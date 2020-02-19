Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 4+2 dubleks daire icradan satılıktır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2019/950 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu çatı piyesli daire nitelikli taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 448 ada, 31 parsel numaralı, 323,07 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki 20 dış kapı numaralı binada, 3. katta yer almakta olup taşınmaz 25/325 arsa paylı ve 13 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Esenyurt İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Flamingo Sokak üzerinde yer almaktadır.Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumda olan binanın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, Kıraç Limak Türker İlkokulu, Hacı Hasan Camii ve Yunus Emre Aile Sağlık Ocağı yer almaktadır.Bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup 3 adet bodrum, zemin, 3 adet normal ve çatı katından oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, binanın ortak merdiven mahallerinin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve krom malzemeden olduğu, binada asansör bulunmadığı belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığında 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır.İnceleme günü çatı piyesli daire nitelikli taşınmazın üst katın içerisine girilmek suretiyle iç mekan özellikleri belirlenmiş olup yapılan incelemede; taşınmazın içten irtibatını sağlayan merdivenin mevcut olmadığı, alt katı ile çatı katı bölümlerine ayrı ayrı çelik kapılar konulduğu belirlenmiştir. Alt kat projesine göre; antre + koridor, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo+ lavabo+ wc ile 1 adet balkon bölümlerinden oluştuğu, üst katın içerisine girilerek yapılan incelemede ise; koridor, salon, 2 adet oda, mutfak, teras, ayrı tuvalet ve banyo+ wc bölümlerinden oluşmaktadır. İncelenen ilgili Tapu Müdürlüğündeki mimari projesine göre net 94,12 m2 dir. Ancak,taşınmazın fiili durumu ile mimari projesi uyumsuz olduğu, üst katta projesinde yaşam alanı ve wc şeklinde tasarlandığı fiili durumda ise raporun ilgili bölümünde belirtildiği gibi, koridor, salon, 2 adet oda, mutfak, teras ve banyo+ wc bölümlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Fiili durumda taşınmazın alanı net 130,00 m2 dir. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Taşınmazın üst katında kiracının, alt ktta ise kiracının oturduğu, her iki bölümde kullanılan malzeme ve işçiliğin benzer nitelikte olduğu buna göre;iç kapıları Amerikan pres kapıdır. Pencereler pvc den mamul olup çift camlıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazın tavan yüzeylerinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, banyo tezgah ve dolaplar, radyatörler tam olduğu belirlenmiştir. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı olduğu belirlenmiştir.

Adresi : Hürriyet Mahallesi, Flamingo Sokak, Dış Kapı No:20, 3.Kat, D:13 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 323,07 m2

Arsa Payı : 25/325

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam/ 4 kat/ konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 280.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 12:00 - 12:05 arası

2. Satış Günü : 04/05/2020 günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/950 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.