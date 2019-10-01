Gaziantep/Şahinbey'de dubleks daire icradan satılıktır

T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2017/471 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kozanlı Mah. 1161 Ada, 808 Parsel, 4. Kat, 18 Nolu Bağımsız Bölüm.

Özellikleri: Borçluya ait bu taşınmazın tapu kayıtlarında da cinsi arsa olarak belirtilse de parsel üzerinde çok katlı mesken olarak kullanılan bir yapı olduğu görülmüştür. Parsel üzerindeki yapının davaya konu olan 4. Kat 18 b.b nolu taşınmazın mesken olarak düzenlendiği, ıslak mahallerin, duvar ve yer döşemesinin seramik olduğu döşemelerinin odalarda seramik plaka koridor ve mutfakta seramik olduğu tavanın tavan boyası iç doğramalar mutfak dolapları ise lamine kaplama olarak tespit edilmiştir. Mesken 4.kat ve teras kat bağlantılı 215 m2 net, 230 m2 brüt inşaat alanlı dubleks mesken niteliğindedir. 4. kat, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo-wc ve 1 balkon olmak üzere tespiti yapılmıştır. Teras kat ise giriş açık salon, 1 Oda ve banyo-wc ve açık teras alanlarından oluşmakta olup, açık teras alanları kapalı inşai alan olmadığından inşaat m2 alan hesabında dikkate alınmamış sadece değer artırıcı unsur olarak bedel hesabında dikkate alınmıştır.

Adresi :Konak Mah. Demirci Sokak Işıl Apt. No:2 K:4 D:12 Şahinbey/GAZİANTEP

İmar Durumu : Ayrık nizam çok katlı konut yapı adasına gelmekte

Kıymeti : 216.900,00 TL KDV Oranı : %8 (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Gereği)

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında Mevcut

1. Satış Günü : 07/11/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 03/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/471 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.16/09/2019

***İş bu ilan tebliğat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK. M 126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.