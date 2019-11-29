Darülaceze İstanbul'da 19 adet daireyi satışa çıkardı

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T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
|S. NO
|DARÜLACEZE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
|MUHAMMEN BEDELİ
|% 3 GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Siyavuşpaşa Mah. Barboros cad. 2. sok. 1. kat No:27/6 kapı sayılı, 11 pafta, ..... ada, 2342 parsel sayılı, 226,00m2 sahalı, kat irtifaklı apartmanda, 18/225 arsa payı bulunan 72 m2 2+1 daire (Kirada)
|200.000,00 TL.
|6.000,00 TL.
|2
|İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye cad. Cibinlik Sok. 6/1 kapı sayılı, 33 pafta, 220 ada, 25 parsel sayılı, 258,65 m2 sahalı kargir apartmanda, 6/108 arsa payına tekabül eden bodrum kat 1 nolu, 50 m2 sahalı doğalgaz sobalı daire. 1+1 daire (Kirada)
|200.000,00 TL.
|6.000,00 TL.
|3
|İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye cad. Salkım Sok. 12/1 kapı sayılı, 33 pafta,225 ada, 44 parsel sayılı, 130,19 m2 sahalı kargir apartmanda, 6/63 arsa payına tekabül eden 2. bodrum kat 1 nolu, 50 m2 sahalı 1+1 daire. (Kirada)
|150.000,00 TL.
|4.500,00 TL.
|4
|İstanbul İli , Beyoğlu ilçesi , Sütlüce mah. Emin sk. Özden Apt. 3 kapı sayılı, K113 pafta, 2901 ada, 2 parsel sayılı, 299,00 m2 sahalı, kargir apartmanda,24/696 arsa paylı,1. bodrum arka 4 nolu,1+1, 30 m2 sahalı sobalı daire (Kirada)
|150.000,00 TL.
|4.500,00 TL.
|5
|İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Kadı Mehmet Mah. Kadı Mehmet Cad. 59 kapı sayılı, 185 pafta, 1419 ada, 54 parsel sayılı, 340,00 m2 sahalı, kargir apartmanda 60/800 arsa paylı, 1. bodrum kat, 1 nolu, 65 m2 1+1 daire) sahalı daire. (Kirada)
|130.000,00 TL.
|3.900,00 TL
|6
|İstanbul İli, Eyüp Sultan ilçesi, Rami Cuma mah. Atayolu sok. A Blok, 31/5 kapı sayılı tapuda 46 pafta 214 ada, 19 parsel sayılı, 403,00 m2 sahalı, kargir apartmanda 22/403 arsa paylı, A blok 1. kat 5 bağımsız nolu 80 m2 2+1 sahalı daire . (Kirada)
|195.000,00 TL.
|5.850.00 TL.
|7
|İstanbul İli, Eyüp Sultan ilçesi, İslambey mah. Bayıldım Çıkmazı sok. 5 kapı sayılı tapuda …. Pafta, 190 ada, 21 parsel sayılı 403,00 m2 sahalı, kargir apartmanda 22/403 arsa paylı, A blok 1. kat 5 bağımsız nolu 80 m2 sahalı 2+1 daire. ( Kirada )
|150.000,00 TL.
|4.500,00 TL.
|8
|İstanbul İli, Eyüp Sultan ilçesi, Düğmeciler mah. Şifa Yokuşu sok. 18 kapı sayılı tapuda 25 Pafta, 494 ada, 87 parsel sayılı 493,29 m2 sahalı, arsa vasfında 4/132 arsa paylı, 1. bodrum 2 bağımsız nolu 65 m2 1+1 sahalı daire. (Kirada)
|180.000.00 TL.
|5.400.00 TL.
|9
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Tülbentçi Hüsamettin Mah. Langa Hisarı sok. 9 kapı sayılı tapuda 143 Pafta, 789 ada, 18 parsel sayılı 222,00 m2 sahalı, Kargir Aaprtman vasfında 30/320 arsa paylı, 4. kat 11 nolu bağımsız nolu 65 m2 (2+1) sahalı daire . (Kirada )
|230.000.00 TL.
|6.900.00 TL.
|10
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Cevatpaşa cad. Seyit Ömer Mah. Tanrıverdi Apt. 46 kapı sayılı tapuda 409 Pafta, 1733 ada, 63 parsel sayılı 181,00 m2 sahalı, Kargir Aaprtman vasfında 20/190 arsa paylı, 1. kat 5 nolu bağımsız nolu 65 m2 (1+1) sahalı daire . ( Kirada )
|255.000,00 TL.
|7.650.00 TL.
|11
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Neslişah Mah. Arpa Emini Köprüsü sok. 8 kapı sayılı tapuda 464 Pafta, 2712 ada, 233 parsel sayılı 104,00 m2 sahalı, Kargir Apartman vasfında 6/108 arsa paylı, Zemin kat 2 nolu bağımsız nolu 45 m2 (1+1)sahalı daire. (Kirada)
|125.000,00 TL.
|3.750.00 TL.
|12
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Seyitömer Mah. Vani Dergahı sok. 24 kapı sayılı tapuda 413 Pafta, 2598 ada, 66 parsel sayılı 151,10 m2 sahalı, Dükkanı olan Apartman vasfında 10/120 arsa paylı, 1. kat 5 nolu bağımsız nolu 45 m2 2+1 sahalı daire . (Kirada )
|150.000,00 TL.
|4.500,00 TL.
|13
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Molla Şeref Mah. Sarı Musa sok. 4 kapı sayılı tapuda 434 Pafta, 1988 ada, 22 parsel sayılı 98,57 m2 sahalı, Depoları olan Kargir Apartman vasfında 20/138 arsa paylı, 2. kat 4 nolu bağımsız nolu 90 m2 2+1 sahalı daire . ( Kirada )
|300.000,00 TL
|9.000,00 TL.
|14
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Ayvansaray Mah. Püsküllü cad. 35 kapı sayılı tapuda 480 Pafta, 2581 ada, 5 parsel sayılı 112,30 m2 sahalı, Kargir Apartman vasfında 12/120 arsa paylı, 2. kat 6 nolu bağımsız nolu 90 m2 2+1 sahalı daire . ( Kirada )
|200.000,00 TL.
|6.000,00 TL.
|15
|Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Hatip Mah. Sarılar Yolu Mimar Sinan cad. 96 kapı sayılı tapuda, 30K11 Pafta, 1235 ada, 6 parsel sayılı 718,00 m2 sahalı Kargir Apartman vasfında 180/718 arsa paylı doğalgaz kombili,110 m2 2+1 sahalı daire (Kirada)
|140.000,00 TL.
|4.200.00 TL.
|16
|İstanbul İli, Eyüp Sultan ilçesi, Yeşilpınar mah. Ufuk sok. Seçkinler Apt. 9 kapı sayılı tapuda 247 DU3B pafta 504 ada, 9 parsel sayılı, 146,04 m2 sahalı, arsa vasfında 50 m2 2+1 sahalı daire . (Kirada)
|150.000,00 TL.
|4.500,00 TL.
|17
|İstanbul İli, Şişli ilçesi, Bozkurt mah. Sadri Maksudi Arsal sok. 10 kapı sayılı tapuda 213 pafta 1302 ada, 43 parsel sayılı, tapuda 870,00 m2 sahalı, kargir apartman vasfında 100 m2 3+1 sahalı daire (Kirada)
|375.000,00 TL.
|11.250,00 TL.
|18
|İstanbul İli, Maltepe ilçesi, Feyzullah mah. Ressam Aykut Ünker sok. 24 kapı sayılı tapuda 25/2 pafta 2868 ada, 8 parsel sayılı, tapuda 451,00 m2 sahalı, kargir apartman vasfında olan 70 m2 2+1 daire (Kirada)
|375.000,00 TL.
|11.250,00 TL.
|19
|İstanbul İli, Fatih ilçesi, Sofular mah. Rağbet sok. 12 kapı sayılı tapuda 181 Pafta, 1087 ada, 34 parsel sayılı 145,50 m2 sahalı, Kargir Apartman vasfında 300/3000 arsa paylı, 2. kat 7 nolu bağımsız nolu 45 m2 1+1 sahalı daire . ( Kirada )
|250.000,00 TL.
|7.500,00 TL.
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|Yukarıda açık adresi yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 03/12/2019 tarihinde, Salı günü saat 14.00'da liste sırasına göre ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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|ŞAHISLAR
|1
|T.C kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
|2
|Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli İkametgah belgesi.
|3
|Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden)
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|ŞİRKETLER
|1
|Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
|2
|Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekaletname
|3
|Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden)
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|Adres : Adres : Halil Rıfatpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ/İSTANBUL
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|E-Posta: darulaceze@darulaceze.gov.tr
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|İrtibat: Telefon : 0212 220 10 20 /138- Faks : 0212 210 44 30-021 221 03 03