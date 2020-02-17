Çiğli/Köyiçi Mahallesi'nde iki katlı ev icradan satılıktır (1/2 pay)

T.C.

KARŞIYAKA

2. İCRA DAİRESİ

2016/4057 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir,Çiğli,Büyükçiğli,22188 ada,7 parsel,iki kat ev 144 metrekare olan taşınmazın 1/2

payı.

Adresi : Köyiçi Mah.8053 Sk.No:72 Çiğli,İZMİR

Yüzölçümü : 144m²

Arsa Payı : --

İmar Durumu : Çiğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/10/2015 tarih ve 84516765-05/65 sayılı yazısında ana taşınmaz parsel ile ilgili olarak anılan parselin bitişik nizam 2 kat konut alanına isabet ettiği denilmiştir.

ÖZELLİKLERİ :İzmir ili,Çiğli ilçesi, Büyükçiğli mahallesi 22188 ada,7 parsel numaralı ana taşınmaz doğrulsal olarak Anadolu Caddesine 400m Büyük Çiğli Anadolu Lisesine 200, İzmir çevreyoluna 2200m mesafede yer almaktadır. Parsel,ara parsel özellikli olup düz ve eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir. Çevresi konut yoğunluklu eski yapılaşmaya sahip olup orta gelir grubuna hitap eden bir mevkide yer almaktadır. Toplu taşıma araçlarına 10 dk yürüme mesafesindedir. Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. İzmir ili, Çİğli ilçesi,Balatçık mahallesi, 22188 ada, 7 parsel üzerinde bitişik nizam imar uygun olarak inşa edilmiş olan, zemin+1 normal kattan ibaret betonarme yapı bulunmaktadır. Ana taşınmaz cins tashihi yapılmış yapı olup ruhsatlı değildir. Yerinde her katta 1 adet daire mevcuttur. Altta katta 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo, hol,wc ve balkon üst katta 2 oda ,1 salon,1 mutfak,banyo,hol,wc ve balkon hacimleri mevcuttur. Binanın ana giriş kapısı doğu cephede yer almaktadır.Yerinde yapılan tespitlere göre alt ve üst katta toplam 230m² kullanım alanlıdır. Meskenin dış kapısı çelik kapı iç kapıları klasik ahşap kapı, pencereler ise pvc doğramadır. Zemin kaplaması tüm mahallerde karo seramiktir. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. İç duvarlar plastik boyalıdır. Mutfakta suntalem mutfak dolapları ve tezgahı, banyolarda ise lavabo ve klozet bulunmaktadır. Betonarme bina için yapı yıpranma oranı %40 alınmıştır. Çevre araştırmalar sonucunda imar durumu dikkat alınarak arsa m²değeri 1.600TL/m² olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 160.280,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 23/03/2020 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - 1717 Sokak No:82/C Vakıf İşh. Kat:4 KARŞIYAKA / İZMİR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYECE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4057 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/01/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.