İcradan satılık daire

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ

2017/30145 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1226 Ada, 15 Parsel, İçerenköy Mahalle/Köy, Huzur Hoca Mevkii,1.171,00 m2 üzerinde kurulu borçlu hissesi tam olandaire vasfında 9 Nolu Bağımsız Bölüm.Gayrimenkul bölge olarak İçerenköy mahallesinde, D-100 karayolunun 600 metre kuzeyinde, İpek sokak ve Alanaldı caddesi köşesindedir. Bu caddelerde otobüs-minibüsler ile toplu taşıma imkanı bulunmakta, ayrıca D-100 üzerindeki Bostancı metro istasyonuna 900 metre mesafededir. Toplu taşıma açısından yeterli alternatifleri mevcuttur.Yakın çevresinde Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bostancı Oto Sanayi, iş merkezleri ve konut alanları yer almaktadır. Sosyo-ekonomik olarak orta gelir grubuna hitap etmektedir.Bulunduğu bina 3 yaşında, oniki katlı betonarme bir apartmandır. Binanın Deprem Yönetmeliğine uygun bir taşıyıcı sistemi bulunduğu değerlendirilmiştir.Dış cephesi ısı yalıtımlı alüminyum kompozit levha, pencereleri çift camlı ahşap görünümlü pvc dir. Salon pencereleri yere kadar camlı, önü cam korkuluklu ve otomatik storludur. Bina giriş kapısı masif ahşap kapıdır. Bina giriş holü ve merdiven sahanlıkları 60x60 seramik, merdivenler bej mermer, giriş holü ve merdiven hol duvarları saten boyadır. Merdiven korkulukları alüminyumdur. Binada asansör bulunmakta, ısınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Binada genel olarak kullanılan malzeme ve işçilik iyi kalitededir.Daire giriş kapısı doğal ahşap kaplama çeliktir. Daire giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, salon ve odalar laminat parkedir. İç kapılar cilalı ahşap kaplama panel kapıdır. Mutfak dolapları parlak laminat kaplı mdf, tezgahı çimstone,alt-üst dolap araları seramiktir. Oda duvarları saten boya olup kartonpiyelidir. Banyosunda kabinli duş teknesi ve hilton tezgahlı lake mdf dolap bulunmaktadır. Daire içi kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi iyidir. Daire henüz kullanılmamıştır. Üst katta tüm iç dış özellikleri aynı daire gezilmiştir.3 oda bir salon, banyo, ebeveyn banyo, mutfak, antre,ve salondaki balkondan ibaret dairenin kullanım alanı net 142 m2.

Adresi : İçerenköy Alanaldı cad.No:28 K:4 B.B.No:9 Ataşehir

Yüzölçümü : 142 m2

Arsa Payı : 45/1000

İmar Durumu :Ataşehir belediyesinin 18/01/2018 tarihinde verdiği imar durumu belgesine göre söz konusu parsel; 13.07.1992 t.t.'li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar Revizyon İmar Planında, TAKS: 0.25, KAKS: 2.07, H: Serbest irtifalı, Ön Bahçe Mesafesi inin. 5 metre, Yan ve Arka Bahçe Mesafesi min. 4 metre, Ayrık Nizam, Konut Alanında kalmakta iken, 16.12.2016 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy, içerenköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında Kİ Rumuzlu Konut Alanına, kısmen de TİCK3 Ticaret—Konut Alanına alınmıştır. Söz konusu 15 parsele; 24.07.2013 tarih ve C:07 S:52 sayı ile "H: Serbest İrtifalı yerde 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 9 Normal Kat + Çatı Arası İlaveli B.A.K. Dükkan + Konut İnşaatı” için yeni yapı ruhsatı, 26.03.2014 tarih ve C:03 S:59 sayı ile tadilat ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : ......

1. Satış Günü : 17/08/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 14/09/2018 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat

KARTAL / İSTANBUL



Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30145 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.