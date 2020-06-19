İstanbul Fatih'te bahçeli 3 katlı ev icradan satılıktır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/146 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , İSAK PAŞA Mahalle/Mevki , 110 Ada No , 2 Parsel No , 122,75 Yüz Ölçümlü, Bahçeli İki Hane Nitelikli Taşınmazın Tamamı.

Özellikleri: Fatih İlçesi, Küçükayasofya (Kayden: İsak Paşa) Mahallesi, Kaleci Sokak ve Kasap Osman Sokakta, tapunun 110 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı, Kaleci Sokaktan 14, Kasap Osman Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 122,75m2 miktarlı Bahçeli İki Hane vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Birbirine paralel konumda olan Kaleci Sokak ve Kasap Osman Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli ve tamamı 122,75m2 alana sahip taşınmaz Kaleci Sokaktan 14, Kasap Osman Sokaktan 13 dış kapı numarası almakta olup, Kaleci Sokak 14 dış kapı numaralı girişlibina bodrum kat+zeminkat+1 Normal kat+ teras katlı, Kasap OsmanSokak 13 dış kapı numaralı bina zemin kat +1 normal kat görünümlü, her iki bina katlarından geçişli ve müşterek kullanımlıbina dahilinde mutfak, bar, restoran, wc-duş ihtiva eden dokuz adet otel odası, teras mahalleri bulunmaktadır. Bina dış cephesi KaleciSokak cephesinde sıvalı ve boyalı, kasap osman sokakcephesinde ahşap kaplama şeklinde, pencere doğramaları pvc ve ısıcamlıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumdaturist sirkülasyonunun yoğun olduğu ticaret merkezinde, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi:KüçükayasofyaMahallesi, Kaleci Sokak, No:14, Kasap OsmanSokak No:13, Fatih / İSTANBUL

İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.01.2019 tarih, 155496 sayılı imar durum yazısına göre; Fatih İlçesi, 110 ada, 2 parsel sayılı yer 5366 sayılı yasaya göre Kentsel Yenileme alanında kalmaktadır. 110 ada, 2 parsel sayılı yer, Yenileme Kurulunun 06.09.2018 tarih ve 3442 sayı ile onaylanan avan projesinde Dünya Mirası Koruma Alanında konut fonksiyonlu olup, Kaleci Sokağına cephe veren kısım H=3K irtifa, Kasap Osman Sokağına cephe veren kısmın tescilli eski eser kaydı bulunmakta olup, H=Mevcut irtifa almaktadır. Her türlü fiziki uygulama için Yenileme Kurul Kararı gerekmektedir denilmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL -KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 19/06/2020 günü 10:25 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 24/07/2020 günü 10:25 - 10:30 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/146 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.