mesken
|12.000/160.000
|8
|4
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|11:30
|186
|35300101580
|18250283
|İzmir
|Karabağlar
|Muammer Akar
|6192
|18
|17
|1656
|Mesken
|18.000/150.000
|2
|1
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Boş
|26.12.2019
|11:45
|187
|35300101579
|18250290
|İzmir
|Karabağlar
|Muammer Akar
|6192
|18
|17
|1658
|Mesken
|18.000/150.000
|4
|2
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|12:00
|188
|35290101096
|17776055
|İzmir
|Bayraklı
|Osmangazi
|256
|72
|7
|605
|Mesken
|1.000/106.000
|17
|6 (D Blok)
|Tam
|265.000,00
|26.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|14:00
|189
|35290101034
|14476585
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|354
|Mesken
|1.000/24.000
|1
|Zemin
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|14:15
|190
|35290101035
|14476586
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|355
|Mesken
|1.000/24.000
|2
|Zemin
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|14:30
|191
|35290101036
|14476587
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|356
|Mesken
|1.000/24.000
|3
|Zemin
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Boş
|26.12.2019
|14:45
|192
|35290101037
|14476588
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|357
|Mesken
|1.000/24.000
|4
|Zemin
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|26.12.2019
|15:00
|193
|35290101038
|14476589
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|358
|Mesken
|1.000/24.000
|5
|1
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|15:15
|194
|35290101039
|14476590
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|359
|Mesken
|1.000/24.000
|6
|1
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|15:30
|195
|35290101040
|14476591
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|360
|Mesken
|1.000/24.000
|7
|1
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|15:45
|196
|35290101041
|14476592
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|361
|Mesken
|1.000/24.000
|8
|1
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|16:00
|197
|35290101042
|14476593
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|362
|Mesken
|1.000/24.000
|9
|2
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|16:15
|198
|35290101043
|14476594
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|363
|Mesken
|1.000/24.000
|10
|2
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|26.12.2019
|16:30
|199
|35300101581
|18250294
|İzmir
|Karabağlar
|Muammer Akar
|6192
|18
|17
|1659
|Mesken
|18.000/150.000
|5
|2
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|09:30
|200
|35300101242
|18293226
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2697
|Mesken
|16.000/92.000
|1
|Zemin
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|09:45
|201
|35300101243
|18244420
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2698
|Mesken
|16.000/92.000
|2
|Zemin
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Boş
|27.12.2019
|10:00
|202
|35300101244
|18258383
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2699
|Mesken
|10.000/92.000
|3
|1
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|10:15
|203
|35300101245
|18244427
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2700
|Mesken
|10.000/92.000
|4
|1
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|10:30
|204
|35300101248
|18244225
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2703
|Mesken
|10.000/92.000
|7
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|10:45
|205
|35300101249
|18289343
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6366
|1
|28
|2704
|Mesken
|10.000/92.000
|8
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|11:00
|206
|35300101578
|18260505
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6381
|4
|37
|3674
|Mesken
|23.000/430.000
|8
|4
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|11:15
|207
|35300101583
|18255858
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6138
|Mesken
|5.000/106.000
|1
|3. bodrum
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|11:30
|208
|35300101584
|18255861
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6139
|Mesken
|6.000/106.000
|2
|2.bodrum
|Tam
|180.000,00
|18.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|11:45
|209
|35300101585
|18292523
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6140
|Mesken
|6.000/106.000
|3
|2.bodrum
|Tam
|175.000,00
|17.500,00
|Dolu
|27.12.2019
|12:00
|210
|35290101044
|14476595
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|364
|Mesken
|1.000/24.000
|11
|2
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|14:00
|211
|35290101045
|14476596
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|365
|Mesken
|1.000/24.000
|12
|2
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|14:15
|212
|35290101046
|14476597
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|366
|Mesken
|1.000/24.000
|13
|3
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|14:30
|213
|35290101047
|14476598
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|367
|Mesken
|1.000/24.000
|14
|3
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|14:45
|214
|35290101048
|14476599
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|368
|Mesken
|1.000/24.000
|15
|3
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|15:00
|215
|35290101049
|14476600
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|369
|Mesken
|1.000/24.000
|16
|3
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|15:15
|216
|35290101050
|14476601
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|370
|Mesken
|1.000/24.000
|17
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|15:30
|217
|35290101051
|14476602
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|371
|Mesken
|1.000/24.000
|18
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|15:45
|218
|35290101052
|14476603
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|372
|Mesken
|1.000/24.000
|19
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|16:00
|219
|35290101053
|14476604
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|373
|Mesken
|1.000/24.000
|20
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|27.12.2019
|16:15
|220
|35290101054
|14476605
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|374
|Mesken
|1.000/24.000
|21
|5
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Boş
|27.12.2019
|16:30
|221
|35290101055
|14476606
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|375
|Mesken
|1.000/24.000
|22
|5
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|30.12.2019
|09:30
|222
|35290101056
|14476607
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|376
|Mesken
|1.000/24.000
|23
|5
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Dolu
|30.12.2019
|09:45
|223
|35270101057
|14476608
|İzmir
|Bayraklı
|Postacılar
|25162
|1
|4
|377
|Mesken
|1.000/24.000
|24
|5
|Tam
|205.000,00
|20.500,00
|Boş
|30.12.2019
|10:00
|224
|35070101905
|14338794
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3485
|Mesken
|80.000/1348.000
|1
|Zemin
|Tam
|120.000,00
|12.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|10:15
|225
|35070101906
|14338795
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3486
|Mesken
|74.000/1348.000
|2
|Zemin
|Tam
|140.000,00
|14.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|10:30
|226
|35070101907
|14338796
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3487
|Mesken
|74.000/1348.000
|3
|Zemin
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|10:45
|227
|35070101908
|14338797
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3488
|Mesken
|80.000/1348.000
|4
|BATAR
|Tam
|225.000,00
|22.500,00
|Dolu
|30.12.2019
|11:00
|228
|35070101909
|14338798
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3489
|Mesken
|80.000/1348.000
|5
|BATAR
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|11:15
|229
|35070101910
|14338839
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3490
|Mesken
|80.000/1348.000
|6
|1
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|11:30
|230
|35070101911
|14338840
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3491
|Mesken
|80.000/1348.000
|7
|1
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|11:45
|231
|35070101912
|14338841
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3492
|Mesken
|80.000/1348.000
|8
|1
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|12:00
|232
|35300101586
|18274269
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6141
|Mesken
|4.000/106.000
|4
|1
|Tam
|130.000,00
|13.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|14:00
|233
|35300101587
|18255865
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6142
|Mesken
|6.000/106.000
|5
|1.bodrum
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|14:15
|234
|35300101588
|18255878
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6147
|Mesken
|6.000/106.000
|10
|1
|Tam
|230.000,00
|23.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|14:30
|235
|35300101589
|18255883
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|2
|62
|6153
|Mesken
|6.000/106.000
|16
|3
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|14:45
|236
|35300101024
|18255889
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6157
|Mesken
|5.000/111.000
|1
|3.bodrum
|Tam
|110.000,00
|11.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|15:00
|237
|35300101023
|18255891
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6158
|Mesken
|6.000/111.000
|2
|2.bodrum
|Tam
|140.000,00
|14.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|15:15
|238
|35300101021
|18263156
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6159
|Mesken
|6.000/111.000
|3
|1.bodrum
|Tam
|145.000,00
|14.500,00
|Dolu
|30.12.2019
|15:30
|239
|35300101022
|18268274
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6160
|Mesken
|6.000/111.000
|4
|1. bodrum
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|15:45
|240
|35300101025
|18270501
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6161
|Mesken
|6.000/111.000
|5
|Zemin
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Dolu
|30.12.2019
|16:00
|241
|35300101026
|18291377
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6162
|Mesken
|6.000/111.000
|6
|Zemin
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|16:15
|242
|35300101027
|18290531
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6163
|Mesken
|6.000/111.000
|7
|Zemin
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|30.12.2019
|16:30
|243
|35070101913
|14338842
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3493
|Mesken
|80.000/1348.000
|9
|2
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|09:30
|244
|35070101914
|14338843
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3494
|Mesken
|80.000/1348.000
|10
|2
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|09:45
|245
|35070101915
|14338844
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3495
|Mesken
|80.000/1348.000
|11
|2
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|10:00
|246
|35070101916
|14338845
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3496
|Mesken
|80.000/1348.000
|12
|3
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|10:15
|247
|35070101917
|14338846
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3497
|Mesken
|80.000/1348.000
|13
|3
|Tam
|220.000,00
|22.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|10:30
|248
|35070101918
|14338847
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3498
|Mesken
|80.000/1348.000
|14
|3
|Tam
|200.000,00
|20.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|10:45
|249
|35070101919
|14338848
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3499
|Mesken
|80.000/1348.000
|15
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|11:00
|250
|35070101920
|14338849
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3500
|Mesken
|80.000/1348.000
|16
|4
|Tam
|210.000,00
|21.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|11:15
|251
|35070101921
|14338850
|İzmir
|Karşıyaka
|Aksoy
|100
|55
|36
|3501
|Mesken
|80.000/1348.000
|17
|4
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|11:30
|252
|35070101483
|14231486
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|1354
|7
|52
|5233
|Mesken
|2.000/10.000
|4
|3
|Tam
|280.000,00
|28.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|11:45
|253
|35070101480
|14227136
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9380
|10
|130
|12914
|Mesken
|100.000/1260.000
|2
|Zemin
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|12:00
|254
|35300101028
|18267394
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6164
|Mesken
|6.000/111.000
|8
|1
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|14:00
|255
|35300101029
|18291378
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6166
|Mesken
|6.000/111.000
|10
|1
|Tam
|170.000,00
|17.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|14:15
|256
|35300101030
|18290533
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6170
|Mesken
|6.000/111.000
|14
|3
|Tam
|165.000,00
|16.500,00
|Dolu
|2.01.2020
|14:30
|257
|35300101031
|18255903
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6171
|Mesken
|6.000/111.000
|15
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Boş
|2.01.2020
|14:45
|258
|35300101032
|18287852
|İzmir
|Karabağlar
|Basın Sitesi
|8231
|3
|62
|6172
|Mesken
|6.000/111.000
|16
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|15:00
|259
|35030107513
|17520525
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3422
|Mesken
|16.000/1796.000
|11
|Birinci (A Blok)
|Tam
|140.000,00
|14.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|15:15
|260
|35030107514
|17521031
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3423
|Mesken
|10.000/1796.000
|12
|Birinci (A Blok)
|Tam
|105.000,00
|10.500,00
|Boş
|2.01.2020
|15:30
|261
|35030107515
|17520504
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3436
|Mesken
|16.000/1796.000
|25
|İkinci ( A Blok)
|Tam
|140.000,00
|14.000,00
|Dolu
|2.01.2020
|15:45
|262
|35030107516
|17521039
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3438
|Mesken
|10.000/1796.000
|27
|İkinci ( A Blok)
|Tam
|105.000,00
|10.500,00
|Boş
|2.01.2020
|16:00
|263
|35030107517
|17520954
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3451
|Mesken
|10.000/1796.000
|40
|Üçüncü(ABlok)
|Tam
|100.000,00
|10.000,00
|Boş
|2.01.2020
|16:15
|264
|35030107518
|17520425
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3452
|Mesken
|10.000/1796.000
|41
|Üçüncü(ABlok)
|Tam
|120.000,00
|12.000,00
|Boş
|2.01.2020
|16:30
|265
|35070101479
|14227142
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9380
|10
|130
|12920
|Mesken
|130.000/1260.000
|8
|3
|Tam
|370.000,00
|37.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|09:30
|266
|35070101481
|14227144
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9380
|10
|130
|12922
|Mesken
|130.000/1260.000
|10
|4
|Tam
|360.000,00
|36.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|09:45
|267
|35070100803
|14235165
|İzmir
|Karşıyaka
|Bostanlı
|9386
|1
|88
|8713
|Mesken
|55.000/502.000
|3
|1
|Tam
|375.000,00
|37.500,00
|Dolu
|3.01.2020
|10:00
|268
|35070100805
|14362104
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3850
|Mesken
|6.000/90.000
|1
|1
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|10:15
|269
|35070100806
|14362107
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3853
|Mesken
|6.000/90.000
|4
|2
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|10:30
|270
|35070100807
|14362108
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3854
|Mesken
|6.000/90.000
|5
|2
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|10:45
|271
|35070100808
|14362109
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3855
|Mesken
|6.000/90.000
|6
|2
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|11:00
|272
|35070100809
|14362110
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3856
|Mesken
|6.000/90.000
|7
|3
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|11:15
|273
|35070100810
|14362111
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3857
|Mesken
|6.000/90.000
|8
|3
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|11:30
|274
|35070100811
|14362112
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3858
|Mesken
|6.000/90.000
|9
|3
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|11:45
|275
|35070100812
|14362113
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3859
|Mesken
|6.000/90.000
|10
|4
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|12:00
|276
|35030107519
|17520426
|İzmir
|Buca
|İnönü
|118
|8
|35
|3453
|Mesken
|10.000/1796.000
|42
|Üçüncü(ABlok)
|Tam
|150.000,00
|15.000,00
|Boş
|3.01.2020
|14:00
|277
|35030107511
|17601826
|İzmir
|Buca
|İnönü
|511
|239
|2
|171
|Mesken
|10.000/60.000
|2
|Zemin
|Tam
|145.000,00
|14.500,00
|Dolu
|3.01.2020
|14:15
|278
|35030107512
|17602525
|İzmir
|Buca
|İnönü
|511
|239
|2
|173
|Mesken
|10.000/60.000
|4
|1
|Tam
|160.000,00
|16.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|14:30
|279
|35030107520
|17529463
|İzmir
|Buca
|İnönü
|6073
|8
|143
|14091
|Mesken
|1044480.000/11698176.000
|6
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|14:45
|280
|35030107521
|17529464
|İzmir
|Buca
|İnönü
|6073
|8
|143
|14092
|Mesken
|1044480.000/11698176.000
|7
|3
|Tam
|190.000,00
|19.000,00
|Dolu
|3.01.2020
|15:00
|281
|35030107522
|17529465
|İzmir
|Buca
|İnönü
|6073
|8
|143
|14093
|Mesken
|1044480.000/11698176.000
|8
|4
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|3.01.2020
|15:15
|282
|35030107523
|17529466
|İzmir
|Buca
|İnönü
|6073
|8
|143
|14094
|Mesken
|1044480.000/11698176.000
|9
|4
|Tam
|185.000,00
|18.500,00
|Dolu
|3.01.2020
|15:30
|283
|35070100813
|14362114
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3860
|Mesken
|6.000/90.000
|11
|4
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|09:30
|284
|35070100814
|14362115
|İzmir
|Karşıyaka
|Donanmacı
|72
|75
|39
|3861
|Mesken
|6.000/90.000
|12
|4
|Tam
|300.000,00
|30.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|09:45
|285
|35070101924
|14434694
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9094
|13
|154
|15240
|Mesken
|112.000/2400.000
|9
|3
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|10:00
|286
|35070101925
|14434700
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9094
|13
|154
|15243
|Mesken
|112.000/2400.000
|12
|4
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|10:15
|287
|35070101926
|14434708
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9094
|13
|154
|15246
|Mesken
|112.000/2400.000
|15
|5
|Tam
|260.000,00
|26.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|10:30
|288
|35070101927
|14434710
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9094
|13
|154
|15247
|Mesken
|108.000/2400.000
|16
|6
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|10:45
|289
|35070101928
|14434711
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9094
|13
|154
|15249
|Mesken
|108.000/2400.000
|18
|6
|Tam
|250.000,00
|25.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|11:00
|290
|35070101471
|14439152
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9127
|6
|165
|16333
|Mesken
|7000.000/192000.000
|20
|5
|Tam
|330.000,00
|33.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|11:15
|291
|35070101472
|14439153
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9127
|6
|165
|16334
|Mesken
|7000.000/192000.000
|21
|5
|Tam
|350.000,00
|35.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|11:30
|292
|35070101473
|14439154
|İzmir
|Karşıyaka
|Soğukkuyu
|9127
|6
|165
|16335
|Mesken
|7000.000/192000.000
|22
|5
|Tam
|350.000,00
|35.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|11:45
|293
|35300101582
|18282795
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6381
|4
|37
|3671
|Mesken
|23.000/430.000
|5
|3
|Tam
|400.000,00
|40.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|12:00
|294
|35300101389
|18279387
|İzmir
|Karabağlar
|Esenyalı
|6381
|4
|37
|3676
|Mesken
|23.000/430.000
|10
|5
|Tam
|350.000,00
|35.000,00
|Dolu
|6.01.2020
|14:00
|295
|35070101945
|14390898
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1690
|Mesken
|46.000/3165.000
|11
|2
|Tam
|599.500,00
|59.950,00
|Dolu
|6.01.2020
|14:15
|296
|35070101946
|14432303
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1692
|Mesken
|45.000/3165.000
|13
|2
|Tam
|610.500,00
|61.050,00
|Dolu
|6.01.2020
|14:30
|297
|35070101947
|14390902
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1698
|Mesken
|45.000/3165.000
|19
|3
|Tam
|610.500,00
|61.050,00
|Dolu
|6.01.2020
|14:45
|298
|35070101948
|14390900
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1693
|Mesken
|43.000/3165.000
|14
|2
|Tam
|588.600,00
|58.860,00
|Dolu
|6.01.2020
|15:00
|299
|35070101949
|14390901
|İzmir
|Karşıyaka
|Şemikler
|9536
|1
|18
|1694
|Mesken
|46.000/3165.000
|15
|2
|Tam
|594.000,00
|59.400,00
|Dolu
|6.01.2020
|15:15
|1-
|Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan ihale salonunda
komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
|2-
|Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri taşınmazın bulunduğu ilçenin bağlı olduğu Konak ve Karşıyaka Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
|3-
|İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
|a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
|b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
|c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
|d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
|e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
|4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
|5- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
|6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir.
|7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
|BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00 İLAN OLUNUR.