İcradan satılık 3+1 110 m2 daire

T.C.

BALIKESİR

2. İCRA DAİRESİ

2017/206 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 5625 Ada No, 21 Parsel No, Subay Mahalle/Mevkii, 5 Bağımsız Bölüm Taşınmaz betonarme karkas tarzda zemin kat üzerinde 3 normal katlı olarakinşa edilmiş, binada mesken dairedir. Çatı örtüsü ahşap oturtma ve Marsilya kiremit kaplamadır. Bina dış cephesi mantolama işleri devam etmektedir. Bina dış kapısı demir doğramadır. Bina merdivenleri mermer kaplıdır. Her katta çift daire bulunmaktadır.Daire dış kapısı möbleli çeliktir. Daire 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, hol, balkonlardan oluşmaktadır. Salon ve odalarda tabanlar parke kaplı, duvarlar alçı düzleme saten boyalıdır. Islak mahallerde tabanlar seramik kaplıdır. Banyoda lavabo ve klozet bulunmaktadır. Mutfak dolapları ve tezgahı mevcuttur. Isıtması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Daire alanı takriben: 110,00 m2 dir. Bina yaşı takriben 20-25 dir. Yapı ve işçilik kalitesi orta kalitedir.

Adresi : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 324. Sokakta Bulunan Site İçinde A Blokta 2. Katta 5 nolu bağımsız dairedir

Yüzölçümü : 1.040.86 m2 taşınmaz 20/320 arsa yaplı 110,00 m2 kullanım alanlı dairedir

Arsa Payı : 20/320 arsa payı olup, daire hissesi tamdır

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık mesken nizamlı 4 katlı konut yapı adası içerisinde kalmaktadır.Yüksekliği: H=12,50 m Derinliği: I=L-(K+H/2),Ön Bahçe Mesafesi:5.00m.Komşu Mesafe:3

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 06/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 06/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat. 2. İcra Müdürlüğü kalemi - Gaziosmanpaşa Mah.Yeni İzmir Cad. 4.Km. No:186 ALTIEYLÜL / BALIKESİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/206 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.