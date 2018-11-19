Çeşme Yıldızburnu mevkiinde dubleks mesken icradan satılıktır

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2017/607 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Çeşme İlçesi, Ilıca mahallesi, Yıldızburnu mevkii , 5746 Ada, 4 nolu Parsel'de ( cilt: 39 , sayfa: 4240) kayıtlı 722,00 m2 yüzölçümlü ?arsa? vasıflı taşınmazda 2/4 payı Borçlu adına kayıtlı olup SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. İmar Durumu :Söz konusu parsel imar planında Konut Alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır. Maksimum 2 bağımsız bölüm yapılabilir. İnşaat nizamı : Ayrık, Nispeti : TAKS:0.15, KAKS:0.30, Bina yüksekliği : 6.50 m , ön bahçe mesafesi : 5 m , komşu mesafeler :3 m, arka bahçe mesafesi : 3 m ,kat adedi : 2 dir.

Ilıca mahallesi 5746 ada , 4 parseldeA mesken;

Adresi:5086 Sokak no:3 Ilıca/Çeşme

Cinsi:Dubleks mesken, Alanı :105 m2

Yukarıda tapu kaydı, imar durumu ve özellikleri belirtilen taşınmaz Ilıca Yıldızburnu mevkiinde balıkçı barınağına 450 m, İzmir-Çeşme yoluna 50 m uzaklıkta arsa vasıflı taşınmazdır. Parsel üzerine yapılmış ikiz dubleks bina mevcuttur. Çeşme Belediyesinde Proje dosyası üzerinde yapılan incelemede 04.01.1998 yılında alınmış inşaat ruhsatının olduğu, 15.08.1990 tarihli yapı kullanma izninin alındığı görülmüştür. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra kurulması gereken kat irtifakının kurulmadığı için bağımsız bölüm numaraları ve ikiz dubleks binadaki meskenlerin hangisinin kime ait olduğu belirlenemediği için yoldan bakıldığında sol taraftaki mesken A mesken ,sağ taraftaki mesken B mesken olarak adlandırılıp değerlendirilecektir.

A mesken üç tarafı bahçeli olup zemin katında salon, açık mutfak, wc bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı olup dış doğramaları aliminyum ve storludur. Dış cephesi sıva üzerine dekortaş kaplama olup çatısı ahşap ve kiremit kaplamadır. Zemin katta salon önünde ön cephede ve arka cehpede mutfağın önünde zemini seramik kaplı terasları bulunmakta olup ön teras pergoleli ve üzeri şıngıl kaplamalıdır. Balkonlar ve teraslar hariç 105 m2 kullanım alanlıdır.

Ilıca mahallesi 5746 ada , 4 parselde B mesken;

Adresi: 5086 Sokak no:3/1Ilıca/Çeşme

Cinsi:Dubleks mesken, Alanı:105 m2

B mesken üç tarafı bahçeli olup iki yol köşesindedir. zemin katında salon, açık mutfak, wc bulunmaktadır. Dış doğramaları aliminyum ve storlu ve demir korkulukludur. Balkonlar ve teraslar hariç 105 m2 kullanım alanlıdır. Giriş kapısının önünde yanları Pvc doğramalı ve üstü kapatılmış olan yaklaşık 8 m2 kapalı alan oluşturulmuş olup mesken girişi buradan yapılmaktadır. Dış cephesi sıva üzerine boyalı olup çatısı ahşap ve kiremit kaplamadır. Her iki taşınmazın yapım özellikleri aynı olup şu şekilde açıklanmıştır. Dubleks meskenin üst katında 3 adet yatak odası ,banyo wc ön ve arka cephede balkonları bulunmaktadır. Ön cephe bahçe duvarları Alaçatı taş kaplamalı ve üzeri demir korkulukludur. Bahçe kapısı demir konstrüksiyondur. Üç tarafı bahçeli ve çim kaplı olan mesken Ilıca Pazar yerine yakın konumda, Ilıca merkeze 1 km , Çeşme merkeze 5 km uzaklıktadır. Çeşmenin tercih edilen bölgelerinden Yıldızburnuda bulunan taşınmaz 30 yıllık bir bina olmasına rağmen dış görünüş itibariyle tadilat gerekmektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanabilir konumda olan taşınmaza ulaşım kolaydır.

Adresi : 5086 Sokak no:3 veya 3/1 Ilıca/Çeşme/İZMİR

Yüzölçümü : 722 m2

Arsa Payı : 2/4

İmar Durumu : Yukarda belirtilmiştir.

Kıymeti : 777.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 09:45 - 09:50 arası

2. Satış Günü : 21/01/2019 günü 09:45 - 09:50 arası

Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ İHALE ODASI

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/607 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/10/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.