İstanbul/Güngören'de 3+1 daire icradan satılıktır

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/901 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi , Osmaniye Mah., E: Veli Efendi Y:Çırpıcı Mevkii, 244 ada ,16 parsel , 4.441,00 m² yüzölçümlü, 17/3600 arsa paylı, A3 blok, 1. Bodrum kat, 6 nolu bağımsız bölüm, mesken nitelikli taşınmazın tamamısatışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut12/11/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz: İstanbul, Güngören İlçesi, Tozkoparan (kayden: Osmaniye)Mahallesi, Metro Sokakta, tapunun 244 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı ve Metro Sokaktan 19 dış kapı numarası alan 4.441,00m2 miktarlı tarla dahilindeki kat irtifakı tesisli Merter Evleri Sitesinde 17/3600 arsa paylı A3 Blok 1.bodrum kat (6) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. 3 bodrum kat+ zemin kat+ 9 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile asansörü mevcut, katlarında dörder daireli ana binanın zemin kat görünümlü 1.bodrum katında ve bina ana girişi cephesinde yer alan daire, antre, mutfak, salon, antre devamında koridor üzerinde üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, 67,48m2 net, 78m2 brüt alana sahip, dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC mahallerinde duvarlar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda ise sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, daire giriş kapısı çelik kapı olup merkezi sistem kalorifer ısıtmalıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. "denilmektedir.

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2018 tarih, 52934 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu yer, TAKS:0.30, KAKS:0.90 ve H:9.50 (3 kat) irtifada olmak üzere Blok Nizam yapılanma şartına haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 375.000,00 TL

KDV Oranı : İhale 5582 Sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen ( ş ) bendi uyarınca ihale KDV'den istisnadır.

TAŞINMAZ ŞERH/BEYAN/İRTİFAK :

1-İrtifak : Bu parsel aleyhine kuyudan su alma hakkı.(Başlama Tarih:01/01/1900)

2-Beyan : Yönetim Planı - 18/05/1999

3- İrtifak : Dosyasında Mevcut Plaında Gösterildiği Üzere 3 M Genişliğinde 158 M Uzunluğunda 474 M2 Lik Alanda Pis Su Ve Yağmur Suyu Kanalizasyon Geçirilmek Üzere İstanbul Belediyesi Lehine irtifak hakkı.(Başlama Tarihi:17/03/1980)

4-Kira Şerhi : Tek Lehine 99 Yıllığına 1 Tl'den Trafo Yeri İçin Kira Şerhi

1. Satış Günü : 28/01/2019 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 27/02/2019 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

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Satış şartları :

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi,tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/901 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.