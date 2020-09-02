İstanbul Esenyurt’ta 94 m² 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2019/5168 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1088 Ada, 1 Parsel, KIRAÇ Mahalle/Köy, 168 Nolu Bağımsız Bölüm Yerinde ve onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede; dairenin plan itibariyle; giriş holü (5,20 m2), koridor (6,12 m2), salon(27,30 m2), mutfak (10,54 m2), iki oda (13,53 m2 ve 10,50 m2), ebeveyn yatak odası (14,50 m2), genel banyo (4,06 m2), ebeveyn banyo (2,80 m2)?den ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları camlı panel kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, pencereler pvc?dir. Ortak alanlar bej mermer, merdiven korkulukları alüminyumdur. Onaylı mimari proje kat planına göre daire takriben net 94,55 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairede ikamet edilmektedir. Binada üç yük asansörü ve altı yolcu asansörü bulunmaktadır. Bina çevresi peyzajı tamamlanmıştır. Binanın bulunduğu site, geniş bir ulaşım imkanına sahiptir. Bloklar kapalı otoparklı olarak inşa edilmiştir. Bina giriş kapısı, girişte danışma, bloktan geçilen kapalı otoparkı mevcuttur. Ortak alanlar tamamlanmıştır. Bina çevresi peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Binanın bulunduğu site, büyüklüğü, ulaşım ve otopark imkanları, merkezinde bulunan Camii, sosyal imkanları ile çevresinde benzersizdir. Ortak alanlarda çocuk oyun alanları, alışveriş market imkanları bulunmaktadır.



Adresi :Esenyurt Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı No: 3E Kristalşehir 2. Blok K: 18 D: 168 Esenyurt/İSTANBUL

Yüzölçümü : 142.796,98 m2 Arsa Payı : 3558/14279698

İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığının imar arşivinde yapılan incelemeye göre; Esenyurt Gökevler Mahallesi 1088 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 1855 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Taks: 0.40, Kaks: 2.50, (T4) Ticaret alanında kaldığı görülmektedir.

Kıymeti : 375.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 05/11/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 04/12/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri: Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) Büyükçekmece/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5168 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/08/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.