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ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Erenler Belediyesinden konut satışı

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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BİK İlan No : ILN01045976
Şehir : Sakarya / Erenler
Yayınlandığı Gazeteler
SAKARYA YENİGÜN 04.09.2019
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İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erenler Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen daireleri, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erenler Belediyesi binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

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İlan Metni

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, Kentsel Dönüşüm 1. Etap 1. Kısımda bulunan 75 adet daire ve 2 adet işyeri ile 2. Etap 1. Kısımda bulunan 142 adet Daire 16.09.2019-17.09.2019-18.09.2019-19.09.2019-20.09.2019 tarihlerinde saat 10:00 ve 14:00'de, tabloda belirtilen satış sırasına göre Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 241 48 73
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

  1. Gerçek Kişiler

    1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

    2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

    3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

    4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

    5. Tebligat Adres Beyanı

    6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

  2. Tüzel Kişiler

    1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

    2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

    3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

    4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

    5. Tebligat Adres Beyanı

    6. Erenler Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü, ihale saatine kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak konutlar için aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere, satış bedeli üzerinden net alanı 150 m² altındakiler daireler için %1, net alanı 150 m² üzerindeki daireler için %8, işyerleri için %8 oranında KDV alınacaktır.
Keyfiyet ilan olunur.

İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1. ETAP / 1. KISIM

16.09.2019
PAZARTESİ

 10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1. ETAP / 1. KISIM

17.09.2019
SALI

 10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
2. ETAP / 1. KISIM

18.09.2019
ÇARŞAMBA

 10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
2. ETAP / 1. KISIM

19.09.2019
PERŞEMBE

 10:00 - 12:00
14:00 - 16:00
İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
2. ETAP / 1. KISIM

20.09.2019
CUMA

 10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

1.ETAP 1.KISIM / 75 KONUT+2 İŞYERİ

İHALE TARİHİ SIRA NO BLOK NO KAT NO BAĞ. BÖL. NO YÖN DAİRE ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KDV

16.09.2019 - PAZARTESİ

10:00 - 12:00

 1 SE_2-20 A BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
2 SE_2-20 A BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
3 SE_2-20 A BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
4 SE_2-20 A BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
5 SE_2-20 A BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
6 SE_2-22 B BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
7 SE_2-22 B BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
8 SE _2-22 B BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
9 SE_2-22 B BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
10 SE_2-22 B BLOK Dördüncü 23 GD 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%
11 SE_2-24 C BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
12 SE_2-24 C BLOK Zemin 2 GD-KB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
13 SE_2-24 C BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
14 SE_2-24 C BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
15 SE_2-24 C BLOK Zemin 5 KB-KB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
16 SE_2-24 C BLOK Birinci 6 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
17 SE_2-24 C BLOK Üçüncü 17 GD-KD 120 ₺192.000,00 ₺5.760,00 1%
18 SE_2-24 C BLOK Dördüncü 21 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
19 SE_2-24 C BLOK Dördüncü 23 GD 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%
20 SE_2-24 C BLOK Dördüncü 25 KB-GB 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%

14:00 - 16:00

 21 SE_2-26 D BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
22 SE_2-26 D BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
23 SE_2-26 D BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
24 SE_2-26 D BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
25 SE_2-26 D BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
26 SE_2-26 D BLOK Birinci 6 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
27 SE_2-26 D BLOK Dördüncü 21 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
28 SE_2-26 D BLOK Dördüncü 23 GD 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%
29 SE_2-26 D BLOK Dördüncü 25 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%

16.09.2019 - PAZARTESİ

14:00 - 16:00

 30 SE_2-27 E BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
31 SE_2-27 E BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
32 SE_2-27 E BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
33 SE_2-27 E BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
34 SE_2-27 E BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
35 SE_2-27 E BLOK Birinci 7 KD-GD 120 ₺180.000,00 ₺5.400,00 1%
36 SE_2-27 E BLOK Birinci 8 GB 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%
37 SE_2-27 E BLOK Birinci 10 KB-GB 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
38 SE_2-27 E BLOK İkinci 13 GD 136 ₺217.600,00 ₺6.528,00 1%
39 SE_2-27 E BLOK Dördüncü 21 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
40 SE_2-27 E BLOK Dördüncü 22 GD-KD 120 ₺180.000,00 ₺5.400,00 1%
41 SE_2-25 E BLOK Dördüncü 23 GD 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%

17.09.2019 - SALI

10:00 - 12:00

 42 SE_2-25 F BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
43 SE_2-25 F BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
44 SE_2-25 F BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
45 SE_2-25 F BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
46 SE_2-25 F BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
47 SE_2-25 F BLOK Birinci 6 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
48 SE_2-25 F BLOK Üçüncü 16 KB-KD 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%
49 SE_2-25 F BLOK Üçüncü 18 GD 136 ₺217.600,00 ₺6.528,00 1%
50 SE_2-25 F BLOK Dördüncü 22 GD-KD 120 ₺180.000,00 ₺5.400,00 1%
51 SE_2_23 G BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
52 SE_2_23 G BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
53 SE_2_23 G BLOK Zemin 3 GD 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
54 SE_2_23 G BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
55 SE_2_23 G BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
56 SE_2_23 G BLOK Dördüncü 21 KB-KD 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
57 SE_2_23 G BLOK Dördüncü 23 GB 136 ₺204.000,00 ₺6.120,00 1%
58 SE_2_23 G BLOK Dördüncü 24 GD-GB 120 ₺180.000,00 ₺5.400,00 1%

17.09.2019 - SALI

14:00 -16:00

 59 SE_2_21 H BLOK Zemin 1 KB-KD 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
60 SE_2_21 H BLOK Zemin 2 GD-KD 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
61 SE_2_21 H BLOK Zemin 3 GB 136 ₺190.400,00 ₺5.712,00 1%
62 SE_2_21 H BLOK Zemin 4 GD-GB 120 ₺168.000,00 ₺5.040,00 1%
63 SE_2_21 H BLOK Zemin 5 KB-GB 139 ₺180.700,00 ₺5.421,00 1%
64 SE_2_21 H BLOK Dördüncü 25 KB-GB 139 ₺194.600,00 ₺5.838,00 1%
65 SE_2-20 J BLOK Zemin 3 KD-GD 116 ₺162.400,00 ₺4.872,00 1%
66 SE_3-21 K BLOK Zemin 1 KB-KD 116 ₺150.800,00 ₺4.524,00 1%
67 SE_3-21 K BLOK Zemin 2 GD-KD 116 ₺162.400,00 ₺4.872,00 1%
68 SE_3-22 L BLOK Zemin 1 KB-KD 116 ₺150.800,00 ₺4.524,00 1%
69 SE_3-22 L BLOK Zemin 2 KD-GD 116 ₺162.400,00 ₺4.872,00 1%
70 SE_3-22 L BLOK Dördüncü 17 KB-KD 116 ₺162.400,00 ₺4.872,00 1%
71 TİCARİ M BLOK Zemin 1 KB-GD-GB 125 ₺250.000,00 ₺7.500,00 8%
72 TİCARİ M BLOK Zemin 1 KB-KD-GD 125 ₺250.000,00 ₺7.500,00 8%
73 SE-2-24 C BLOK Üçüncü 16 KB-KD 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%
74 SE-2-26 D BLOK İkinci 11 KB-KD 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%
75 SE-2-26 D BLOK Üçüncü 16 KB-KD 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%
76 SE-2-25 F BLOK İkinci 11 KB-KD 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%
77 SE-2-23 G BLOK İkinci 15 KB-GB 139 ₺208.500,00 ₺6.255,00 1%

2. ETAP 1. KISIM / 142 KONUT

İHALE TARİHİ SIRA NO BLOK NO DAİRE ADI DAİRE ALANI m² TİP MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ( %3 ) KDV

18.09.2019 - ÇARŞAMBA

10:00 - 12:00

 1 A1 Blok 1 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
2 A1 Blok 2 Nolu Triplex Daire 192 4+1 350.000,00 ₺ ₺10.500,00 8%
3 A1 Blok 3 Nolu Triplex Daire 177 4+1 310.000,00 ₺ ₺9.300,00 1%
4 A1 Blok 4 Nolu Triplex Daire 192 3+1 297.500,00 ₺ ₺8.925,00 1%
5 A1 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
6 A1 Blok 6 Nolu Dublex Daire 80 1+1 150.000,00 ₺ ₺4.500,00 1%
7 A1 Blok 7 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
8 A1 Blok 8 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
9 A1 Blok 9 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
10 A1 Blok 10 Nolu Triplex Daire 192 3+1 292.500,00 ₺ ₺8.775,00 1%
11 A1 Blok 11 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
12 A2 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 150.000,00 ₺ ₺4.500,00 1%
13 A2 Blok 2 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
14 A2 Blok 3 Nolu Triplex Daire 192 3+1 297.500,00 ₺ ₺8.925,00 1%
15 A2 Blok 4 Nolu Triplex Daire 177 4+1 310.000,00 ₺ ₺9.300,00 1%
16 A2 Blok 5 Nolu Triplex Daire 192 4+1 350.000,00 ₺ ₺10.500,00 8%
17 A2 Blok 6 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
18 A2 Blok 7 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
19 A2 Blok 8 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
20 A2 Blok 9 Nolu Triplex Daire 192 3+1 292.500,00 ₺ ₺8.775,00 1%
21 A2 Blok 10 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
22 A2 Blok 11 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
23 A2 Blok 12 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%

18.09.2019 - ÇARŞAMBA

14:00 - 16:00

 24 A3 Blok 1 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
25 A3 Blok 2 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
26 A3 Blok 3 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
27 A3 Blok 4 Nolu Dublex Daire 133 2+1 250.000,00 ₺ ₺7.500,00 1%
28 A3 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
29 A3 Blok 6 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
30 A3 Blok 7 Nolu Dublex Daire 80 1+1 150.000,00 ₺ ₺4.500,00 1%
31 A3 Blok 8 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
32 A3 Blok 9 Nolu Triplex Daire 192 3+1 297.500,00 ₺ ₺8.925,00 1%
33 A3 Blok 10 Nolu Triplex Daire 177 4+1 310.000,00 ₺ ₺9.300,00 1%
34 A3 Blok 11 Nolu Triplex Daire 192 4+1 350.000,00 ₺ ₺10.500,00 8%
35 A3 Blok 12 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
36 A4 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
37 A4 Blok 2 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
38 A4 Blok 3 Nolu Dublex Daire 133 2+1 250.000,00 ₺ ₺7.500,00 1%
39 A4 Blok 4 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
40 A4 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
41 A4 Blok 6 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
42 A4 Blok 7 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
43 A4 Blok 8 Nolu Triplex Daire 192 4+1 350.000,00 ₺ ₺10.500,00 8%
44 A4 Blok 9 Nolu Triplex Daire 177 4+1 310.000,00 ₺ ₺9.300,00 1%
45 A4 Blok 10 Nolu Triplex Daire 192 3+1 297.500,00 ₺ ₺8.925,00 1%
46 A4 Blok 11 Nolu Triplex Daire 177 3+1 280.000,00 ₺ ₺8.400,00 1%
47 A4 Blok 12 Nolu Dublex Daire 80 1+1 150.000,00 ₺ ₺4.500,00 1%

19.09.2019 - PERŞEMBE

10:00 - 12:00

 48 B1 Blok 1 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
49 B1 Blok 2 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
50 B1 Blok 3 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
51 B1 Blok 4 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
52 B1 Blok 5 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
53 B1 Blok 6 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
54 B1 Blok 7 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
55 B1 Blok 8 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
56 B2 Blok 1 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
57 B2 Blok 2 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
58 B2 Blok 3 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
59 B2 Blok 4 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
60 B2 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
61 B2 Blok 6 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
62 B2 Blok 7 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
63 B2 Blok 8 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
65 B3 Blok 1 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
64 B3 Blok 2 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
66 B3 Blok 3 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
67 B3 Blok 4 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
68 B3 Blok 6 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
69 B3 Blok 7 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
70 B3 Blok 8 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%

19.09.2019 - PERŞEMBE

14:00 - 16:00

 71 B4 Blok 1 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
72 B4 Blok 2 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
73 B4 Blok 3 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
74 B4 Blok 4 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
75 B4 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
76 B4 Blok 6 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
77 B4 Blok 7 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
78 B4 Blok 8 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
79 C1 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
80 C1 Blok 2 Nolu Triplex Daire 177 3+1 265.000,00 ₺ ₺7.950,00 1%
81 C1 Blok 3 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
82 C1 Blok 4 Nolu Triplex Daire 177 4+1 300.000,00 ₺ ₺9.000,00 1%
83 C1 Blok 5 Nolu Triplex Daire 192 4+1 335.000,00 ₺ ₺10.050,00 8%
84 C1 Blok 6 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
85 C1 Blok 7 Nolu Dublex Daire 125 2+1 220.000,00 ₺ ₺6.600,00 1%
86 C1 Blok 8 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
87 C1 Blok 9 Nolu Dublex Daire 80 1+1 140.000,00 ₺ ₺4.200,00 1%
88 C1 Blok 10 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
89 C1 Blok 11 Nolu Dublex Daire 133 2+1 230.000,00 ₺ ₺6.900,00 1%
90 C1 Blok 12 Nolu Triplex Daire 177 3+1 270.000,00 ₺ ₺8.100,00 1%
91 C1 Blok 13 Nolu Triplex Daire 192 3+1 292.500,00 ₺ ₺8.775,00 1%
92 C1 Blok 14 Nolu Dublex Daire 125 2+1 225.000,00 ₺ ₺6.750,00 1%
93 C1 Blok 15 Nolu Triplex Daire 192 4+1 340.000,00 ₺ ₺10.200,00 8%
94 C1 Blok 16 Nolu Dublex Daire 80 1+1 140.000,00 ₺ ₺4.200,00 1%

20.09.2019 - CUMA

10:00 - 12:00

 95 C2 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
96 C2 Blok 2 Nolu Triplex Daire 192 4+1 345.000,00 ₺ ₺10.350,00 8%
97 C2 Blok 3 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
98 C2 Blok 4 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
99 C2 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
100 C2 Blok 6 Nolu Dublex Daire 133 2+1 250.000,00 ₺ ₺7.500,00 1%
101 C2 Blok 7 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
102 C2 Blok 8 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
103 C2 Blok 9 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
104 C2 Blok 10 Nolu Dublex Daire 125 2+1 220.000,00 ₺ ₺6.600,00 1%
105 C2 Blok 11 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
106 C2 Blok 12 Nolu Triplex Daire 192 4+1 335.000,00 ₺ ₺10.050,00 8%
107 C2 Blok 13 Nolu Triplex Daire 177 4+1 300.000,00 ₺ ₺9.000,00 1%
108 C2 Blok 14 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
109 C2 Blok 15 Nolu Triplex Daire 177 3+1 265.000,00 ₺ ₺7.950,00 1%
110 C2 Blok 16 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%

14:00 - 16:00

 111 C3 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
112 C3 Blok 2 Nolu Triplex Daire 177 3+1 265.000,00 ₺ ₺7.950,00 1%
113 C3 Blok 3 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
114 C3 Blok 4 Nolu Triplex Daire 177 4+1 300.000,00 ₺ ₺9.000,00 1%
115 C3 Blok 5 Nolu Triplex Daire 192 4+1 335.000,00 ₺ ₺10.050,00 8%
116 C3 Blok 6 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
117 C3 Blok 7 Nolu Dublex Daire 125 2+1 220.000,00 ₺ ₺6.600,00 1%
118 C3 Blok 8 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
119 C3 Blok 9 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
120 C3 Blok 10 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
121 C3 Blok 11 Nolu Dublex Daire 133 2+1 250.000,00 ₺ ₺7.500,00 1%
122 C3 Blok 12 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
123 C3 Blok 13 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
124 C3 Blok 14 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
125 C3 Blok 15 Nolu Triplex Daire 192 4+1 345.000,00 ₺ ₺10.350,00 8%
126 C3 Blok 16 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%

20.09.2019 - CUMA

14:00 - 16:00

 127 C4 Blok 1 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
128 C4 Blok 2 Nolu Triplex Daire 192 4+1 345.000,00 ₺ ₺10.350,00 8%
129 C4 Blok 3 Nolu Dublex Daire 125 2+1 235.000,00 ₺ ₺7.050,00 1%
130 C4 Blok 4 Nolu Triplex Daire 192 3+1 295.000,00 ₺ ₺8.850,00 1%
131 C4 Blok 5 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
132 C4 Blok 6 Nolu Dublex Daire 133 2+1 250.000,00 ₺ ₺7.500,00 1%
133 C4 Blok 7 Nolu Triplex Daire 177 3+1 275.000,00 ₺ ₺8.250,00 1%
134 C4 Blok 8 Nolu Dublex Daire 80 1+1 145.000,00 ₺ ₺4.350,00 1%
135 C4 Blok 9 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%
136 C4 Blok 10 Nolu Dublex Daire 125 2+1 220.000,00 ₺ ₺6.600,00 1%
137 C4 Blok 11 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
138 C4 Blok 12 Nolu Triplex Daire 192 4+1 335.000,00 ₺ ₺10.050,00 8%
139 C4 Blok 13 Nolu Triplex Daire 177 4+1 300.000,00 ₺ ₺9.000,00 1%
140 C4 Blok 14 Nolu Triplex Daire 192 3+1 290.000,00 ₺ ₺8.700,00 1%
141 C4 Blok 15 Nolu Triplex Daire 177 3+1 265.000,00 ₺ ₺7.950,00 1%
142 C4 Blok 16 Nolu Dublex Daire 80 1+1 130.000,00 ₺ ₺3.900,00 1%

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