İcradan satılık 2 adet dubleks daire

T.C.

ANKARA

32. İCRA DAİRESİ

2016/23742 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı : Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mah. ada no: 23725 parsel no: 8 ana taşınmaz niteliği: arsa,3.kat,19 nolu bağımsız bölüm,çatı aralı konut niteliğinde taşınmaz.

Özellikleri : Ana gayrimenkulün özellikleri:Binaimarın 23725 ada 8 parseli üzerinde ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir.Bina bodrum+zemin+3 normal kat+çatı arası olmak üzere toplam 6 katlıdır.Binanın cepheleri mantolama üzeri akrilik boyalıdır.Binada 3 dükkan,22 mesken olmak üzere toplam 25 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.Çatısı kiremit kaplıdır.Binada çalışır durumda asansör mevcuttur.Binanın önünde kilitli parke taş kaplı açık otopark mevcuttur.Binanın bulunduğu semt,belediye mücavir alan sınırları içerisinde olup,her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Satışı yapılacak bağımsız bölümün özellikleri:3.kat(19)numaralı bağımsız bölüm çatı aralı mesken(dubleks)olarak kullanılmak üzere projelendirilmiştir.Daire Doğu Caddesinden binaya bakıldığında sol yan cephede ortada yer almaktadır.Daire kuzeydoğu yönlüdür.Daire çatı kat kullanımlı(dubleks) olup,3. normal katında 2 oda,salon,antre,hol,mutfak,balkon,wc ve banyo,çatı arası katında ise 3 oda,hol,banyo,balkon ve wc vardır.Daire giriş kapısı çelik,iç kapılar panel kapıdır.Salonun ve odaların zemini laminant parke kaplı,duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,tavanları kartonpiyerlidir.Antre ve muftak zemini laminant parke kaplı,duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,tavanı kartonpiyerlidir.Mutfak tezgahı mermerit olup,tezgah altında ve üstünde profil kapaklı dolaplar mevcuttur.Pencere doğramaları pwc olup,ısı camlıdır.Üst kata çıkan merdiven betonarme olup,üzeri mermer kaplıdır.Üst kattaki odaların zemini laminant parkel kaplı,duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri plastik boyalı,kartonpiyerlidir.Alt kattaki balkon mutfak ve oda ile irtibatlı olup,zemini seramik kaplıdır.Üst kattaki balkon oda ile irtibatlı olup,zemini seramik kaplıdır.Isınma projesine göre kombili sistemdir.Kalorifer tesisatı çekilmiş olup radyatörler mevcuttur.Kombi mevcut değildir.Temiz su ve elektrik tesisatları çekilmiştir.Meskenin net faydalı alanı yaklaşık 160,00m² olarak ölçülmüştür.Hali hazırda dairenin boş olduğu,hiç oturulmadığı görülmüştür.(İş bu özellikler dosyadaki 09/01/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.)

Adresi : Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler MahallesiDoğu Caddesi üzerinde yer alan İlgaz Apartmanı No:50/19 Altındağ/Ankara

Yüzölçümü : 1.439,78m²

Arsa Payı : 5000/143978

İmar Durumu :23725 ada 8 parselin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut Alanı olarak ayrıldığı,yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat,TAKS/KAKS:0,40/1,60 olarak belirlendiği hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi(Tapu kaydı dosyada mevcut)

1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 06/03/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı : Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mah. ada no: 23725 parsel no: 8 ana taşınmaz niteliği: arsa,zemin kat,3 nolu bağımsız bölüm,depolu konut niteliğinde taşınmaz

Özellikleri : Ana gayrimenkulün özellikleri:Binaimarın 23725 ada 8 parseli üzerinde ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir.Bina bodrum+zemin+3 normal kat+çatı arası olmak üzere toplam 6 katlıdır.Binanın cepheleri mantolama üzeri akrilik boyalıdır.Binada 3 dükkan,22 mesken olmak üzere toplam 25 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.Çatısı kiremit kaplıdır.Binada çalışır durumda asansör mevcuttur.Binanın önünde kilitli parke taş kaplı açık otopark mevcuttur.Binanın bulunduğu semt,belediye mücavir alan sınırları içerisinde olup,her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Satışı yapılacak bağımsız bölümün özellikleri:3 numaralı bağımsız bölüm depolu mesken(ters dubleks) olarak kullanılmak üzere projelendirilmiştir.Daire Doğu Caddesinden binaya bakıldığında sol yan cephede ortada yer almaktadır.Daire kuzeydoğu yönlüdür.Daire bodrum kat kullanımlı(ters dubleks)olup,zemin katında salon,antre,hol,mutfak,balkon,wc ve banyo,bodrum katında ise 3 oda,hol ve wc vardır.Daire giriş kapısı çelik,iç kapılar panel kapıdır.Salonun zemini laminant parke kaplı,duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,tavanları kartonpiyerlidir.Antre ve mutfak zemini laminant parke kaplı,duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı,tavanı kartonpiyerlidir.Mutfak tezgahı mermerit olup,tezgah altında ve üstünde profil kapaklı dolaplar mevcuttur.Zemin kattaki ve bodrum kattaki wc de zemin ve duvarlar seramik kaplıdır.İçerisinde hela taşı ve lavoba vardır.Pencere doğramalarıpwc olup,ısı camlıdır.Bodrum kata inen merdiven betonarme olup,üzeri mermer kaplıdır.Bodrum katta odaların zemini laminant parke kaplı,duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri plastik boyalı,kartonpiyerlidir.Balkon mutfak ile irtibatlı olup,zemini seramik kaplıdır.Isınma projesine göre kombili sistemdir.Kalorifer tesisatı çekilmiş,kombi ve radyatörler mevcuttur.Temiz su ve elektrik tesisatları çekilmiştir.Meskenin net faydalı alanı yaklaşık 116.00m² olarak ölçülmüştür.(İş bu özellikler dosyadaki 09/01/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.)

Adresi : Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler MahallesiDoğu Caddesi üzerinde yer alan İlgaz Apartmanı No:50/3 Altındağ/Ankara

Yüzölçümü : 1.439,78m²

Arsa Payı :2400/143978

İmar Durumu : 23725 ada 8 parselin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut Alanı olarak ayrıldığı,yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 4 kat,TAKS/KAKS:0,40/1,60 olarak belirlendiği hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 116.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi(Tapu kaydı dosyada mevcut)

1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 06/03/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/23742 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.