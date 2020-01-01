Eskişehir Tepebaşı'nda 69 m² 2+1 daire icradan satılıktır

T.C.

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2020/2815 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Eskişehir ili , merkez Tepebaşı ilçesi , Tunalı mahallesi , 2032 ada ,14 parsel yüzölçümü 192,00 m2 , Dört katlı betonarme yapı ve arsası , 1 / 8 arsa paylı , Mesken , Kat : zemin, B.B.No : 2 , borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.

Yönetim Planı : 09.03.2012 , Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.

Adres : Kumlubel mahallesi, Bayraktar sokak,Gülsoylar apt. , No :3 , Kat :zemin ,D :2

İmar Durumu: İmar Planına göre bitişik nizam 4 kat mesken alanına isabet etmektedir

Ana Bina Bayraktar sokak (genişliği 10 mt.) üzerinde ve güney ön cephelidir. Ortak kullanımlı kapalı otoparklı, binanın merdivenleri mermer kaplamadır. Betonarme karkas bina III. Sınıf , B grubu yapı sınıfına girmekte olup, yıpranma oranı % 10 dur. 2020 yılı asgari Arsa emlak birim değeri 260,19TL/m2dir. Taşınmaz Belediye , Elektrik ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yakınında Prf.Orhan Oğuz Anadolu Lisesi ve caddesi , Küçük Mehmet camii , ÇevreYolu ve 1-2 katlı eski yapım ve B-4 , B-6 katlı yeni yapım betonarme binalar vardır. Ulaşım olarak yakınındaki cadde üzerinden geçen Belediye Halk Otobüsleri ve dolmuş minibüsleri ile kolayca yapılmaktadır.Yapı Ruhsatı 08.12.2011 , Yapı Kullanması 30.07.2013 tarihlidir. Bu katta 2 adet daire vardır.Kombi ile ısıtılmalıdır.

Daire onaylı projesine göre Brüt 69,00 m2 ve Net alanı yaklaşık 55,00 m2 olup , ön yüzü Bayraktar sokağına bakıyor.Borçlunun oğlu tarafından kullanılan daire Salon+2 oda ( bir oda aydınlığa bakıyor)+ hol+ mutfak+ banyo+ balkon dan ibarettir. Binanın dışı akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Daireye giriş kapısı çelik, iç kapılar amerikan ahşap kapı ve pencereler pvc doğramadır. Duvarlar ve tavan alçı sıva üzeri boyalıdır. Tavan çevresi alçı karton piyerlidir. Odaların tabanı laminant parke, ıslak zeminlerde ise tabanlar seramik , Banyo da duvarlar komple renkli fayans ile kaplıdır. Mutfakta alt-üst kaplama ahşap dolap+granit tezgah+çelik evye+kombi+tezgah üstü fayans ve Banyoda duşakabin+ klozet+ dolaplı lavabo+duş bataryası vardır.

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 04/11/2020 günü 10:25 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 30/11/2020 günü 10:25 - 10:30 arası

Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat/ ESKİŞEHİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2815 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.