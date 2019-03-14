İstanbul/Esenyurt’ta 2+1 daire icradan satılıktır

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. İCRA DAİRESİ

2017/1473 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri: İstanbul İl, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 3123 ada, 14 parsel numaralı, 107,22 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki, 6 kapı numaralı binada, 1. katta yer almakta olup 20/100 arsa paylı ve 3 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Esenyurt İlçesi, Pınar Mahallesinde, 1274. Sokak üzerinde yer almaktadır.Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bina, çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olup yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmıştır. Bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, Bilal Yazkurt Parkı, İmam Hasan Camii, Esenyurt Merkez Ortaokulu, Esenyurt Pınar Mahalle Muhtarlığı bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, binanın betonarme karkas tarzda inşa edildiği, 1 adet bodrum, zemin ile 4 adet normal kattan oluştuğu, tüm bağımsız bölümlerin daire olarak kullanıldığı, her katta 1’er olmak üzere, toplam 6 adet dairenin olduğu, ortak merdiven mahallerinde zeminlerin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve krom malzemeden olduğu, binada tek asansör olduğu belirlenmiştir. İnceleme günü taşınmazın dış çelik kapısı çalınmakla beraber kapıyı açan olmamıştır. Bu nedenle taşınmazın iç mekan özellikleri çevreden sorularak, mimari şekli ve alanı ise ilgili Tapu Müdürlüğündeki mimari projesi incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Taşınmaz projesine göre; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, wc, banyo + wc ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Tapu Müdürlüğünde incelenen projesine göre taşınmazın net alanı 61,00 m2 dir. Taşınmazın dış kapısı çelik, iç kapıları ise Amerikan pres kapıdır. Pencereleri pvcçift camlıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, piriz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcuttur.

İmar Durumu: onaylı uygulama imar planında, bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kaldığıbelirtilmektedir.

Kıymeti: 210.000,00 TL KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 18/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1473 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/03/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.