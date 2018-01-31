İcradan satılık 126 m2 daire

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2017/1482 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 578 ada, 1 parsel numaralı, 55.078,49 m2 yüzölçümlü, “Onar Katlı Otuz Altı Blok Betonarme Bina Ve İki Katlı İşyeri Ve Arsası” nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan zeminde “İhlas Marmara Evleri 2. Etap” olarak adlandırılan sitede, 2I dış kapı numaralı, D 23 blokta, 6 katta yer almakta olup taşınmaz 9000/4800 arsa paylı ve 13 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı site adres olarak Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesinde, Mehmet Akif Ersoy, Gençlik, Ayasofya ve Yeşilyurt Caddeleri arasında yer almaktadır. Site ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan sitenin yakın çevresinde apartman tipi yapılaşmalar, sanayi siteleri, boş arsa nitelikli taşınmazlar, cami ve Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Sağlık Ocağı, Fatma Şensoy İlkokulu, Yakuplu Galip Balkar Orta Okulu bulunmaktadır. Yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Site, giriş çıkışları güvenlik kontrollüdür. Site, açık otopark imkanlıdır. Sitede geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, mini basketbol sahaları bulunmaktadır. Bina tünel kalıp sistemiyle inşa edildiği, ortak merdiven mahallerinde zeminlerin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve boru profilden olduğu, blokta tek asansör bulunduğu belirlenmiştir. Yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığındataşınmazın yer aldığı bloğun 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır. içerisine girilemeyen taşınmazın özellikleri çevreden sorularak ve ilgili Belediye’deki mimari projesi incelenerek belirlenmiştir. Buna göre, taşınmaz; antre, hol, mutfak, salon, 2 adet balkon, lavabo + wc, 3 adet oda ve banyo + wc bölümlerinden oluşmaktadır. İncelenen ilgili Belediye’deki mimari projesine göre net 126,32 m2 dir. Taşınmazda pencereler pvc den mamul çift camlı olup iç kapılar ahşap pres kapıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radyatörler tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcut olup ısınma sistemikombi

İmar Durumu: Kısmen kitle nizam, 9 kat konut, kısmen ise Hmaks: 12,00 m ticaret + hizmet alanı alanı olarak planlandığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 450.000,00 TL KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 31/01/2018 günü 16:00 - 16:05 arası

2. Satış Günü : 28/02/2018 günü 16:00 - 16:05 arası

Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1482 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.