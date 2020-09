Beşiktaş'ta 240 m² dubleks mesken icradan satılıktır

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/3227 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle/mevki , 1440 Ada No , 11 Parsel No , 182,74 m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Kartal Apartmanında 22/100 arsa paylı 3. Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız Bölüm Niteliği Dubleks Mesken Olan, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa Olan Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu olan taşınmaz; 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisattı, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları granit kaplı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, katlarında birer daireli Kartal Apartmanında 3. katında ve dahili merdiven ile çıkılan çatı katında yer alan (6) bağımsız bolüm numaralı daire ana giriş kapısının da bulunduğu 3.katta brüt. 120,00 m2 alana sahip antre-hol üzerinde salon, üç oda, banyo-WC, mutfak ve teras, dahili merdiven ile çıkılan çatı katı brüt 120,00 m2 alanlı antre- hol. üç oda, banyo-WC, teras mahallerinden ibarettir. Dairenin toplam brüt alanı 240,00 m2'dir. Zeminler seramik, duvarları sıvalı ve kağıt kaplamalı, mutfaklarda modüler mutfak dolaptan, banyolarda küvet, klozet, lavabo, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, oda iç kapıları ahşap mobilyalı, pencereleri PVC ve çift camlı, dış kapısı çeliktir. Söz konusu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Dikilitaş Mahallesi, Sincap Sokak, No:27/6 Kartal Apartmanı, 3. Kat, Beşiktaş-İstanbul

İmar Durumu : Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.05.2019 tarih ve 31918 sayılı yazısında; Dikilitaş Mahallesi, 1440 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz 16.07.2005 onanlı, 1/5000 ölçekli Beşiktaş- Dikilitaş- Balmumcu Nazım İmar Planı, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş- Dikilitaş- Balmumcu Uygulama İmar Planı ve bu plana ait plan notu tadil planlan kapsamında; H=14,50m. (4 kat) irtifada, blok düzende "konut" alanında kalmaktadır denilmektedir.

Kıymeti : 1.700.000,00 TLKDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 05/11/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 03/12/2020 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda...

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3227 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/08/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.