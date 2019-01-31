İstanbul/Maltepe’de 4+1 daire icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ

2018/19002 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İl, Maltepe İlçe, 16498 Ada, 50 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, D Blok, 3. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın TAMAMI

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, 16498 Ada, 50 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, D Blok, 3. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın TAMAMI, Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre;Gayrimenkul bölge olarak Yalı mahallesinde, D-100 karayolunun 1800 metre güneyinde, Turgut Özal Bulvarına 100 metre mesafededir. Bu caddeden otobüs-minibüsler ile toplu taşıma imkanı bulunmaktadır. Toplu taşıma açısından yeterli alternatifleri bulunmaktadır. Çarşı-merkez konumuna yakındır. Yakın çevresinde işyerleri ve özel konut alanları yer almaktadır. Bölge sosyo-ekonomik olarak orta-üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bulunduğu bina 8 yaşında, 5 bloklu, 5 katlı, Çolakoğlu Deniz Yıldızı Sitesi adlı konut projesinde, D blok, 3. Kattaki 7 no’lu dairedir. Binanın yeni Deprem Yönetmeliğine uygun bir taşıyıcı sistemi bulunduğu değerlendirilmiştir.Sitede güvenlik, otopark, havuz, çocuk oyun ve yeşil alanlar, sauna, fitness salonu, yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Binada asansör bulunmakta, ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Site geneli kullanılan malzeme ve işçilik 1.sınıftır.Bina dış cephesi ısı yalıtımlı dış cephe seramik ve kompozit levha, pencereleri alüminyumdur. Pencereler yere kadar camlı, önü cam korkulukludur. Bina giriş kapısı camlı çelik, giriş holü, merdivenler ve holleri granit, korkulukları alüminyumdur.Daire giriş kapısı doğal cilalı ahşap kaplama çeliktir. Daire içine girilememiş, yönetiminden bilgi alınmıştır. Daire giriş holü, mutfak ve koridorlar seramik, salon ve odalar laminat parkedir. Duvarlar saten boyalı ve kartonpiyeli, iç kapılar doğal cilalı ahşap kaplama paneldir. Mutfak dolapları laminat kapaklı mdf, tezgahı granit, alt-üst dolap araları cam mozaiktir. Mutfakta ankastre ürünler mevcuttur. Banyosunda kabinli duş teknesi ve mdf dolabı bulunmaktadır. Daire geneli kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi 1. sınıftır. Site içinde aynı özellikte olan dairelerin iç resimleri fikir oluşturması açısından kullanılmıştır. 4 oda, salon, banyo, ebeveyn banyo ve mutfaktan ibaret dairenin kullanım alanı net 175 m2 dir.

Adresi :Yalı Mah. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No:4 Çolakoğlu Deniz Yıldızı sit. D Blk Kat:3 Bağ. Böl.No:7 Maltepe İSTANBUL

Yüzölçümü : 175,00 m2

Arsa Payı : 168/10916

İmar Durumu : Maltepe Belediyesinin 17/09/2018 tarihinde sitesinden alınan imar durumu belgesine göre söz konusu taşınmaz, 26.02.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında, 0.20-0.40/1.50 yapılanma şartlarında, 5 Kat, Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 01/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 29/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19002 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.