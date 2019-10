İstanbul/Büyükçekmece'de 2+1 daire icradan satılıktır

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ

2019/2120 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : İstanbul, Büyükçekmece , 352 Ada, 3 Parsel, Mimarsinan Mahalle/Köy, 3. kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm olup taşınmazın konumlandığı bina, 1 adet blok biriminden oluşmaktadır. Taşınmazın konumlandığı bina; bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Projesine göre; bodrum katta otopark ve 2 adet depo, zemin katta 2 adet asma katlı depolu dükkan, 1. normal kattan itibaren 4. normal kata kadar her katta 1 adet daire olmak üzere toplamda, 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Çevresinde genelde 4-5 katlı apartman tipi yapılaşmalar mevcuttur. Yaya ve araç trafiğinin sık olduğu bölgedir. Bölgede şebeke suyu, şehir elektriği, toplu taşıma, kanalizasyon, doğalgaz ve iletişim hizmetleri mevcuttur. Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü arşivinden 30.06.2015 tarihli bila nolu tadilli projesinde yapılan tetkikle, 5 bb nolu taşınmaz; 3. normal katta yer alan tek dairedir. Projesine göre brüt 70 m2 alanlı olup salon, 2 adet oda, mutfak, antre, 1 adet balkon ve 1 adet banyo-wc hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın konum itibariyle, D-100 Otoyoluna yaklaşık 400 m. mesafe de olup, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda, arz/talebin dengeli olduğu ve konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Aysin Sokak Bina No: 1 Daire No: 5

Yüzölçümü : 323,67 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Merkez ve Batıköy Mahalleleri Uygulama İmar Planında, Blok Nizam, 5 Kat, E:1,20, Konut+Ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 280.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 25/12/2019 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 23/01/2020 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri : MEZAT SALONUBüyükçekmece Adliye ek binası yanı Silivri ( e-5 ) yolu üzeri Aymerkez AVM karşısı Büyükçekmece / İstanbul



Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasındabulunan TR420001500158007290494645 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı

Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2120 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.