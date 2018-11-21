İstanbul/Arnavutköy’de 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1144 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mah.358 ada 7 parselde kayıtlı üçüncü kat 17 nolu bağımsız bölüm 2.439,23 Yüzölçümlü 1171/57971 arsa paylı taşınmaz konut olarak kullanılmakta olup, İmar planı içerisinde 1.90 H.Maks 6 kat ayrık nizam konut alanında kalmakta olduğu, 10 yıllık bina olup, Bodrum+zemin kat+4 normal kat olmak üzere 6 katlıdır.3 adet oda, salon, antre, mutfak, banyo, tuvalet 3 adet balkon bulunan taşınmaz 98,60 m2 net alana sahiptir.Mutfağın yanında bulunan balkon mutfak ile birleştirilmiştir.Zemin parke , banyo ce tuvalet duvarları seramik kaplıdır.Alacak 5582 sayılı kanunun 35 maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17 maddesinin 4 fıkrası ş bendi uyarınca Konut Finansmanı Kredisinden kaynaklanmakta olup, KDV den muaftır.

Adresi : Hastane mah.Söğütözü sok.no.25 A Blok D:17 Arnavutköy/istanbul

Yüzölçümü : 2.439,23 m2

Arsa Payı : 1171/57971

İmar Durumu : İmar Planı içerisinde

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

1. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 29/01/2019 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek binası Mezat Salonu Küçükköy/İSTANBUL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Ödenmesi gereken 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1144 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.