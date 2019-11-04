Gaziantep Şahinbey'de 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2019/443 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, K.Kızılhisar mah., 26 cilt, 2582 sayfa, 112 ada, 1 parsel sırasında kayıtlı 50/22066 arsa paylı 22.066,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan binanın tesis edilen kat mülkiyetine göre 16. Blok, Zemin kat, 1 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üç oda, misafir salonu ve müştemilatları vardır. Mesken betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu subazlı sedef boyalıdır, ıslak zemin tabanları seramik ile kaplıdır, oda ve misafir odası tabanları ise laminat parke ile kaplıdır. iç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır,dış doğramalar ise PVC 'den imal edilmiştir. Mutfak, lavabo wc. banyo duvarları fayansla kaplıdır, bağımsız bölüm kuzey-güney cephelidir, Bu meskenin inşaat alanı ise 130 m2 olarak tespit edilmiştir. Konu edilen bu taşınmaz kaloriferle (kombi) ile ısıtılmaktadır, bina asansörlüdür, bu taşınmaz şehrin güney-batısında Karataş toplu konut alanına yakın bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür. İmar durum: İmar planına göre taşınmazın konut yapı adasına gelmektedir. Adres: Güneykent Mahallesi Yeni Şehir Sitesi No: 22, B: 16, K:1, D: 1 Şahinbey/GAZİANTEP'dir.

Kıymeti : 204.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 13:30 - 13:40 arası

2. Satış Günü : 06/01/2020 günü 13:30 - 13:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/443 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.10/10/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.