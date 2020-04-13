Çorum Merkez'de 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.

ÇORUM İCRA DAİRESİ

2018/1264 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bilirkişi raporuna göre Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, Ada:1247, Parsel:7 de kayıtlı, ana gayrimenkulü 1.037,00 m² yüzölçümünde, onar daireli üç kargir apartman vasfında, kat mülkiyeti yapılı, B blok Zemin katta yer alan tamamı borçlu adına kayıtlı 1 bağımsız bölüm numaralı Mesken niteliğinde tapu kaydı bulunmaktadır.Parsel kuzey yönünden imar yoluna cephelidir.Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde üç bloklu betonarme kargas yapı tarzında, bitişik nizam, Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal kat olmak üzere 6 katlı olarak inşa edilmiş yapılar yer bulunmakta olup dava konusu taşınmaz B Blokta yer almaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu binada asansör bulunmamaktadır.Binanın dış cepheleri ısı yalıtımsız olup akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Ahşap oturtma çatısı M.T kiremit kaplamalıdır.Binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir doğramalı ve yağlı boyalı, merdiven basamakları ve sahanlıkları dökme mozaik kaplamalı, merdiven hattı yan duvarları kum, kireç ve çimento karışımı sıva üzeri plastik boyalıdır.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesinin 3.2. maddesi gereğince III. Sınıf B Grubu yapılar sınıfına dâhildir. Çorum Tapu Müdürlüğün de incelenen onaylı mimari projesine göre salon, mutfak, 3 oda, giriş, WC-lavabo, banyo ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre yaklaşık net 84,00 m² kullanım alanına sahiptir.Yapı kullanma ruhsatı mevcuttur. Daire kuzey ve güney cephelidir. Isınması kalorifer (Müstakil Kombi) sitemiyle sağlanmaktadır. Salon, oda, giriş (odalardan birisinin zemini vernikli ahşap parke kaplamalı)ve mutfak zeminleri laminant parke kaplamalıdır.Salon, oda, mutfak ve giriş hacimlerinin duvarlar ve tavanları kum, kireç ve çimento karışımı sıva üzeri plastik boyalıdır. Mutfağında bulunan mermer mutfak tezgâhının altında ahşap, üzerinde suntelemden yapılı mutfak dolapları bulunmaktadır.Islak hacimlerin duvarlarının yarısı ve zeminleri seramik kaplamalı, tavanları sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik, iç mekân kapıları ahşap ve ısıcamlı pencereleri PVC doğramalıdır.

Adresi : Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan 5. Sokak Peyter Apartmanları B Blok No:3/1 Merkez/Çorum

Yüzölçümü : 1.037,00 m2

Arsa Payı : 1/30

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Blok Nizam 5 katlı konut alanı

Kıymeti : 100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, başkaca hacizler vs. mevcuttur.

1. Satış Günü : 13/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 11/06/2020 günü 11:15 - 11:20 arası

Satış Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No:96/A Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası 2. Kat Mezat Salonu



Satış şartları :



1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.



4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.



5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.



6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1264 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.