İstanbul/Sancaktepe'de daire icradan satılıktır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ

2018/1346 Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GAYRİMENKULUN TAPU SİCİL KAYDI

İstanbul ili Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Çiftlik mevki, 325 ada, 19 parsel sayılı, 550,06 m² arsa miktarlı ve arsa vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 3. normal kat, 11 no’lu, 125/1375 arsa paylı ve çatı arasında odası olan daire nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde 09.11.2017 tarih ve 27047 yevmiye numarası ile yönetim planı olduğu bir çok alacak hacizleri ve ipotek alacağı işlidir.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU

Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.10.2018 tarih ve 80059122-310.13.02.03-E.5309-24426 sayılı imar durumuna istinaden; Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 325 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 15.02.2010 T.T.’li Sancaktepe Uygulama İmar Planı kapsamında; TAKS:0.40, KAKS:0.90, 4 kat ve KONUT Alanındakaldığı” anlaşılmıştır.

ANA GAYRİMENKULUN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ :

Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 325 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın; “Sancaktepe İlçesi, Yunus Emre (Yenidoğan) Mahallesi, Veysel Karani Caddesi, Gamze sok., No:11, Arslan Apt.” adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet betonarme kargir bina olan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.

ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :

Satışakonu olan Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 325 ada, 19 parsel sayılı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina ile ilgili Sancaktepe Tapu arşivinden yapılan araştırmada, binanın kat irtifakına esas mimari projesinin 15.02.2017 tarih ve 457 sayı ile onaylandığı, Sancaktepe Belediyesi İmar arşivinden yapılan araştırmada binanın yapı ruhsatının 21.02.2017 tarih ve 1363197-1950 sayı ile verildiği görülmüştür. Binanın %100 seviye tespit tutanağı için başvuru yapılmış ancak henüz onaylanmamıştır. Yapı ruhsatına göre bina 2 yol altı ve 4 yol üstü olmak üzere 6+ÇAK katlıdır. Yapı ruhsatına göre binanın emsal dahili inşaat alanı 13 adet daire ve ortak alan dahil 1.337,90m2 olarak verilmiştir. Yapı sınıfı III-B’dir. Onaylı mimari projesine göre 2. binanın bodrum katında; binaya ait depo alanı, sığınak, jeneratör ve enerji odası alanları, 1. bodrum katında; bina ana girişi, zemin kattaki 4 adet dairenin alt dubleksleri, zemin katında; 4 adet daire ve diğer normal katlarda her katta 3 adet daire mevcuttur. 3. normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. Bina ana girişi sol yan cepheden ve bodrum kattan yapılmakta olup kapısı çelik profilli camlı kapıdır. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplı olup, korkuluklar alüminyumdur. Binada 1 adet asansör mevcut olup, görevli yoktur. Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Binanın sağ yan cephesinden arka cephedeki açık otoparka giriş kapısı bulunmaktadır. Bina yaklaşık 1 yaşındadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:

Satışakonu olan Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 325 ada, 19 parsel sayılı ana taşınmazın üzerindeki binanın, 3. normal kat, 11 no’lu bağımsız bölümü, Daire mevcutta 4. kattadır. Onaylı mimari projesinde alınan bilgiye göre bağımsız bölümün net alanı 3. normal katta; 58.69m2+3.60m2 1 adet balkon, çatı katı net alanı: 18.97m2+19.01m2 teras alanı, toplam net alanı; 77.66m2+3.60m2 1 adet balkon +19.01m2 teras alanı ve yaklaşık brüt alanı 120.00m2’dir. 11 no’lu bağımsız bölüm projesine göre 3. normal katta; salon, 2 oda, mutfak, banyo, duş alanı, antre ve 1 adet balkon ve çatı katında; çatı piyesi, 1 oda, wc ve teras mekanlarından oluşmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemeye göre, dairenin projesine uygun olduğu görülmüştür. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Oda zeminleri laminat parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları mdf kaplamalı ve tezgah granittir. Banyoda duş teknesi ve kabini, klozet ve dolaplı lavabo, duş alanında; duvara monteli lavabo ve duş alanı ve çatı katındaki wcde duvara monteli lavabo ve klozet mevcuttur ve duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Daire içi merdiven ahşap karkas olup basamaklar ahşaptır kaplıdır. Duvarlar saten boyalı olup tavana kesitlerinde kartonpiyer mevcuttur. Daire içi kapılar panel kapılardır. Balkon alanı salondadır. Pencereler pvcdir. Dairenin sıcak su ve ısınma ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Söz konusu daire, binanın ön cephesine göre 4. kattaki arka cephesindeki dairedir.

Söz konusu; 125/1375 arsa paylı, 3. normal katta (mevcutta 4. kat)bulunan, 11 no’lu ve çatı arasında odası olan daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 50.00 m2'dir.

Kıymeti : 282.000,00 TL

KDV Oranı : % 1

1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 28/06/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1346 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.