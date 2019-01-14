İstanbul Beykoz'da müştemilatlı arsa icradan satılıktır

T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2018/4331 ESAS



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



Özellikleri : Beykoz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.337939 sayılı, 01,10,2018 tarihli yazısına göre; 1739 ada 7 parselin yer aldığı bölgede İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu’ mın 15/11/1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile ilan edilen 1/500Ü Ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı bulunmamaktadır. Taşınmazın halihazırda yapılaşma hakkı mevcut değildir. Söz konusu taşınmazın dosyası İçerisinde tapu kaydı vc 1/1000 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın arsa alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki İtibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu parsel , İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, İlkbahar (eski Baskül) Sokak üzerinde No. 3,5,7,9,11 ve 13 sırasıyla konumludur. Taşınmazın olduğu mevkide boş parseller ile müstakil bina ve villalar mevcuttur. Taşınmaz üzerinde 6 adet bina mevcut olup, değerlemeye konu hisseye tekabül eden yaklaşık 100m2 alanlı 3 katlı yapı mevcuttur. İnceleme sırasında kapıyı açan olmamıştır. 5 nolu taşınmazın borçlu İbrahim Saraç kullanımıııda olduğu şifahen beyan edilmiştir Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı bodrum + zemin + 1-3 normal kat ve çatı olacak şekilde yapılaşma ve boş araziler süz konusudur. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, ona düzey gelir grubuna sahip insanların ana ikamet veya 2. Konut olarak kullanmayı tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım mümkündür. Toplu taşıma İle ulaşım mümkündür. İstanbul Jli, Beykoz İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, İlkbahar (eski Baskül) Sokak üzerinde No* 3,5,7,9, i i ve 13 sırasıyla konumludur. Binalar 3 katlı olup, 7 nolu bina 2 katlıdır. Bölgeden alınan şifahi bilgiye göre 5 kapı numaralı bina borçlu İbrahim Saraç kullammındadır. Zemin ve I. Kat ve çatı aralı katlıdır. İnceleme sırasında kapıyı açan olmamıştır. Bina içerisinde oturan tespit edilememiştir, ancak çevrede İbrahim Saraç* m oturduğunu şifahen beyan edilmiştir. Parsel düzgün yamuk formuna yakın geometrik şekildedir. Üzerinde 6 adet 3 katlı betonarme müstakil yapı (7 kapı nolu bina 2 katlı) mevcuttur* Sınırlan taş duvar ve fertorje/tel fens korkuluk ile çevrelenmiştir. Güney ve Doğu yönde kadastral yola (asfalta) cepheli olup diğer yönlerde komşu parseller ile çevrilidir. Diğer alanlar bahçe olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkul Değerleme İşleminde kullanılan Genel Kabul Görmüş Yöntemler; Satışların Karşılaştırma Yöntemi (Emsal karşılaştırma), Gelirlerin Kapitalizasyonu Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı yöntemleridir. Emsal Karşılaştırma Yöntemi raporda kullanılan yöntemdir. Değerleme için kullanılan en kolay ve en sistematik yöntemdir. Üzerinde yapı bulunan veya bulunmayan İmar parselleri İçin en uygun değere güvenli sürüm değerleri yardımı ile ulaşılır. Sürüm değerleri, karşılaştırma için seçilen taşınmazların nitelik ve öz niteliklerinin, değeri saptanacak taşınmazda aynı olması sonucu elde edilir Eğer taşınmazlar farklı niteliklere sahipse, bu farklılıklara gerekli düzeltmeler yapılır. Karşılaştırma yöntemi; yakın zamanda gerçekleşmiş, şeffaf ve yeteri kadar emsal değeri bulunduğu durumlarda kullanılmalıdır. 13u yöntemin uygulanması sırasında kullanılan en önemli veri kaynakları; İlgili değerleme uzmanın görüşleri, kamuya açık kayıtlar ve diğer piyasa emlakçdarından alman bilgilerdir. Bulunan emsaller konum, fonksiyonel kullanım ve büyüklük gibi ölçütler karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüştür. Em sal karşılaştırma yönteminde, arsa emsalleri için ayrıca taşınmazın konumu, büyüklüğü, imar durumu, kullanım biçimi, m2 birim bedeli, gözönüıte alınarak değerlemesi yapılmıştır. Ulaşım kolaylığı, altyapıya sahip bölgede yer alması, gibi olumlu faktörler Uygulama imar planı kapsamında yapılaşma izni olmaması olumsuz faktörler olarak belirlenmiştir. Taşınmazın içerisi görülememiştir. Mahallinde dışarıdan tespit yapılmıştır. Taşınmazın içi görülemediğinden, yerinde ve Takat dışardan incelemelere göre değeı tespit edilmiştir. Taşınmazın İmar hakkı olmaması, hisseli olması nedeniyle alıcı kitlesinin kısıtlı olacağı düşünülmüştür. GayrimenkulÜn bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümli, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşullan, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler île günün İktisadi koşulları da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında keşif tarihi itibariyle takyidatlar gözardı edilerek; İstanbul İli Beykoz ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 1739 ada 7 parsel sayılı 5.378,34 m² miktarlı bahçe nitelikli taşınmazda yerinde ve fakat dışarıdan yapılan İncelemesinde 1/6 borçlu İbrahim Saraç hissesine düşen arsa ve beyan edilen 5 nolu binaya göre 2.000,000-TL. (İKİMİLYON- TIJRK1.İRASI) kıymet takdir edilmiştir.



Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %18



Kaydındaki Şerhler : İmar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resmi tesis alanları için ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde hazine adına tapuya resen tescil edilir, 6831 sayılı kanunun 2/b maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır ve muhtelificra müdürlüklerinin takyidat kaydı bulunmaktadır.



1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 15:15 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 15:15 - 15:20 arası

Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4331 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/12/2018