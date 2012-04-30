İcradan satılık 63 m2 daire

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/204 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Kuleli Mevkii, 1635 Ada, 16 Parselde Kayıtlı, 68,07 m² Yüzölçümlü,24/136 Arsa Paylı, 2. Kat, 4 nolu bağımsız bölüm daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 19/03/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina Devlet Karayoluna uzak mesafededir. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcuttur. Yakın çevresinde Muhammediye Cami, Şehit Yunus Çaça Parkı, Halit Ziya Uşaklıgil İlkokulu ve Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dörtgen şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parsel çevresindeki yollar asfalt ve beton parke kaplı, yaya kaldırımlar beton parkedir. Parselin ikicephesi yol diğer cepheleri 872 ve 830 nolu parseller ile cephelidir. Satışa konu taşınmazın yer aldığı bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Binabodrum + zemin + 4 normal kat + çatı piyesinden oluşmaktadır. Bina konut nitelikli olarak kullanılmaktadır. Bodrum katta 1 adet daire, zemin katta bina girişi ve 1 adet daire, 1, 2 ve 3 .normal katlarda l'er adet daire, 4. normal katta 1 adet çatı piyesili daire olmak üzere yapıda toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan verilmiştir. Bina giriş kapısı mevcuttur. Binanın giriş ve sahanlıkları ile merdivenlerinin mermer, merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin saten boyalı, merdiven korkuluklarının alüminyum doğramadan imal olduğu belirlenmiştir. Binada tek asansör mevcuttur.Satışa konu taşınmazın içerisine girilerek inceleme yapılmıştır. Taşınmaz mesken niteliklidir. Tapu Müdürlüğünde mevcut mimari projeye göre antre, tuvalet, banyo; yatak odası, salon + balkon, mutfak ve yatak odası hacimlerinden oluşmaktadır. Tapu Müdürlüğünde mevcut mimari projeye göre balkon dahil net ~ 63 m2 alanlıdır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapıdır. İç mekan kapılan pres kapıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden imaldir. Taşınmazda ıslak zeminler seramik, kuru alanlar laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan yüzeyleri boyalıdır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, mutlak tezgah ve dolapları tamdır. Banyo dolabı ve duş kabini mevcuttur. "denilmektedir.

İmar Durumu :Dosyasında mevcut Bahçelievler Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Bürosunun 23.02.2018 tarihli yazısına göre; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1635 ada 16 parsel numaralı taşınmazın 21.06.2009 onay tarihli 1/1.000 Ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Nizam: İkiz / Hmax-. 5 kat / Fonksiyon: Konut Alanında kaldığı görülmüştür.

Kıymeti : 225.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : 1- Beyan : Yönetim Planı 30/04/2012

2- Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

3- Beyan : ...KM ne çevrilmiştir.

1. Satış Günü : 03/09/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 03/10/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/06/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.