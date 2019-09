İzmir Konak'ta 3+1 daire icradan satılıktır(çoklu satış)

T.C.

İZMİR

9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satışa konu her üç taşınmazın üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; bulunduğu binanın 1389 Sokağa cepheli olup toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Şair Eşref Bulvarına yaklaşık 120 m., Lozan Meydanına yaklaşık 300 m., Talatpaşa Bulvarına yaklaşık 190 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahip olup ulaşım ve taşıma imkânları çok iyi olarak değerlendirildiği, mevkii, araç ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu, her türlü sosyal aktivitenin oluştuğu ve genellikle dükkânların bulunduğu Şair Eşref Bulvarına, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesine, Plevne Bulvarına yakın konumda yer aldığı, ayrıca Şair eşref Bulvarı, Plevne Bulvarı ve Vasıf Çınar Bulvarlarının kesişim noktası olan Lozan Meydanına ve fuar Lozan Kapısına yakın konumda yer aldığı, her üç bulvar şehrin ana ulaşım arterlerinden olup, bu üç bulvar üzerinden geçen toplu taşıma araçları ile şehrin her yerine rahatça ulaşılabildiğinden dolayı davaya konu mesken ulaşım ve konum açısından oldukça merkezi bulunduğu, üst gelir grubu tarafından tercih edilen bölge olduğu, bölgede bulunan binalar genelde sokak içlerinde ayrık nizam 5 kat, cadde üzerinde ise ayrık nizam 7 katlıdır. Taşınmazın yakın çevresinde Fuar Alanı, Atatürk Lisesi, oteller, mağazalar, kafe, restoran ve banka şubeleri olduğu, apartman zemin + 4 kat olmak üzere betonarme tarzda inşa edilmiş olup her katında 1 mesken dairesi olmak üzere 5 mesken dairesinden ibaret, apartman girişi demir kapılı ve asansör bulunduğu, giriş kısmında ve üst katlarda kat sahanlık zeminleri mermer, merdivenleri siyah mozaik kaplı, çatısı kiremit kaplı olduğu;

HER ÜÇ TAŞINMAZIN İMAR DURUM: Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 24.04.2019 tarih, 21817 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın: "AYRIK NİZAM, 5 KAT YAPILAŞMA KOŞULLU, TM-1 (TİCARET SEÇENEKLİ KONUT BÖLGESİ) LEJANTLI YAPI ADASINA İSABET ETTİĞİ” belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde kat mülkiyetine konu binanın tamamlanmış olduğu ve bağımsız bölümlerinin kullanılmakta olduğu görülmüştür.

YİNE HER ÜÇ TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDAKİ ŞERHLER: Şerhlar hanesinde “İntifa hakkı Sabahattin İlkan’ a aittir. 13.11.1987 tarih, 6605 yev.” şerh bulunuyorsa da İNTİFA HAKKI SAHİBİ: SABAHATTİN İLKAN (Ahmet oğlu)’ IN vefat ettiği vefatı ile taşınmazlardaki İNTİFA HAKKI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONLANDIĞI anlaşılmıştır.

Yine İzmir Büyükşehir Bel. Gel. Müd. 08.12.1997 tarih, 28042 sayı.10.12.1997 tarih, 5944 yev. Sayılı ” “SATILAMAZ ŞERHİ " bulunmakta olup bu şerhle yükümlü olarak satılacak ve tescil aşamasından sonra Belediyeye alıcı tarafından müraccatı ile kaldırılması yoluna gidileceği;

Yine Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.12.2018 tarih 2017/66 E. sayılı Mahkeme müzekkeresi yazıları ile “İFLAS ŞERHİ. (Açıklama: Mirasın gerçek reddi davası nedeni ile tapu kayıtlarına iflas ve tedbir şerhi konularak) yönünden şerhler bulunmakta olup, Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi Tasfiye Memurluğunun 28/08/2019 tarih 2018/8 Taraka sayılı yazısıyla satışa engel hali bulunmadığının bildirildiği tespit edilmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 1165 Ada, 7 Parsel, 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazın keşif esnasında kapalı olması nedeniyle içi incelenememiş, girişinin çelik kapılı olduğu, ön cephedeki balkon hacminin cam balkonla kapatılmış olduğu, aşağıda 3. Nolu taşınmaz sırasında belirtilen taşınmazla benzer plan ve özelliklerde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kültür mah. 1389 sok. Saadet Apartmanı 1. Kat İç kapı no:2 Konak/İZMİR

Yüzölçümü : 344,50 m2

Kıymeti : 1.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 11:40 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 11:40 - 11:50 arası

Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili Konak ilç. Kültür mah.1165 Ada, 7 Parselde Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm numaralı mesken dairesinin keşif esnasında Ege Cimlastik Kulübü tarafından kullanıldığı, giriş kapısı ve iç kapıları ahşap malzemeli, pencereleri alüminyum malzemeli, önleri ahşap panjurlu, yan cephe pencerelerinin önlerinde demir korumalı, daire giriş, salon, giriş kısmı yanında mutfak nişi, depo odası, 3 oda, banyo, tuvalet ile ön ve yan cephedeki balkon hacimlerinden ibaret olduğu, (balkon hacimleri ile birlikte) yaklaşık 135 m2 net alanlı, ön cephedeki salon zemini ve arkadaki 1 oda zemini halı kaplı olup 1 oda ve giriş kısmı zemini laminat, 1 oda zemini ahşap parke kaplı, Banyo zeminleri ve duvarları seramik kaplı olup duş kabini, klozet ve lavabo bulunduğu, tuvaletinde klozet ve küçük lavabosu olduğu, giriş kısmı yanında yer alan mutfak nişinde banko altında ve üzerinde hazır mutfak dolapları bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kültür Mah. 1389 Sokak No: 3 Saadet Apartmanı Zemin kat İçi kapı no:1 Konak / İzmir

Yüzölçümü : 344,50

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, Kültür mah. 1165 Ada, 7 Parselde 3. kat 4 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın incelenmesinde; dairenin mesken olarak kullanıldığı,girişi çelik kapılı, kapı önünde ayrı demir kapısı bulunduğu, iç kapıları masif ahşap malzemeli, pencereleri pvc malzemeli ve önleri ahşap panjurlu, daire giriş, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet depo odası ile ön ve yan cephedeki balkon hacimlerinden ibaret olup (balkon hacimleri ile birlikte) yaklaşık 145 m2 net alanlı olduğu, oda ve salon zeminleri masif ahşap parke döşeli olup diğer hacim zeminleri seramik kaplıdır. Banyo zeminleri ve duvarları seramik kaplı olup duş teknesi, klozet ve lavabo mevcut olduğu, tuvaletinde klozet ve küçük lavabosu mevcut olduğu, tuvalet duvarları fayans kaplı, giriş karşısında yer alan mutfağı çimstone bankolu olup banko altında ve üzerinde masif ahşap kapaklı ve ankastreli dolapları olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kültür Mah. 1389 Sokak No: 3 Saadet Apartmanı 3. Kat İç kapı no: 4 Konak / İzmir

Yüzölçümü : 344,50 m2

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 12:20 - 12:30 arası

2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 12:20 - 12:30 arası

Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE BİNASI D BLOK 3. KAT İHALE SALONU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/08/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.