İstanbul/Maltepe’de 5+1 daire icradan satılıktır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2018/571 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mah., 15339 ada, 8 parselde kayıtlı, 1171,36 m2 yüzölçümlü, Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli taşınmazda, 40000/1440000Arsa Paylı, 3. kat, 46 Bağımsız Bölüm NoluÇatı Piyesli mesken. Maltepe Belediyesi İmar arşivinden yapılan araştırmada yapı ruhsatının 22.10.2014 tarih ve 13-6 sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin 27.10.2016 tarih ve 6-10 sayı ile onaylandığı görülmüştür. Yapı kullanma izin belgesine göre bina, 3 yol altı ve 4 yol üstü olmak üzere toplam 7+ÇAK katlıdır. 3. normal kat, 46 no’lu ve çatı piyesli mesken nitelikli bağımsız bölümü ile ilgili, kat irtifakına esas mimari projesinde alınan bilgiye göre net alanı 3. normal katta; 82.20m2+5.60m2 2 adet balkon, çatı katı net alanı; 70.85m2+25.80m2 2 adet teras alanı, toplam net alanı; 153.05m2+5.60m2 2 adet balkon+ 25.80m2 2 adet teras alanı ve brüt alanı yaklaşık toplam 220,00m2’dir. Projesine göre bağımsız bölümde 3. normal katta; 2 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 2 balkon alanları, çatı katında; 3 oda, antre ve 2 adet teras alanları bulunmaktadır. Keşif tarihinde yerinde alınan bilgiye göre çatı katında 1 oda iptal edilerek yerine, 1 adet banyo ve 1 adet ebeveyn banyosu olduğu öğrenilmiştir. Ayrıca küçük teras alanı köşe tarafa yapılmış ve büyük teras alanı 45 no’lu daireye verilmiştir. Dairenin mevcuttaki brüt alanı yaklaşık 190.00m2’dir. Daire mevcutta 4. kattadır. Dairenin ana giriş kapısı ahşap kaplamalı kapıdır. Pencereler pvcdir ve pvc panjur mevcuttur. Balkonlardan biri salonda, diğeri de mutfaktadır. Söz konusu 46 no’lu daire, binanın mevcutta 4. katındaki ön ve sağ köşesindeki dairedir.

Adresi : İdealtepe (Başıbüyük) Mahallesi, Bağdat cad., Büyük Tur Yolu sok., Eren Apt., No:4 K:3 D:46 Maltepe/İst.

Yüzölçümü : Brüt alanı yaklaşık 190.00m2’dir.

Arsa Payı : 40000/1440000

İmar Durumu : Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.05.2018 tarih ve 27827246-310.05-E:835662 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15339 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 26.02.2007-21.05.2008-08.10.2010-16.06.2012 T.T.’li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, Planında; AYRIK nizam ve 4 kat yapılanma şartlarında KONUT ALANInda kaldığı” anlaşılmıştır.

Kıymeti : 792.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (Yön planı 16.03.2015- 03.04.2015 tarih ve 9062 yev.no ile)- KI dan KM ne çevrilmiştir.31.01.2017 tarih ve 2526 yev. No ile

1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 08/02/2019 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/571 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.