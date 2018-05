İcradan satılık 109 m2 daire

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

24. İCRA DAİRESİ

2011/10442 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ : İstanbul Kartal ilçesi Aşağı mah. 10171 ada 61 parsel c blok zemin kat 1 bağımsız bölümlü taşınmazdır. taşınmaz Kartal kordonboyu mah. neyzen tevfik cad. 25 numarada bulunan nizam ünlü sitesindedir. bina bodrum+zemin+onbir kattan oluşmaktadır. daireye girişte solda bir günlük oturma yeri, sağda tuvalet, bir hol, hole açılan salon, mutfak ile üç yatak odası, tuvalet ve banyo mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. ancak site yönetiminden alınan bilgiye göre hali hazırda dairenin onaylı projeden farklı olarak girişte bir hol hale açılan balkonlu salon mutfak ile iki yatak odası, tuvalet ve banyo mahalleri şeklinde düzenlendiği bilgilisen ulaşılmıştır. döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo seramik salon ve diğer odalar parke kaplamadır. mutfakta tezgah altı üstü dolapları mevcut olup banyoda klozet lavabo ve duşakabin vardır. net 109 m²dir. bina vasat malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup, binada su elektrik asansör tesisatları vardır. ısınma doğalgaz kombidir. dairede yönetimden alınan bilgiye göre nem sorunu olduğu belirtilmiştir. bina her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşıma kolaydır. ayrıntılı rapor dosyadadır.

TAŞINMAZ İMAR DURUMU: dosyada mübrez kartal belediye başkanlığının imar yazısında; kartal 159 pafta, 1017 (e: 1866) ada, 61 parselli yer 1/1000 ölçekli 05/03/2012 tasdik tarihli kordonboyu uygulama imar planı kapsamında emsal:1,50 hmax:15,50 yapılanma şartlarında konut alanında yaklaşık 4670 m² kısman de yolda yaklaşık 66m² kalmakta iken bu alana yönelik 1/5000 ölçekli kartal kordonboyu nazım imar planı istanbul büyükşehir belediye başkanlığınca 15/05/2015 t.t.li nazım imar planında 500 kişi/ha. konut alanında kısmende park alanında kısmende yolda kalmakta olup nazım imar planında uygun hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planın onanmasından sonra taşınmaza yönelik detaylı imar durumu bildirileceği yazıda söylenmiştir.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BEYANLAR:

1- 16/11/1993 tarih 46619 yevmiye ile yönetim planı şerhi.

2- 20/02/1992 tarih 793 yevmiye ile 10 otolluk otopark şerhi.

3- 19/10/1993 tarih 5685 yevmiye ilekrokisinde görüldüğü üzere kamu kullanımına açık binalar mevcuttur. olmak üzere 3 adet beyan vardır.

Adresi : Kordonboyu Mah. Neyzen Tevfik Cad. Dış Kapı No: 25 Nizam Ünlü Sitesi C Blok Zemin Kat 1 Nolu Daire.Kartal / İSTANBUL

Arsa Payı : 64/4800

Kıymeti : 310.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 15/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/10442 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.