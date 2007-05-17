Bağcılar'da 97 m2 daire icradan satılıktır

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/1037 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 3003 Ada, 19 Parsel, 6.534,96 m2 Yüzölçümlü, 52/6560 Arsa Paylı, D Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/1483 Esas sayılı dosyasından yapılan 08/03/2017tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar ilçesi , Kirazlı, Demirkapı mahallesi Velioğlu caddesi No:85(Babil konaklan) adresinde ve tapunun 3003 ada, 19 parselini teşkil eden 6534,90 m2 arsa üzerinde Blok nizamda betonarme karkas tarzda inşa edilmiş D blok binasının zemin katında yer alan 52/6560 arsa paylı 2.bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır. Binanın dış cephesi cephe kaplaması ile kaplı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplama korkulukları alüminyum doğramadır. Binanın her bir katında 4 er daire vardır. Bina kaloriferli ve Asansörlü olup takribi 9 yılı aşkın yapıdır.Zemin kat 52/6560 arsa paylı (2) nolu Mesken : Antre, salon, üç yatak odası, mutfak, banyo, wc ve balkon piyeslerinden ibaret olup brüt alanı takribi 97,35 m2dir. Antre ve ıslak zeminler seramik kaplı, salon ve oda zeminleri laminat parke, tavan kenarları kartonpiyerli duvarlar plastik badanadır. Mutfakta granit, tezgah, eviye, tezgah alnı dekoratif kaplı, laminat kapaklı mutfak dolapları mevcut, banyoda duşakabin , klozet ve ayaklı lavabo mevcuttur. Giriş kapısı çelik iç kapılar ahşap, pencereler PVC doğrama ve ısı camlıdır. Daire kombi kaloriferli olup elektrik ve suyu mevcuttur.Taşınmaz Bağcılar-Kirazlı, Demirkapı Mahallesi, Velioğlu Caddesine cepheli Babil Sitesi içinde yer almaktadır.Babil Konakları Sitesi 4 bloktan oluşmaktadır. Kapalı ve açık Otoparkı ve güvenlik olan bir sitedir.Taşınmaz M.Akif Bulvarına 410.m, Yenimahalle Metro İstasyonuna 1150.m uzaktadır. Çevresi zemin katlan işyeri diğer katları mesken olan 5. Katlı yapılar ile ticaret ve konut bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerde bulunmaktadır. "denilmektedir.

İmar Durumu :Dosyada mevcut, Bağcılar ilçesi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 26.10.2016 tarih ve 1134571 sayılı yazılarında söz konusu 3003 ada, 19 parsel sayılı yer 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam’nda, (PÎN-UİP-560), zemin katta Maks TAKS:050 zemin kattan sonra konut yapılanması durumunda Maks: TAKS : 0,25, TİM (tali iş merkezi yapılanması durumunda Maks TAKS:0,40 olmak üzere KAKS:2,00 yapılması koşulları ile kısmen konut, kısmen tali iş merkezi alanında kalmaktadır.’’denilmektedir.

Taşınmaz Üzerindeki Beyanlar

1-Beyan:Yönetim Planı-17/05/2007 Tarihli

2-Beyan:(AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat müykiyetine geçmiştir.)-14.05.2012 Tarih ve 9103 Yevmiye

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 13:20 - 13:30 arası

2. Satış Günü : 13/02/2019 günü 13:20 - 13:30 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

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SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1037 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.