Çorum Merkez'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

T.C.

ÇORUM İCRA DAİRESİ

2018/27620 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Cilt no: 25, Sayfa No: 2388, Ada: 2322, Parsel:57 de bulunan ana taşınmazı 376,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulu 'Mesken vasfında 1. katında bulunan 3 nolu bağımsız bölüm.Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina:Dava konusu taşınmaz bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı ayrık nizamda ve betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Binanın giriş kapısı ferforje demir doğrama, dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın çatısı ahşap üzeri M.T. Kiremit ile örtülüdür.Elektrik, su, telekominikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina mevcut şekline göre;III B grubu yapı sınıfına dahildir. 3 Numaralı Bağımsız Bölüm:Keşif esnasında dairenin içine girilemediğinden, Çorum Tapu Müdürlüğündeki mimari projesi ve dosyadaki mevcut bilgilere göre; daire binanın birinci katında olup, kuzey, güney ve doğu olmak üzere 3 yöne cephelidir. Brüt 121,00 m² alanındaki dairede 3 oda, 1 salon, mutfak, wc, banyo, 4 balkon ve antre mahalleri bulunmaktadır. Dairenin pencereleri ve iç kapıları ahşap doğrama, giriş kapısı çelik, salon ve odaların zemini ahşap yer döşemesi kaplı, ıslak hacimlerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. İç duvarlar saten alçı üzeri saten boyalıdır. Dairenin ısınma sistemi doğalgaz-kombilidir. Doğalgaz çekili mutfağın tezgahı mermer olup altında ve üzerinde suntalemden yapılı mutfak dolapları bulunmaktadır.

Adresi: Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Cilt no: 25, Sayfa No: 2388, Ada: 2322, Parsel:57 de 1. katında bulunan 3 nolu bağımsız bölüm

Yüzölçümü : 376,71 m2 (binanın üzerinde bulunduğu arsası)

Arsa Payı : 12/96

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı E:2.20, Hmax:15,50 m. yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır A ile işaretli kısım yola isabet etmektedir.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 01/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri:Karakeçili mah. Alaybey sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek hizmet binasındaki 2. Kattaki Mezat salonu MERKEZ / ÇORUM

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi Cilt No: 13, Sayfa No: 1125, Ada: 4259, Parsel: 1 de bulunan,ana taşınmazı 800,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde '6 adet Kargir Ev ve Dükkan (1 adet)5 Dükkanı olan 8 Daireli Kargir Apartman ve Arsası vasfında zemin katta bulunan 4 nolu bağımsız bölüm, Kıymet takdiri konusu dükkanın bulunduğu alan imar uygulaması görmüş olup, hali hazırda yapının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 'yol olarak kayıtlıdır. Kadastro kayıtlarında yapılan incelemeye göre, dava konusu taşınmazın bulunduğu yapı imar uygulaması görmeden önce 556 ada 37 parselde kayıtlıdır. 556 ada 37 parsel ile ilgili zemine ait hisseler İmar Uygulamasından sonra 4259 ada 1 nolu parsel üzerinde verilmiştir. Kıymet Takdiri Konusu 4259 ada 1 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 6 Kat Ticaret Alanı olarak işaretlidir.taşınmazın bulunduğu bina yığma yapı tarzında, bitişik nizam, zemin kat + 2 normal kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cepheleri sıva üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Ahşap oturtma çatısı M.T kiremit kaplamalıdır. Yapının zemin katında 5 adet dükkan bulunmakta olup, diğer katlarda 4 er adet mesken yer almakta olup, toplam 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina; III. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına dahildir.Kıymet Takdiri Konusu 4 Numaralı Bağımsız Bölüm; İşyerinin Cemilbey Caddesine 5,56 metre uzunluğunda cephesi olup, tek yöne cephelidir.Çorum Tapu Müdürlüğünde incelenen onaylı projesine göre 4 nolu bağımsız bölüm net 59,21 m2 alanındadır. İşyerinin camekanı alüminyum doğrama, zemini granit seramik kaplama, duvarları saten alçı üzeri saten boya, tavanlar taşyünü asma tavandır. Halen alüminyum doğrama satış yeri olarak kullanılmaktadır.

Adresi: Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, Ada: 4259, Parsel: 1 de Kayıtlı 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkan

Yüzölçümü : 800,51 m2 (Binanın üzerinde bulunduğu arsası)

Arsa Payı : 20/148

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 6 Kat Ticaret Alanı olarak işaretlidir.

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Beyan: AT cins hanesinde belirtilen 6 adet kargir ev ve dükkan krokide 470 A ada 6 parsel üzerinde E6 harfi ile , 470 ada 7 parsel üzerinde E7 harfi ile, 470 ada 8 parsel üzerinde E8 harfi ile, 470 ada 9 parsel üzerinde E9 harfi ile, 470 ada 10 parsel üzerinde E10 harfi ile,470 ada 11 parsel üzerinde E11 harfi ile ve 5 dükkan olan 8 daireli kargir apartman 556 ada 37 parsel üzerinde B15 harfi ile gösterilen yapılardır. 470 ada 6 parseldeki E6 kargir dükkan imar yoluna 28,39 m², 37 parseldeki B15 5 dükkanı olan 8 dairesi kargir apartman imar yoluna 322,68 m² tecavüzlüdür. 556 ada 11 parseldeki B6, 12 parseldeki B7, 13 parseldeki B8, 27 parseldeki B26, 28 parseldeki B27, 31 parseldeki B9, 32 parseldeki B10 kargir ev ve dükkanların tamamı imar yolunda kalmıştır.

Beyan: AT 22.01.2015 tarih 1758 yevmiye numarası ile oluşan Gülabibey mahallesi 14970 sahifedeki 4259 ada 1 parsele ait hisseler zemine yöneliktir. diğer hisseler ile ilgili talepler kat mülkiyeti kütük sayfasından çıkarılacaktır.

1. Satış Günü : 01/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri: Karakeçili Mah. Alaybey sk. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek hizmet binasındaki 2. Kattaki Mezat salonu MERKEZ / ÇORUM

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27620 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/07/2019

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.